L’intelligence statunitense l’aveva dato ormai per certo, con tanto di ora e numeri: mercoledì 16 febbraio (domani), la Russia avrebbe invaso l’Ucraina con un massiccio blitz missilistico e 200mila soldati. Il tutto sarebbe avvenuto alle 3 del mattino (mezzanotte in Italia).

Le spie americane si erano spinte anche oltre, fornendo ulteriori particolari sull’offensiva russa: i centri di comando e controllo dell’esercito del governo di Kiev sarebbero stati tempestati da massicci attacchi aerei prima del superamento del confine da parte dei carri armati russi.

Gazzettieri ed analisti devoti al Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America avevano già preparato popcorn e vestitini nuovi per godersi lo “spettacolo” e poter affermare “l’avevamo detto”, quando sul più bello la realtà ha infranto cuori da guerra e sogni macabri.

Il Cremlino ha fatto sapere che “c’è un ritiro pianificato dal confine ucraino delle truppe impegnate in esercitazioni militari”.

“Unità dei distretti meridionali e occidentali, che hanno terminato i loro compiti, hanno già iniziato a caricare i mezzi di trasporto ferroviari e terrestri. E oggi inizieranno a rientrare. Mentre le misure di addestramento al combattimento si avvicinano alla conclusione, le truppe, come sempre avviene, effettueranno marce combinate verso le proprie basi permanenti”, ha confermato il generale maggiore Igor Konashenkov, portavoce del ministero della Difesa.

Il ministero ha anche pubblicato un video dei veicoli militari che vengono caricati per il ritorno alle loro basi. Ciò include carri armati, AMPV e obici semoventi. I militari hanno anche pubblicato una clip che mostra i carri armati Т-72Bz che lasciano il sito delle esercitazioni.

Il presidente russo Vladimir Putin ed il cancelliere tedesco Olaf Scholz hanno concluso il loro colloquio a Mosca. Il faccia a faccia tra il cancelliere tedesco ed il presidente russo è durato circa tre ore, al termine delle quali Putin e Scholz hanno rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa.

“Se vogliamo la guerra? Certo che no. Per questo abbiamo avanzato proposte per un processo negoziale, il cui risultato dovrebbe essere un accordo per garantire la parità di sicurezza per tutti, compreso il nostro Paese”, ha dichiarato Putin rispondendo alla domanda sulla concreta possibilità di una imminente guerra in Europa.

Il presidente russo ha detto che sia lui, sia Scholz appartengono ad una generazione che ritiene “inimmaginabile” una guerra in Europa, ma ha ricordato a chi finge di non ricordare che con i bombardamenti della NATO in Jugoslavia, una guerra in Europa c’è già stata.

A Scholz che ha tentato di giustificare la sanguinosa operazione in Jugoslavia come necessaria per porre fine ad un tentativo di genocidio, il leader russo ha replicato in maniera perentoria: “Secondo le nostre valutazioni, quello che sta accadendo in Donbass è un genocidio”.

Il presidente russo Putin ha commentato così la notizia della risoluzione votata dalla Duma di stato russa sul riconoscimento delle Repubbliche Popolari di Donetsk e Lugansk: “La Russia è impegnata per la risoluzione del problema del Donbass, in primo luogo all’interno degli accordi di Minsk. Auspichiamo che i partner da oltreoceano ed in Europa Germania e Francia esercitino la loro influenza nei confronti di Kiev per il rispetto degli accordi di Minsk”.

Un argomento delicatissimo al centro del colloquio russo-ucraino, è stato quello del possibile ingresso dell’Ucraina nella NATO.

“E’ già 30 anni che ci dicono che la NATO non si espanderà, ed oggi vediamo l’infrastruttura NATO alle nostre porte. Sentiamo che oggi l’Ucraina non è pronta ad entrare nella NATO e allora sorge la domanda: quando lo farà? Quando l’avranno resa pronta ad entrare? Questo momento per noi potrebbe essere troppo tardi. Perciò vogliamo risolvere questa questione ora. Adesso. Nel formato delle consultazioni diplomatiche”, ha detto Putin.

Sollecitato sulla questione della sicurezza europea, il cancelliere tedesco ha usato toni distensivi: “Per noi tedeschi, e per tutti gli europei, è del tutto chiaro che la sicurezza sostenibile non può essere costruita contro la Russia, ma solo con la Russia. E siamo uniti qui, sia nella NATO che nell’Unione Europea”.

A suggellare la giornata nera di corvi e “falchi” in attesa dell’inizio delle ostilità con gli orologi in mano, ci ha pensato la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, con parole durissime: “La data del 15 febbraio del 2022 entrerà nella storia come il giorno del fallimento della propaganda di guerra da parte dell’Occidente. Svergognati e annientati senza sparare un colpo”.