I media internazionali evidenziano l’ecologia, l’Hi-tech e gli elementi tipici cinesi delle olimpiadi invernali 2022

Oltre a concentrarsi sulla superba prestazione degli olimpionici che gareggiano a Pechino, nei resoconti dei media sono state evidenziate anche caratteristiche come l’attenzione all’ecologia e la tecnologia all’avanguardia e gli elementi culturali cinesi tipici che caratterizzano queste Olimpiadi invernali.

LOCATION ECO-SOSTENIBILI

Concentrandosi sulla trasformazione e il riutilizzo di alcune sedi dei concorsi, l’Australian Broadcasting Corporation (ABC) ha affermato che un punto chiave del successo delle Olimpiadi invernali di Pechino è la loro caratterizzazione ecologica.

“L’aspetto della sostenibilità deriva dall’encomiabile obiettivo dell’organizzatore di essere al 100% a emissioni zero, utilizzando tecniche di refrigerazione ad anidride carbonica, opzioni di trasporto a basse emissioni di carbonio e l’uso di sedi esistenti degli ultimi Giochi olimpici tenutisi a Pechino nel 2008”, afferma il rapporto ABC, citando glie esempi delle piste da competizione Big Air a Shougang, Bird Nest e Ice Cube. Questo tema è stato ripreso anche dal giornale italiano ‘Fanpage’.

Il quotidiano giapponese Asahi Shimbun ha esposto le varie misure di protezione ambientale delle Olimpiadi invernali di Pechino, incluso l’utilizzo per la prima volta alle Olimpiadi di sistemi di refrigerazione ad anidride carbonica naturale, che aiutano a ridurre le emissioni di carbonio. Inoltre, tutte le sedi di queste Olimpiadi sono state alimentate con energia rinnovabile, riflettendo il concetto di eco-sostenibilità dell’evento.

Il quotidiano spagnolo Diario AS ha riferito che mentre Pechino sta tenendo la sua seconda Olimpiade, la Cina ha rinnovato diverse sedi delle Olimpiadi del 2008 per ridurre i costi, citando l’esempio del National Speed Skating Oval, noto come Ice Ribbon, che è stato costruito sul terreno che aveva ospitato un sito temporaneo per Hockey e Tiro con l’Arco durante le Olimpiadi del 2008.

TECNOLOGIA FUTURISTICA

L’emittente pubblica nazionale italiana RAI ha evidenziato la ferrovia ad alta velocità che collega Pechino e Zhangjiakou con uno studio di trasmissione in diretta 5G a bordo mentre viaggia a una velocità massima di 350 km orari. Lo stesso TG1 ha fatto un servizio sulla tecnologia al Villaggio olimpico. Stupisce l’uso di robot cuochi: “Niente camerieri, né self-service: la consegna dei piatti a tavola è automatizzata e a preparare le pietanze della cucina tradizionale cinese sono dei robot cuochi”. Sullo stesso tema anche l’emittente Eurosport.

Il treno proiettile su misura, hanno riferito, presenta uno spazio di lavoro multimediale in grado di trasmettere contenuti ad altissima definizione tramite 5G e impiega solo 50 minuti per consentire ad atleti, giornalisti e altri passeggeri di fare la spola tra le due città, salutando questa tecnologia come senza precedenti.

Il ristorante intelligente presso il principale media center delle Olimpiadi invernali è “unico rispetto alle altre Olimpiadi, perché utilizza robot per preparare e consegnare il cibo”, ha affermato Steven Luke, corrispondente del network USA National Broadcasting Company, descrivendolo come “una scena futuristica”.

Il settimanale brasiliano Epoca ha elaborato anche alcune innovazioni rivoluzionarie applicate alle Olimpiadi invernali di Pechino, tra cui i robot, la copertura 5G, nonché i letti intelligenti e l’uso della valuta digitale al Villaggio Olimpico.

Khunying Patama Leeswadtrakul, membro del consiglio di amministrazione del Comitato olimpico nazionale della Thailandia, ha salutato le Olimpiadi invernali di Pechino come un evento sportivo sicuro ed eccellente, ha riferito il quotidiano thailandese Siam Rath.

Notando l’applicazione di successo dell’intelligenza artificiale, della tecnologia visiva, del 5G e dei big data nella cerimonia di apertura dei Giochi, ha affermato che la tecnologia giocherà un ruolo più importante nei giochi sportivi.

SALONE DI CULTURA CINESE

Gli elementi che caratterizzano la cultura tradizionale cinese hanno anche attirato l’attenzione in tutto il mondo, con la mascotte delle Olimpiadi invernali di Pechino Bing Dwen Dwen in testa a tutti.

Il sito web del canale brasiliano SporTV ha pubblicato un rapporto incentrato sulla popolarità della mascotte delle Olimpiadi invernali di Pechino Bing Dwen Dwen. Pubblicando le foto della mascotte a forma di panda gigante, il rapporto afferma che significa “vitalità e purezza”.

Il quotidiano francese Liberation ha anche riportato il successo commerciale di Bing Dwen Dwen. Il rapporto, citando il comitato organizzatore, afferma che la mascotte ha rispecchiato la nuova passione del popolo cinese per gli sport invernali.

