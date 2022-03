La sera del 18 marzo, il presidente Xi Jinping ha avuto una videochiamata con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden su richiesta di quest’ultimo. I due Presidenti hanno avuto un sincero e approfondito scambio di opinioni sulle relazioni Cina-USA, sulla situazione in Ucraina e su altre questioni di reciproco interesse.

Il presidente Biden ha affermato che 50 anni fa, Stati Uniti e Cina hanno fatto l’importante scelta di emettere il comunicato di Shanghai. Cinquant’anni dopo, le relazioni USA-Cina sono arrivate ancora una volta ad un momento critico. Il modo in cui questa relazione si sviluppa plasmerà il mondo nel 21° secolo. Biden ha ribadito che gli Stati Uniti non cercano una nuova Guerra Fredda con la Cina; non mirano a cambiare il sistema cinese; il rilancio delle sue alleanze non è mirato alla Cina; gli Stati Uniti non supportano “l’indipendenza di Taiwan” e non hanno alcuna intenzione di cercare un conflitto con la Cina. Gli Stati Uniti sono pronti ad avere un dialogo schietto e una cooperazione più stretta con la Cina. Il presidente Biden ha espresso la disponibilità a rimanere in stretto contatto con il presidente Xi per stabilire la direzione delle relazioni USA-Cina.

Il presidente Xi ha preso atto dei nuovi importanti sviluppi nel panorama internazionale dal loro primo incontro virtuale lo scorso novembre. La tendenza prevalente alla pace e allo sviluppo si trova ad affrontare sfide serie. Il mondo non è né tranquillo né stabile. In qualità di membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle due principali economie mondiali, Cina e Stati Uniti non solo devono guidare le loro relazioni lungo la strada giusta, ma devono anche assumersi la loro parte di responsabilità internazionali e lavorare per la pace e la tranquillità nel mondo.

Il presidente Xi ha sottolineato che lui e il presidente Biden condividono l’opinione che la Cina e gli Stati Uniti debbano rispettarsi a vicenda, coesistere in pace ed evitare lo scontro, e che le due parti dovrebbero aumentare la comunicazione e il dialogo a tutti i livelli e in tutti i campi. Il presidente Biden ha appena ribadito che gli Stati Uniti non cercano di avere una nuova Guerra Fredda con la Cina, di cambiare il sistema cinese o di rivitalizzare le alleanze contro la Cina, e che gli Stati Uniti non supportano “l’indipendenza di Taiwan” o intendono cercare un conflitto con Cina. “Prendo queste osservazioni molto sul serio”, ha affermato il presidente Xi.

Il presidente Xi ha sottolineato che le relazioni Cina-USA, invece di uscire dalla difficile situazione creata dalla precedente amministrazione statunitense, hanno incontrato un numero crescente di insidie. Ciò che vale la pena notare in particolare è che alcune persone negli Stati Uniti hanno inviato un segnale sbagliato alle forze di “indipendenza di Taiwan”. Questo è molto pericoloso. La cattiva gestione della questione di Taiwan avrà un impatto dirompente sui legami bilaterali. La Cina spera che gli Stati Uniti presteranno la dovuta attenzione a questo problema. La causa diretta dell’attuale situazione nelle relazioni Cina-USA è che alcune persone dalla parte degli Stati Uniti non hanno seguito l’importante intesa comune raggiunta dai due presidenti e non hanno agito sulla base delle dichiarazioni positive del presidente Biden. Gli Stati Uniti hanno percepito male e calcolato male l’intenzione strategica della Cina.

Il presidente Xi ha sottolineato che ci sono state e continueranno ad esserci differenze tra Cina e Stati Uniti. Ciò che conta è tenere sotto controllo tali differenze. Una relazione in costante crescita è nell’interesse di entrambe le parti.

Le due parti si sono scambiate opinioni sulla situazione in Ucraina.

Il presidente Biden ha esposto la posizione degli Stati Uniti ed ha espresso disponibilità a comunicare con la Cina per evitare che la situazione si aggravi.

Il presidente Xi ha sottolineato che la Cina non vuole che la situazione in Ucraina arrivi a questo. La Cina sostiene la pace e si oppone alla guerra. Tutto ciò è radicato nella storia e nella cultura cinese. La Cina trae una conclusione in modo indipendente sulla base delle questioni di merito di ogni singola situazione. La Cina sostiene il rispetto del diritto internazionale e delle norme universalmente riconosciute che regolano le relazioni internazionali. Aderisce alla Carta delle Nazioni Unite e promuove la visione di una sicurezza comune, globale, cooperativa e sostenibile. Questi sono i principali principi che stanno alla base dell’approccio della Cina alla crisi ucraina. La Cina ha presentato un’iniziativa in sei punti sulla situazione umanitaria in Ucraina ed è pronta a fornire ulteriore assistenza umanitaria all’Ucraina e ad altri paesi colpiti. Tutte le parti devono sostenere congiuntamente Russia e Ucraina nel dialogo e nei negoziati che produrranno risultati e porteranno alla pace. Gli Stati Uniti e la NATO dovrebbero anche dialogare con la Russia per affrontare il nodo cruciale della crisi ucraina e alleviare le preoccupazioni in materia di sicurezza sia della Russia che dell’Ucraina.

Il presidente Xi ha sottolineato che con la necessità di combattere il COVID-19 da un lato e proteggere l’economia e i mezzi di sussistenza delle persone dall’altro. Le cose sono già molto difficili per i paesi di tutto il mondo. In qualità di leader dei principali paesi, devono pensare a come affrontare adeguatamente i problemi degli hotspot globali e, cosa ancora più importante, tenere a mente la stabilità globale e il lavoro e la vita di miliardi di persone.

Sanzioni radicali e indiscriminate farebbero solo soffrire le persone. Se ulteriormente intensificate, potrebbero innescare gravi crisi nell’economia globale e nel commercio, nella finanza, nell’energia, nel cibo e nelle catene industriali e di approvvigionamento, paralizzando l’economia mondiale che già langue, causando perdite irrevocabili. Più complessa è la situazione, maggiore è la necessità di rimanere calmi e razionali. Qualunque siano le circostanze, c’è sempre bisogno di coraggio politico per creare spazio per la pace e lasciare spazio ad una soluzione politica.

Come recitano due detti cinesi, “Ci vogliono due mani per battere le mani”. “Chi ha legato il campanello alla tigre deve toglierlo”. È necessario che le parti coinvolte dimostrino volontà politica e trovino una soluzione adeguata in vista delle esigenze immediate e di quelle a lungo termine. Altre parti possono e devono creare condizioni a tal fine. La priorità urgente è mantenere il dialogo e i negoziati in corso, evitare vittime tra i civili, prevenire una crisi umanitaria e cessare le ostilità il prima possibile. Una soluzione duratura sarebbe che i principali paesi si rispettino a vicenda, rifiutino la mentalità della Guerra Fredda, si astengano dal confronto a blocchi e costruiscano passo dopo passo un’architettura di sicurezza equilibrata, efficace e sostenibile per la regione e per il mondo. La Cina ha fatto del suo meglio per la pace e continuerà a svolgere un ruolo costruttivo.

I due Presidenti hanno convenuto sul fatto che la videochiamata sia stata costruttiva. Hanno ordinato ai loro team di dare prontamente seguito alle parole ed intraprendere azioni concrete per riportare le relazioni Cina-USA sulla strada di uno sviluppo costante e compiere i rispettivi sforzi per una corretta soluzione della crisi ucraina.