Tra maggio e all’inizio di giugno, la situazione nelle Repubbliche del Donbass, Donetsk (DPR) e Lugansk (LPR), è peggiorata drasticamente. L’intensità del fuoco, in alcuni giorni, è aumentata da due a tre volte. In risposta all’aumento degli attacchi da parte dell’esercito ucraino, anche le forze armate delle DPR e LPR hanno aumentato il fuoco. L’aggravamento della legge marziale nel Donbass è stato notato dagli osservatori internazionali della missione OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa), per la quale l’intensità dei bombardamenti delle forze armate è triplicata dall’inizio del mese. Inoltre, i bombardamenti ucraini prendono di mira specificamente il settore civile.

Ma il problema non si limita all’aumento dell’intensità del fuoco. Il rappresentante permanente della Russia presso l’OSCE, Andrej Kelin, ha affermato che le truppe ucraine stanno trasportando dozzine di veicoli pesanti nel Donbass, compresi artiglieria e carri armati. In un’intervista, il rappresentante ha parlato del numero di carri armati, artiglieria, sistemi missilistici e altre attrezzature che è stato trasferito nelle città ucraine in prima linea. Non sorprende che, sullo sfondo dell’aumento dei bombardamenti ucraini sulle città del Donbass e della concentrazione dell’esercito ucraino vicino ai confini delle DPR e LPR, i militari, i politici e gli esperti abbiano parlato della possibilità di una nuova grande guerra nel sud-est del paese.

Per sapere se è possibile una nuova guerra nel Donbass e in che modo questa potrebbe influenzare gli interessi e la sicurezza dell’Europa, abbiamo fatto alcune domande a Eduard Popov, politologo russo specializzato nel nazionalismo moderno ucraino e nelle Repubbliche del Donbass, che tra il 2014 e 2015 è stato il rappresentante ufficiale della Repubblica di Donetsk nella regione di Rostov.

Quanto è grave la situazione nel Donbass?

In effetti, la situazione sulla linea della “demarcazione delle parti”, come chiamano la prima linea che divide il territorio ucraino e le Repubbliche del Donbass, è molto allarmante. Il signor Kelin, che è un diplomatico russo di altissimo livello, ha osservato la concentrazione di equipaggiamento militare ucraino nelle città ucraine di prima linea, indicando la quantità di equipaggiamento militare recentemente scaricato nelle stazioni ferroviarie delle singole città ucraine. Ovvero dozzine di carri armati, sistemi di lancio multiplo di razzi, barili di artiglieria, ecc. Un’intervista rilasciata da Andrej Kelin a una delle principali pubblicazioni russe (TASS) può essere considerata la posizione ufficiale del Ministero degli Esteri russo. Ciò significa che la Russia è estremamente preoccupata per la situazione attuale. E teme l’inizio di una nuova “grande” guerra.

Oltre alla concentrazione di equipaggiamento militare, gli osservatori internazionali nelle DNR e LNR riferiscono che l’Ucraina ha concentrato 90 mila delle sue truppe al confine con le Repubbliche del Donbass. E questa è circa la metà delle forze armate dell’Ucraina (APU). I miei amici di entrambi i lati della prima linea riferiscono del graduale dispiegamento delle infrastrutture delle forze armate nel Donbass. Ciò include la fornitura di munizioni, attrezzature, medicine e cibo, lo spiegamento di ospedali militari. Più che un sintomo allarmante.

Quali sono le ipotesi degli esperti russi e degli specialisti di altri Paesi sulla probabilità di una nuova guerra?

L’Ucraina, dove nel febbraio 2014 ha avuto luogo un colpo di stato organizzato con l’aiuto dei servizi speciali e il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, negli ultimi 6 anni ha fornito materiale sufficiente per confermare le sue intenzioni militaristiche. Il lettore italiano che segue da vicino la situazione nel Donbass può sapere che tali esacerbazioni si sono già verificate più volte. Ad esempio, nel giugno 2018 era atteso un pericoloso aggravamento della situazione nel Donbass alla vigilia della Coppa del Mondo. La mia città natale, Rostov-sul-Don, era uno dei luoghi del campionato. Rostov si trova a diverse decine di chilometri dal confine con la DPR. Un potenziale attacco ucraino sul territorio del DPR avrebbe potuto raggiungere Rostov tramite il fuoco dell’artiglieria ucraina e i sistemi di lancio multiplo dei razzi. Nel 2014, alcuni paesi di confine nella regione di Rostov erano già stati raggiunti dall’artiglieria ucraina e colpiti dai bombardieri, vi furono distruzioni e persino una persona, un residente locale, rimase uccisa. Nel giugno 2018, un discorso del presidente Putin e la concentrazione delle forze armate russe vicino ai confini con il Donbass hanno raffreddato i politici e i generali ucraini. L’Ucraina aveva paura di lanciare un’offensiva e interrompere la Coppa del Mondo 2018 in Russia.

La maggior parte dei Suoi colleghi in Russia e nelle Repubbliche del Donbass considera non solo probabile, ma anche quasi inevitabile, la ripresa di ostilità su vasta scala, come le battaglie dell’estate 2014. Quanto è realistica questa previsione?

Forse la mia risposta sembrerà paradossale o addirittura contraddittoria alla luce di quanto detto in precedenza. Eppure, considero la probabilità di una nuova grande guerra nei prossimi mesi non troppo elevata. La probabilità di una nuova guerra è di circa il 10%. Perché? Il nuovo presidente dell’Ucraina Volodymir Zelensky, è salito al potere guadagnando un numero record di elettori (73%) sulla scia dello malcontento lasciato dal corrotto regime filoamericano di Petro Poroshenko. La principale promessa elettorale di Zelensky era di porre fine alla guerra nel Donbass. Certo, non ha mantenuto la promessa. Tuttavia il presidente ucraino non è in alcun modo adatto al ruolo di leader di un Paese in guerra. In primo luogo, è poco professionale e debole. In caso dello scoppio di una “grande” guerra, verrebbe immediatamente rimosso dal potere da concorrenti più potenti, prima fra tutti il ​​capo del Ministero degli Affari Interni dell’Ucraina Arsen Avakov, sotto il cui patrocinio vi sono battaglioni armati e addestrati di militanti ucraini di estrema destra.

In secondo luogo, i piani di Zelensky non includono una nuova guerra, che finirà non solo con una nuova sconfitta dell’Ucraina, ma molto probabilmente con la sua distruzione come Stato. Zelensky è un leader debole e non autorevole, ma non una persona stupida, è un maestro nella comunicazione con il pubblico. Si sente a suo agio nel ruolo di leader popolare della nazione, specialmente durante le visite all’estero. Perché rovinare un gioco così bello a rischio di perdere il potere?

E infine, in terzo luogo e soprattutto, iniziare una guerra o mantenere l’attuale situazione di “né guerra, né pace” (come dicono gli esperti militari, un conflitto a bassa intensità) non viene deciso a Kiev, ma a Washington. I miei colleghi, esperti russi e persino alcuni impiegati del ministero degli Esteri russo, si sbagliarono profondamente quando considerarono Zelensky il “presidente del mondo”. Zelensky è un uomo nominato da Washington. Per continuare la politica sviluppata da Washington. La stessa politica di “né guerra, né pace” è stata perseguita dal predecessore di Zelensky, Poroshenko. Lo scopo di questa politica è di attingere risorse dalla Russia e di far sanguinare, in senso letterale e figurato, il Donbass filo-russo. Il costante bombardamento da parte dell’artiglieria ucraina di città e paesi del Donbass porta non solo ai morti e ai feriti. Le persone non vedono prospettive di vita nei loro luoghi natii, stanno partendo per la Russia. Il costante bombardamento delle aree di confine del Donbass distrugge le infrastrutture delle città e impedisce il ripristino dell’economia delle DPR e LPR. Pertanto, molte fabbriche nelle città in prima linea non possono riprendere la produzione – il primo giorno di lavoro, l’artiglieria ucraina li colpirebbe. Questa strategia è il frutto del lavoro di esperti americani. Gli ucraini la mettono in pratica.

In altre parole, considera l’attuale aggravamento una guerra di logoramento? La guerra non è possibile nei prossimi mesi?

Ripeto: considero le probabilità di una grande guerra non oltre il 10%. Al presidente Zelensky non interessa, gli Stati Uniti non sono interessati, il loro scopo è creare un arco di tensione ai confini della Russia. Ma ci sono forze in Ucraina e nel cosiddetto “Stato profondo” che sono interessate a questa guerra. Secondo l’autorevole esperto israeliano Yakov Kedmi, l’Ucraina ha intrapreso la strada dell’anarchia e le decisioni non vengono prese nemmeno dalle autorità statunitensi, ma da “qualcuno di Washington”. Nel mezzo della corsa presidenziale per la presidenza degli Stati Uniti, questo “qualcuno” può usare l’Ucraina come una pedina non importante e sacrificarla per ottenere ulteriori bonus nella campagna elettorale negli Stati Uniti. Questo è ciò di cui ho paura. I giocatori sistemici non sono interessati a una guerra; i giocatori non sistemici possono provocarla. In Ucraina, il loro ruolo è svolto dai battaglioni di estrema destra, che periodicamente conducono vere battaglie con unità dell’esercito ucraino e sognano di marciare verso Kiev per rovesciare il “regime di occupazione interna”. Queste forze potrebbero iniziare battaglie locali, che si svilupperebbero gradualmente in una guerra su vasta scala. E poi sarà un male non solo per Donbass, ma anche per l’Ucraina. Questa guerra influenzerebbe in parte l’Europa.

Silvia Vittoria Missotti