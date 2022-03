Huawei, azienda leader mondiale nel settore della tecnologia, annuncia un’importante novità per i suoi Huawei Customer Service Center di Roma e di Catania. Il centro d’assistenza di Roma apre ora le porte in una location del tutto nuova in Via Labicana 118/120, in pieno centro nelle vicinanze del Colosseo. Mentre il Huawei Customer Service di Catania, in Via Papale, 59, cambia volto per mettere a disposizione dei consumatori spazi più grandi e user-friendly, con servizi omni-comprensivi pre e post-vendita, per un’esperienza ancora più completa.

Continuano quindi gli investimenti di Huawei per incrementare i servizi e migliorare l’infrastruttura dei suoi centri assistenza, offrendo ai consumatori sempre il meglio dell’esperienza post-vendita, oggi ancora piu’ premium ed ora integrata dal supporto e guida all’acquisto su prodotti e servizi dell’ecosistema Huawei. Huawei ha infatti voluto rinnovare completamente i service center di Roma e Catania mettendo a disposizione dei consumatori spazi più grandi e user-friendly, con servizi omni-comprensivi pre e post-vendita, per un’esperienza ancora più completa.

Nel 2021, i Huawei Customer Service Center d’Italia presenti a Milano, Roma e Catania hanno supportato più di 15000 utenti garantendo un’assistenza a 360° sui prodotti acquistati. Oltre ai servizi più pratici, i centri d’assistenza Huawei hanno l’obiettivo di offrire esperienze immersive costruite attorno alle esigenze dei clienti. Il tutto grazie a servizi dedicati, competenza tecnica del personale e alla più alta qualità in termini di riparazione.

“Con le novità dei Huawei Customer Service Center di Roma e Catania continua ufficialmente il nostro processo di standardizzazione in Italia dei centri assistenza esclusivi in termini di struttura ed esperienza. Abbiamo deciso di espandere l’offerta in-store anche a Roma e Catania, introducendo nuovi servizi di assistenza e coinvolgenti aree esperienziali in cui scoprire l’ecosistema dei prodotti Huawei, per soddisfare una clientela sempre molto affezionata, ha dichiarato Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia.

“I nostri store offrono qualcosa di diverso ai cittadini, partendo da riparazioni rapide in massima trasparenza, grazie all’Open Lab che rende gli utenti spettatori della “cura” del proprio dispositivo, fino alla consulenza gratuita one to one per l’acquisto di nuovi dispositivi dell’ecosistema Huawei o qualsiasi necessità di supporto post-vendita, per non dimenticare gli sconti e le iniziative speciali per privilegiare i nostri clienti”.

I centri assistenza esclusivi Huawei forniscono infatti servizi innovativi come:

RIPARAZIONE RAPIDA E TRASPARENTE

Riparazione rapida gestita esclusivamente da personale tecnico certificato e in massima trasparenza grazie al concept di Open Lab, una finestra aperta sul laboratorio, da cui è possibile assistere e osservare passo dopo passo la cura del proprio dispositivo. La riparazione rapida è disponibile anche su prenotazione tramite Servizio Clienti al numero verde gratuito 800-191435 (Lun-Dom dalle 8:00 alle 21:00, festività escluse), App My Huawei o pagina web dedicata.

CONSULENZA ONE-TO-ONE

Tutti gli utenti che si recano presso i Huawei Customer Service Center potranno usufruire di servizio gratuito di consulenza one-to-one, anche su prenotazione. Esperti Huawei sono a disposizione per consigli sulla configurazione e l’utilizzo al meglio dei dispositivi. Inoltre, i nostri esperti potranno aiutare i consumatori a conoscere più da vicino i servizi Huawei quali Video, Musica, Books, GameCenter, Cloud e la piattaforma AppGallery, oltre a scoprire e acquistare prodotti dell’ecosistema.

DROP-OFF GRATUITO

Per coloro che non hanno tempo di attendere e intrattenersi nelle aree esperienziali dello store, è disponibile un servizio di assistenza drop-off che consente al cliente di consegnare il dispositivo in-store e riceverlo riparato comodamente a casa propria, senza costi di trasporto.

AREA RELAX

All’interno dei Huawei Customer Service Center di Roma e Catania, l’area relax è pensata per regalare agli utenti un’esperienza immersiva durante il tempo necessario alla riparazione e non solo. È infatti possibile intrattenersi e sperimentare i nuovi prodotti dell’ecosistema Huawei, bere un caffè o ingannare l’attesa guardando un film o giocando a un videogioco, per sentirsi a proprio agio, come a casa.

PROMO DISPONIBILI

Dal 15 Marzo al 16 Aprile 2022, nei Huawei Customer Service Center di Milano, Roma e Catania saranno disponibili in negozio le seguenti iniziative:

– 20% di sconto sulle riparazioni fuori garanzia (esclusa la sostituzione della batteria).

– Prezzo speciale per applicazione della pellicola protettiva per smartphone.

– Prezzo speciale per sostituzione della batteria su smartphone fuori garanzia.

Inoltre, un omaggio per ogni cliente che visiterà i negozi per una riparazione durante il periodo promozionale.

Maggiori informazioni sugli indirizzi e orari di apertura dei negozi sulla pagina web dedicata ai Huawei Customer Service Center.