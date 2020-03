La Russia accorre in soccorso dell’Italia in una fase particolarmente acuta dell’emergenza Covid-19. In meno di 24 ore dalla chiamata telefonica di Putin a Conte l’aviazione russa è già all’opera all’aeroporto di Chkalovsky. Nove aerei da trasporto IL-76 sono già in fase di carico.

Oltre 100 esperti della Federazione Russa nel campo della virologia e dell’epidemiologia con una significativa esperienza internazionale nella lotta alle epidemie raggiungeranno a breve l’Italia. L’aiuto russo comprenderà attrezzature per la diagnosi e la disinfezione tra cui alcuni veicoli Kamaz di grandi dimensioni specializzati nell’operatività in ambienti esterni.

“Un gruppo di circa 100 persone è pronto per la partenza. Il gruppo include i principali specialisti del Ministero della Difesa russo nel campo della virologia e dell’epidemiologia, che hanno una significativa esperienza internazionale nella lotta alle epidemie”, recita il comunicato. Arriveranno anche “attrezzature moderne per la diagnosi e le misure di disinfezione”.

Giuseppe Conte ha espresso la sua sincera gratitudine per le misure adottate dalla Russia per sostenere in un momento così difficile l’Italia.