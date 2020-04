Mentre nel “grande paese” Italia, siamo ancora alla ricerca delle mascherine e valorosi infermieri e medici, stanno supplendo alla tragica situazione sanitaria del paese, che fortunatamente non ha (ancora?) investito l’Italia meridionale, con le sue ataviche carenze dell’apparato sanitario, la scorsa settimana è stato presentato ai media in Russia, dal capo dell’Agenzia Federale Medico Biologica (FMBA) Russa e Ministro della Sanità, Veronika Skvortsova, un dispositivo di ventilazione polmonare artificiale (IVL), ideato all’interno dell’Agenzia, che può aiutare contemporaneamente quattro pazienti colpiti dal Coronavirus.

“L’istituto dell’Agenzia Federale Medico-Biologica, principalmente il centro Burnazyan e il suo servizio di rianimazione, con le aziende di stato russe Rostech e Shvabe, specializzate nella produzione e esportazione di prodotti industriali di alta tecnologia, sono riusciti in pochi giorni a creare dispositivi sperimentali che consentono la ventilazione da due a quattro pazienti… Questo sistema differisce dai sistemi analoghi stranieri finora ideati, in quanto gli sviluppatori russi hanno creato dei filtri battericidi. Un filtro si trova davanti all’ingresso del dispositivo e, quindi, consente di non infettare il dispositivo stesso, e l’altro nel tubo che porta a ciascun paziente. Permette la protezione contro batteri e virus al 99,9% “, ha la affermato la Skvortsova.

Il Ministro ha sottolineato che questo sistema è universale: “è adatto a qualsiasi modello di ventilazione meccanica e persino per apparecchi per anestesia respiratoria, ed è compatibile con ventilatori autoctoni e stranieri“, ha aggiunto il capo dell’FMBA.

“Inizieremo già da lunedì la fabbricazione nel sito produttivo di Lytkarino. Ad aprile verranno sviluppati 80 mila kit. Da maggio, passeremo alla capacità di 200 mila kit al mese. Ciò significa che, tenendo conto del numero di dispositivi di ventilazione in tutte le strutture sanitarie della Federazione Russa, potremmo aiutare assolutamente in tutte le regioni, le cliniche che hanno unità di terapia intensiva. La cosa più importante è che la ventilazione è sicura, è dotata di filtri, e viene effettuata sotto il controllo di un monitoraggio personificato”, ha assicurato la Skvortsova.

Nella conferenza stampa televisiva ha anche detto che lunedì, si aprirà una clinica FMBA per 250 letti, che è appena stata completamente svuotata dai pazienti precedenti e sarà a disposizione solo per i pazienti con Coronavirus.

“Qui avevamo inizialmente 36 letti per la rianimazione e 36 ventilatori. Questo nuovo dispositivo ci consentirà di aumentare il numero a 150. Pertanto, il 50% dei posti letti in questa clinica sarà adeguatamente ventilato e salverà i pazienti“, ha spiegato la Skvortsova.