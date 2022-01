Con 560 milioni di utenti attivi mensili in tutto il mondo, Huawei AppGallery, lo store digitale di app proprietario di Huawei e cuore dei Huawei Mobile Services (Hms), si colloca al terzo posto tra le più note e diffuse piattaforme di distribuzione di app oggi disponibili. Presente in 170 paesi, è supportato da 4,5 milioni di sviluppatori e partner che lavorano per offrire un ecosistema di app autonomo e innovativo pensato per essere a portata di mano delle persone in tutto il mondo.

Scorrendo velocemente il catalogo di app preinstallato su tutti gli smartphone Huawei, solo in Italia se ne possono contare oltre 12.000 (sono 141.000 a livello globale) appartenenti a 18 categorie diverse, tra app bancarie, di servizi, giochi, shopping, strumenti di navigazione e trasporto, notizie, social media. Ma è un elenco in continua evoluzione che di giorno in giorno si arricchisce per rispondere agli interessi e alle richieste degli utenti.

LE ULTIME NOVITÀ

Il team di sviluppatori e programmatori da un lato lavora per potenziare le app già esistenti e dall’altro per arricchire e ampliare l’offerta di AppGallery con nuove app. Tra le novità più recenti c’è Buddyfit, l’innovativa app Health and Fitness che fornisce tutte le informazioni necessarie per prendersi cura del proprio benessere, annunciata a ottobre insieme al nuovo smartphone Huawei nova 9.

Con ENI Live, che contiene i servizi di ENI Station, è possibile pagare i rifornimenti nelle Eni Station e i parcheggi negli Eni Parking in maniera sicura.

Buoni Up Day è la nuova app che permette di monitorare i buoni pasto, elettronici o cartacei, così da pagare la pausa pranzo comodamente con il proprio smartphone.

COSA SI PUÒ FARE CON HUAWEI APPGALLERY? PRATICAMENTE TUTTO!

Con AppGallery Huawei dimostra l’impegno di offrire una piattaforma di distribuzione di app aperta e innovativa accessibile ai consumatori nel rispetto e nella protezione rigorosa della privacy e della sicurezza degli utenti per fornire un’esperienza unica e intelligente. Tutte le app disponibili su Huawei AppGallery sono verificate e prima di essere pubblicate sulla piattaforma hanno superato quattro livelli di sicurezza.

In poche parole, cosa si può fare con Huawei AppGallery? Praticamente tutto. Navigare sul web, ascoltare musica, guardare film e video in streaming, monitorare il proprio stato di salute ma anche fare shopping, leggere ebook, ordinare cibo da casa o dall’ufficio con i migliori servizi di food delivery, personalizzare il telefono grazie a centinaia di temi, caratteri e sfondi creativi. Sempre in modo pratico e sicuro.

IL MEGLIO DI APPGALLERY

Se per i più affezionati il mondo di Huawei AppGallery è ormai familiare, coloro che solo di recente hanno acquistato un device Huawei, magari approfittando delle numerose promozioni sempre attive e particolarmente vantaggiose durante questo periodo natalizio, cosa devono sapere per sfruttarne al meglio tutte le opportunità?

Come prima cosa, in versione app tramite download su AppGallery è disponibile il motore di ricerca Petal Search che si trova preinstallato anche in versione widget su tutti gli smartphone e tablet Huawei. Attivo dal 2020, solo in Italia conta ogni giorno 668 mila utenti attivi ed è stato potenziato in occasione del lancio del nuovo smartphone Huawei nova 9 a ottobre di quest’anno. Con oltre 20 chiavi di ricerca totalmente personalizzabili (meteo, sport, viaggi etc) selezionati in oltre 3000 partner di contenuti a bordo, Petal Search supporta ricerche di testo, vocali e visive, permette di cercare e scaricare le app che si desiderano e accedere a oggi tipo di informazione e servizi, dalle località vicine, allo shopping e alle news. Per cercare indicazioni stradali, ottenere proposte di percorsi dentro e fuori le città ed esplorare luoghi di interesse c’è invece l’app di navigazione Petal Maps 2.0 in continuo aggiornamento con nuove funzionalità per viaggiare sempre informati come “Innovative Lane Guidance” per una guida più sicura e senza stress e “Offline Maps” per mantenere gli utenti sulla strada giusta.

Proseguendo poi con una selezione più dettagliata delle app consigliate da scaricare per prime, non possono mancare le app di messaggistica e social più popolari. Che si decida di installarle tutte o di scegliere solo quelle preferite e che si utilizzano con più frequenza, AppGallery mette a disposizione una suite completa per poter essere sempre connessi con il resto del mondo e in contatto con le persone più care, anche quando non si ha il tempo di lunghe telefonate.

Grazie alle tante tecnologie innovative di cui sono dotati, gli smartphone sono strumenti poliedrici adatti ai più svariati utilizzi in diverse situazioni, anche per divertirsi e rilassarsi guardando un contenuto video. In ambito Video & Entertainment, AppGallery include le principali piattaforme streaming per chi desidera informarsi in tempo reale e per gli appassionati di cinema, serie tv, sport e molto altro. Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Mediaset Infinity, Rai Play, Twitch, DAZN, Sky Go, Boing App, Now sono tutte disponibili per il download sullo store digitale di Huawei.

La sfida principale alla base dell’ecosistema Huawei è aggiornare costantemente le app esistenti e migliorarle nei contenuti per una gestione più intuitiva e fluida. Per questo e a fronte di una massiva diffusione dei pagamenti digitali, negli ultimi mesi sono state perfezionate in modo capillare le app bancarie, in particolare Intesa Sanpaolo che può essere annoverata nella top ten delle migliori app bancarie di Huawei AppGallery insieme a Unicredit, Fineco, UBI, BPER, YouApp (BPM), Hype, Mediolanum, BCC. A queste si aggiungeanche Credem Banca integrata di recente. In questo modo, dal proprio smartphone è possibile controllare il proprio estratto conto con tutti i movimenti e acquistare online in tutta comodità e in sicurezza.