«Voglio congratularmi con tutti i cittadini per la festa più importante della Terra. Se non fosse stato per la nostra Grande Vittoria nel maggio 1945, non avremmo celebrato altre festività. Penso che nemmeno esisteremmo, perché i tre piani dei nazisti prevedevano la distruzione del nostro Paese.

Se i precedenti invasori ci avessero conquistato, questi ci avrebbero distrutto. Il piano Barbarossa, il piano Ost e il piano Hunger lo dimostrano completamente. Volevano liquidarci – come popolo, come Stato. Quindi inchiniamoci ancora una volta alla memoria di coloro che hanno combattuto contro i nazisti. L’umanità ha pagato 71 milioni di vite per la lotta contro il nazismo e il fascismo, le forze più malvagie apparse sul pianeta.

Queste forze sono state alimentate dal grande capitale per proteggere la sua favolosa ricchezza, per punire gli operai, i contadini, i comunisti, interi popoli.

Pertanto, il 9 maggio è la festa delle feste. È davvero “con le lacrime agli occhi”, ma questa è una festa di coraggio e dignità, una festa di onore e giustizia.

Celebriamo la festa nelle condizioni di una guerra ibrida, sanzioni senza precedenti – quasi 7.000 sanzioni sono state imposte contro di noi dall’Occidente. La Russia viene nuovamente strangolata mettendole tre corde al collo: sanzioni economiche, sanzioni finanziarie finanziarie, guerra dell’informazione. E ci soffocano senza pietà, nella speranza che questa volta ci riescano.

La fonte della vittoria nel 1945 fu soprattutto il patriottismo russo. Si è affermato nella storia come il patriottismo di persone che hanno scelto – e scelto da tempo – la propria sovranità e i propri valori, verità e giustizia, alta spiritualità e cultura. Tutto questo è incorporato nella visione del mondo ortodossa e sviluppato nella dottrina socialista. L’apice della civiltà russa fu la civiltà sovietica, che assicurò la vittoria nel 1945.

Il Grande Ottobre ha dato il via a questa civiltà: è stata la vittoria del lavoro sul capitale a ha gettato le basi per future vittorie. La vittoria della pace sulla guerra, la vittoria sulla povertà e la miseria, la vittoria sul fronte culturale ed educativo, la vittoria della nostra unica industrializzazione e collettivizzazione.

La vittoria del 1945 fu forgiata dalla rinascita della nostra statualità nella forma dell’URSS. Quest’anno celebriamo il 100° anniversario della formazione dell’Unione, con la nascita della quale l’internazionalismo leninista ha trionfato sull’egoismo borghese e sull’accaparramento di denaro. Lenin ha vinto pacificamente, democraticamente – al congresso. E riunì il distrutto impero russo nella forma dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.

Immagine del Giorno della Vittoria con Žukov e Stalin

Per vincere oggi, dobbiamo capire l’essenza di questa grande impresa. Nei 20 anni prebellici – dopo la creazione dell’URSS – abbiamo ottenuto altre due vittorie eccezionali: nel tempo e nello spazio. In quegli anni siamo riusciti a costruire migliaia di magnifiche imprese, abbiamo eliminato completamente l’analfabetismo e siamo riusciti a distribuire le forze produttive in tutto il Paese.

Il Donbass, gli Urali, il bacino di Novokuzneck, la regione industriale dell’Estremo Oriente sono cresciuti. Questa distribuzione del potenziale industriale e della popolazione sul territorio ci ha permesso di vincere, anche dopo che un terzo della parte europea del Paese era stato occupato dai nazisti. Permettetemi di ricordarvi che le terre più fertili dell’Ucraina e del Kuban, del Donbass, di numerose grandi regioni industriali della Bielorussia e degli Stati baltici erano state occupate.

Allo stesso tempo, il nostro Paese ha mostrato la disciplina e la mobilità più rare: 1.500 imprese e 10 milioni di cittadini sono stati trasportati attraverso il Volga. Lì crebbero nuove città e furono costruite nuove imprese, che entrarono immediatamente in funzione e fornirono all’esercito aerei, carri armati, installazioni di artiglieria.

Questa vittoria nel tempo e nello spazio – nonostante le enormi perdite del territorio occupato – creò l’opportunità per l’esercito di vincere nei pressi di Mosca e Stalingrado, per spezzare la schiena alla bestia fascista nell’operazione Orël-Kursk.

Ma chi ci ha guidati la vittoria? Oggi, indipendentemente dal programma TV che guardate, ovunque si dice che il popolo ha vinto. Ma senza un comandante, anche un plotone non è un plotone. In guerra, ovviamente, il popolo ha vinto. Ma il popolo ha un volto vivo: i loro leader. Durante la guerra, questi sono i leader del Partito Comunista, i nostri comandanti: Stalin, Žukov, Rokossovskij, Konev, Vasilevskij. Il trasferimento di quelle stesse 1.500 imprese attraverso il Volga fu effettuato da Švernik e Kosygin, che a quel tempo era il più giovane capo del governo sovietico. Tutti loro provengono da una galassia di eminenti leader di partito e sovietici.

E chi ha reso l’esercito intero, forte, spiritualmente unito? I comunisti e i membri del Komsomol! Quasi tutti coloro che hanno preso d’assalto Berlino erano comunisti o membri del Komsomol. Sono stati loro che hanno conquistato la vittoria!

Oggi è in corso una guerra ibrida contro la Russia. È di propaganda, finanziaria ed economica. Se vogliamo vincere questo tipo di guerra, ci sono tre cose che dobbiamo fare.

La prima è mobilitare le risorse. La seconda è unire il più possibile i cittadini. La terza è dare l’esempio della nostra impresa eroica, facendo affidamento sui 1.000 anni di storia dello Stato, sulle vittorie durante la Grande Guerra Patriottica.

Vediamo invece come la “quinta colonna” continui a soffocare il Paese. Guardate cosa sta succedendo nella sfera dell’informazione e della propaganda! Invece di unire il popolo, c’è solo Russia Unita dappertutto! […] E allo stesso tempo, non si può pronunciare il nome di chi ha guidato il Paese durante la Grande Guerra Patriottica! Il nome di Stalin è stato oscurato da tutti i programmi TV.

[…] Al contrario, la Cina, sotto la bandiera rossa, armata di marxismo-leninismo, ha un grande rispetto per l’era sovietica. Un Paese che mostra i tassi di crescita economica più alti al mondo. Le relazioni con la Cina sono per noi di importanza strategica. Per noi, queste relazioni stanno salvando! E Degtyarev agisce in modo provocatorio – e tutto per niente!»