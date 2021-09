Sospendere il reddito di cittadinanza e la pensione a chi non si sottopone alla vaccinazione contro il Covid. A chiederlo è il Codacons, dopo la decisione del Governo di estendere il Green pass obbligatorio a tutto il mondo del lavoro.

“Di fatto l’esecutivo ha introdotto l’obbligo della vaccinazione per i lavoratori, prevedendo la sospensione dello stipendio per chi non si vaccina – spiega il presidente Carlo Rienzi – Lo stesso principio va adesso applicato sia a chi percepisce il reddito di cittadinanza, sia ai pensionati, istituendo la sospensione del sussidio voluto dal M5S nei confronti degli aventi diritto che risultino non vaccinati, e la sospensione della pensione per quegli anziani che rifiutano la vaccinazione“.

In quest’ultimo caso, sostiene il Coordinamento delle associazioni per la tutela dei diritti dei consumatori, si avrebbe il vantaggio aggiuntivo di proteggere una categoria fragile all’interno della quale si registrano ancora forti opposizioni al vaccino.

Per quanto riguarda il Green pass, sono attese a giorni le linee guida del Governo “per la omogenea definizione delle modalità organizzative” che il ministero per la Pubblica Amministrazione retto da Renato Brunetta e quello della Salute guidato da Roberto Speranza stanno preparando.

Proprio Brunetta qualche giorno fa ha definito il certificato verde “un formidabile strumento di politica economica che riguarda 23 milioni di lavoratori pubblici e privati, l’intero capitale umano del Paese. Un provvedimento universale, una enorme moral suasion su tutti coloro che non si sono ancora vaccinati“.

“Il Green Pass ci porta a un passo dalla super-sicurezza, perché in modo gentile induce a vaccinarsi – ha spiegato il ministro azzurro – Parallelamente ci sarà una grande strategia di comunicazione e di convincimento degli italiani, che serva a fare chiarezza contro le fake news e contro la paura. Draghi vuole unire, non dividere. Vuole la coesione sociale”.

Un obbligo palese, annunciato, introdotto ed esteso in maniera a dir poco confusionaria, per imporne uno ancora mascherato (la vaccinazione) che per il ministro dello Sviluppo economico, il leghista Giancarlo Giorgetti, è “volto ad aumentare la libertà e l’incontro, non a limitarli“.

C’erano una volta le facoltà e la libertà di scelta…