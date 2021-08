Il nuovo Honor Magic3 annuncia il ritorno dell’azienda cinese. La serie, che rappresenta la nuova vita dell’ex sub-brand di Huawei, è stata progettata con un’estetica simmetrica che mette in risalto la bellezza dell’equilibrio. Honor Magic3 e Magic3 Pro centrano il modulo della fotocamera circolare sul retro creando quello che è stato definito “l’occhio della musa”, che simboleggia la combinazione di tecnologia e arte.

In termini di colorazioni, ispirata all’Ora Magica (il momento più bello della giornata intorno all’alba e al tramonto), la serie Magic3 punta forte su due nuove combinazioni di colori a tinta unita: Golden Hour e Blue Hour.

Il trittico del rilancio è composto da Honor Magic 3, Magic 3 Pro e Magic 3 Pro+, tutti caratterizzati da un display OLED HDR10+ a 10 bit, una soluzione da 6.76″ con risoluzione QHD+ e refresh rate a 120 Hz. Le differenze estetiche tra i tre sono soprattutto nei materiali: se Magic 3 e 3 Pro sono disponibili con scocca in vetro o in pelle vegana, il Pro+ vanta una più pregiata costruzione in nano-ceramica. La serie Magic3 supporta la classificazione IP68 per la resistenza alla polvere e all’acqua (la variante normale di Honor Magic3 ha una classificazione IP54).

Senza più il peso delle sanzioni statunitensi che hanno messo in ginocchio il suo ex genitore, Honor utilizza un software (Android 11) e processore (Qualcomm) americani. Honor Magic 3 Pro è uno dei primi top di gamma ad implementare il nuovo Snapdragon 888+. Realizzato sempre con processo produttivo a 5 nm, il chipset integra una CPU octa-core Kryo 680 con velocità maggiorata a 3 Ghz ed una GPU Adreno 660. Honor ha aggiunto la feature OS Turbo X, studiata per mantenere elevate le prestazioni, migliorando la fluidità e soprattutto il mantenimento delle app in background.

Le parole del CEO George Zhao, sono un misto di orgoglio e speranza: “Nel 2021, Honor ha visto una forte ripresa in Cina dal 3% al 14,6% in soli tre brevi mesi e sono sicuro che i nostri team Honor in tutto il mondo non vedono l’ora di ottenere tali risultati anche nei loro mercati”.

“La #HONORMagic3Series, continua Zhao, mette in mostra le migliori idee di Honor ed è continuando questa ricerca di innovazione che possiamo deliziare i nostri utenti, non importa dove si trovino”.