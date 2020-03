Una coraggiosa presa di posizione pubblica sulla guerra del Donbass di questa deputata che già aveva subito attacchi violenti per la sua partecipazione alla commemorazione del 9 maggio, Giornata della Vittoria, lo scorso anno e di cui avevo scritto su Centro di Iniziative per la Verità e la Giustizia.

La Ivanochko ha dichiarato in un intervista: “questi colloqui sono promettenti e molto necessari. Più persone sono coinvolte nel processo di negoziazione, meglio è. Dopotutto, ognuno ha un proprio punto di vista su ciò che sta accadendo e spesso questi punti di vista contraddicono completamente la posizione ufficiale di una delle parti nel processo di negoziazione. Quindi lasciare che tutti esprimano posizioni e punti di vista è una buona cosa, dal momento che un simile percorso può rendere possibile giungere a una posizione comune nel processo di negoziazione, così sarà molto più efficace e, soprattutto, più produttivo che stare con le braccia conserte. Penso che allargare il format andrà a beneficio di tutti. Spero che prima o poi, ma meglio, ovviamente, prima, gli stessi incontri inizieranno anche a livello popolare, nello sport, possibilmente con i sindacato e altre organizzazioni. Dopotutto, nessuna propaganda della TV può interrompere la comunicazione diretta tra d noi. Siamo tutti cittadini di un paese e dovremmo tornare a vivere in pace, qualunque cosa accada ”, ha aggiunto la deputata ucraina di Leopoli.

Ha sottolineato che il nuovo formato dei negoziati sarà più efficace, poiché “vi sarà una minore pressione sulle persone singole specifiche. E non importa da quale parte è usata la pressione stessa, da negoziatori o dalla gente. Dopotutto, anche la persona più forte e motivata, è sempre e solo un individuo, e ancora di più in processi così complessi in cui la vita o il destino di qualcuno dipende dalla tua decisione. Gli svantaggi potrebbero essere il ritardo nel processo di negoziazione, perché frattanto i cittadini ucraini soffrono e muoiono”, ha aggiunto l’attivista.

Ivanochko ritiene che cambiare il format sia vantaggioso anche per la Federazione Russa, perché ritardare i negoziati non andrà a beneficio di nessuno dei due paesi. “Per molte ragioni, ulteriori prolungamenti dei negoziati e l’incertezza della situazione in Ucraina stressano non solo noi ucraini, ma anche i cittadini russi. Nessuno con la mente e la memoria sane vuole avere un vicino preoccupante alla porta accanto. E l’espansione del format offre più spazio di manovra”, ha affermato. La Federazione Russa ha avviato per ora positivamente un “nuovo format” per il Donbass: un’iniziativa per organizzare il dialogo interparlamentare nel “formato normanno” (Ucraina, Russia, Germania, Francia).

Sulla situazione nel paese

Prendendo spunto dalla lotta degli infermieri e medici per migliori condizioni salariali e di lavoro nella sanità ucraina, la Ivanochko ha dichiarato: “Sui nostri media e nel paese si discute degli stipendi del Parlamento o del governo dei Ministri, ma allo stesso tempo, degli stipendi di medici, infermieri e altri settori vulnerabili della popolazione, senza i quali, tra l’altro, è difficile sopravvivere, nessuno è interessato. Noi non siamo in grado di imporlo, ma almeno una parola per sostenere coloro da cui vivono questa parola dipende dalla nostra vita. Provate a immaginare che non ci sia una sola infermiera per un’intera settimana! Riuscite a immaginare quale incubo e panico inizierebbe nei nostri già malridotti ospedali?

Allora perché ci ricordiamo dei lavoratori dei mestieri “minori”, solo quando ne abbiamo bisogno? Perché nessuno di noi pensa che queste persone, abbiano diritto a una propria vita decente, a trovare soluzione ai loro problemi, che spesso sono legati al fatto che non c’è nulla per nutrire i bambini, o che il loro figlio si senta a disagio a scuola perché i suoi vestiti sono logori.

Amici, vi consiglio di smettere di assecondare regole che ci sono imposte da stranieri! Smettiamola di discutere delle stupidità che ci vengono proposte per distrarre l’attenzione dai problemi reali e iniziamo a parlare e cercare una via d’uscita da situazioni e problemi specifici. Sarà una goccia nel mare, ma il fiume, il mare e l’oceano sono composti da queste “gocce”. Se ognuno di noi dice una parola, a sostegno di chi ne ha bisogno, ci sentiranno!”.

“E cosa ne pensate del nuovo codice del lavoro?! E ricordate che questo investe anche altri aspetti vitali della nostra vita sociale. Dobbiamo esprimerci su come intendiamo continuare a vivere e cosa fare”



La coraggiosa deputata ucraina ha anche affrontato il delicatissimo tema della Costituzione ucraina, ormai quotidianamente calpestata e modificata, sotto la spinta e i ricatti delle forze più radicali neonaziste e dai burattini gestiti e manovrati dall’occidente. “Cos’è una Costituzione?! Si tratta di un trattato sulla società, sulla base del quale siamo vincolati a vivere e ad attuarla rigorosamente. Di conseguenza, il garante della Costituzione, cioè, la protezione dei diritti e delle libertà della persona e dei cittadini dell’Ucraina è il Presidente del paese! È possibile cambiare la Costituzione, ma solo con il consenso di tutti i residenti dell’Ucraina e in nessun modo ciò può essere fatto dal garante, né da suoi servi nel Parlamento!

Le leggi e i regolamenti, possono essere più alti nel loro significato, della legge espressa da governi transitori del paese! La nostra Costituzione espressamente dichiara quanto segue: l’Ucraina è uno stato sovrano e indipendente, democratico, sociale, legale, in cui tutte le persone sono libere e uguali nella loro dignità e diritti. E i diritti e la libertà di ognuno sono le loro opinioni e le loro credenze. Essi sono garantiti come diritti costituzionali e di libertà, e non possono essere cancellati. Quando si fanno nuove leggi o modifiche alle leggi attuali, non è consentito ridurre l’essenza e la portata dei diritti esistenti. Articoli 1, 21, 22.

L’articolo 43 sancisce che ognuno ha diritto al lavoro, che comprenda l’opportunità di guadagnare per una sua vita che sceglie liberamente o su cui liberamente è d’accordo. Inoltre lo Stato deve creare condizioni per la piena realizzazione dei cittadini al diritto al lavoro, garantendo pari opportunità nella scelta di una professione e di una sorta di attività lavorativa, realizzando programmi di formazione tecnica professionale, preparazione e riqualificazione.

Tutti hanno diritto a salari giusti, sicuri e sani, che non possono essere più bassi dalla legge stabilita. L’impiego di donne lavoratrici e minori in lavori pericolosi per la loro salute è vietato. L’articolo 44 sancisce che chi lavora ha il diritto di scioperare per la protezione dei propri interessi economici e sociali. L’ordine di adempimento del diritto di sciopero è stabilito dalla legge con l’obiettivo di garantire la sicurezza, la salute, i diritti e le libertà nazionali di altre minoranze e così via. Tutto questo comprende la nostra Costituzione invece di cercare continuamente di cambiarla o modificarla…in peggio, chiediamo di applicare questa, uniamoci e facciamoci sentire come comunità di cittadini coscienti e consapevoli dei nostri diritti!”, ha aggiunto la Ivanochko.



Enrico Vigna