Di seguito la traduzione integrale dell’intervento di Polyanskiy.

Signor Presidente,

Non abbiamo mai dubitato che oggi i nostri colleghi occidentali avrebbero prodotto molte speculazioni su ciò che sta accadendo in Ucraina, alla luce dell’operazione militare speciale russa. Il loro piano d’azione ci è chiaro. Si cerca di distorcere ed infangare gli obiettivi dell’operazione speciale, minimizzare i fatti che gli sono scomodi, promuovere falsi e narrativa di propaganda, promossa dall’Ucraina e da consulenti occidentali professionisti che lavorano per il regime di Kiev. Tutti i vostri sforzi soddisfano la logica della guerra dell’informazione che viene condotta contro la Russia e che non è inferiore alle effettive ostilità sul terreno in termini di intensità.

I nostri colleghi albanesi stabiliscono oggi un nuovo parametro di riferimento della disinformazione. Il Rappresentante permanente dell’Albania ha letto quasi un elenco completo di crimini attribuiti alla Russia, ma non si è preoccupato di menzionare che di nessuno di questi casi aveva prove credibili. Immagino che abbia completamente sfidato la presunzione di innocenza.

Di recente, la fabbrica occidentale e ucraina del falso è salita a un nuovo livello e si è ridotta a fabbricazioni e allestimenti secondo le migliori tradizioni dei famigerati caschi bianchi siriano-britannici. Una provocazione senza precedenti e “grezza” nella città di Bucha (regione di Kiev) è ancora sulla bocca di tutti. Lo si propaga come un crimine russo, nonostante le prove inconfutabili che dimostrano la natura scenica dell’incidente, e che stanno diventando sempre più numerose. Non entrerò nei dettagli in questa sede, perché l’abbiamo già fatto martedì scorso, dopo che la Presidenza britannica del Consiglio di sicurezza aveva fatto del proprio meglio per non consentire una riunione separata delle Nazioni Unite sull’argomento, in violazione delle regole procedurali di base del Consiglio.

Lasciatemi dire solo che quando si analizzano a fondo gli atti dei nazionalisti ucraini, è difficile liberarsi di un sentimento di déjà vu. Già nel 1944, gli insegnanti ideologici dei radicali di Kiev, che agivano secondo le migliori tradizioni della propaganda di Goebbels, organizzarono una provocazione con i civili che sarebbero stati uccisi dai soldati dell’Armata Rossa nel villaggio di Nemmersdorf, nella Prussia orientale. Poco prima, tutti i principali giornali tedeschi avevano ricevuto linee guida che stabilivano come presentare esattamente le presunte “atrocità” dei soldati sovietici.

Al giorno d’oggi i giornali non vengono letti così spesso, quindi tali linee guida vengono prima fatte circolare sui social media senza alcun tentativo di nascondere effettivamente questo fatto. Coloro che fanno questo, commissionano comparse, specificano aspetti che dovrebbero essere accentuati, ecc. In una parola, Goebbels sarebbe rimasto colpito dallo stile e dalle dimensioni dei suoi discepoli ucraini, se non fosse stato per la qualità della performance, che è deludente.

In seguito, vari esperti hanno fornito una confutazione credibile del caso Nemmersdorf che era stato progettato per accusare i soldati dell’Armata Rossa di omicidi di massa e stupri. Il nome del paese divenne poi proverbiale e venne largamente utilizzato per designare una grossolana messa in scena effettuata a scopo propagandistico. La stessa cosa è successa di recente a Bucha. Ma anche questo è stato superato da ciò che abbiamo visto alla fine della scorsa settimana. Mi riferisco alla provocazione che i nazionalisti ucraini hanno organizzato nella città di Kramatorsk, che era ancora sotto il loro controllo. Questa era una classica operazione di “false flag”. Consentitemi di parlarne più in dettaglio, soprattutto perché molti di noi ne hanno già parlato oggi.

L’8 aprile, l’esercito ucraino ha effettuato un attacco con i missili Tochka-U dall’area di Dobropol’e (45 km a sud-ovest di Kramatorsk) contro il terminal ferroviario di Kramatorsk, uccidendo 50 persone, tra cui 5 bambini. 98 persone sono state portate negli ospedali di Kramatorsk, inclusi 16 bambini, 46 donne e 36 uomini. Perché siamo così sicuri che si tratti dell’esercito ucraino e non russo, come inizialmente affermato dai media occidentali e come hanno affermato alcuni nostri colleghi oggi? Ci sono diversi motivi, ne nominerò tre.

In primo luogo, le truppe russe non utilizzano i sistemi missilistici tattici Tochka-U. Sono obsoleti, ecco perché li abbiamo sostituiti con i sistemi Iskander. Le truppe ucraine, tuttavia, continuano a utilizzare molto attivamente i sistemi Tochka-U.

In secondo luogo, testimoni oculari avevano scattato alcune foto a caldo, prima che i responsabili della propaganda ucraina arrivassero sulla scena. Quelle foto permettono di identificare inequivocabilmente sia il tipo del missile che la direzione da cui proveniva. Questa zona è finora controllata dall’esercito ucraino.

In terzo luogo, le stesse foto ci consentono di identificare facilmente il numero del Tochka-U e dire che apparteneva alla serie “Ш915”. Missili della stessa serie furono usati in molte occasioni per bombardare le pacifiche città del Donbass. Ci sono resti di quei missili che mostrano i numeri di serie corrispondenti.

La 19a brigata missilistica delle forze armate ucraine ha utilizzato lo stesso tipo di proiettile nel suo attacco aereo contro il centro di Donetsk, che ha ucciso 21 residenti sul posto e ne ha feriti altri 36.

I media occidentali presentano ancora lo spaventoso filmato di questo bombardamento come bombardamento di Kiev.

Per riassumere, la provocazione a Kramatorsk è fallita. Ma gli esperti di propaganda ucraina cercheranno sicuramente di imparare la lezione e di lavorare meglio la prossima volta. Fanno del loro meglio. Ultimamente abbiamo informato le Nazioni Unite delle seguenti provocazioni su cui stanno lavorando.

– Riprese in scena della ricerca e dell’apertura di fosse comuni nell’insediamento di Ragovka nella regione di Kiev.

– I giornalisti dei media occidentali sono arrivati nella città di Kremyannaya. Il loro obiettivo è filmare una provocazione organizzata dalle forze armate ucraine. Questa volta dovrebbe trattarsi di truppe russe che avrebbero sparato alle ambulanze che trasportano i pazienti.

– A Bilogorovka, i neonazisti hanno portato serbatoi di cloro in un impianto di approvvigionamento idrico, che hanno in programma di far saltare in aria quando le formazioni della milizia della Repubblica Popolare di Lugansk si avvicineranno alla città.

– A Irpen (regione di Kiev) è in corso una provocazione in stile Bucha/Nemmersdorf. I membri del servizio di sicurezza ucraino hanno in programma di portare i corpi dei civili uccisi da un bombardamento di artiglieria dall’obitorio dell’ospedale cittadino in Polevaya Street al seminterrato di uno degli edifici nella periferia orientale della città. Quindi un’azione organizzata con sparatorie e “distruzione” di un presunto “gruppo di ricognizione russo” giunto a Irpen “per uccidere testimoni di crimini di guerra russi” sarà allestita dal Servizio di sicurezza dell’Ucraina nell’area forestale di Puscha-Voditskii. Allo stesso tempo, i corpi dei militari russi catturati precedentemente uccisi dai nazionalisti sotto tortura saranno presentati come “prove innegabili”. Aspettiamo che i media occidentali facciano circolare le riprese video di questa campagna organizzata.

Fino ad oggi, il ministero della Difesa russo ha riferito che rappresentanti dei media ucraini e occidentali sono stati invitati nella città di Seredina Buda nella regione di Sumy, che in precedenza era sotto il controllo delle truppe russe, per condurre riprese video in scena.

A Nizhnyaya Syrovatka vicino a Sumy, i corpi vengono trascinati in uno degli scantinati di edifici residenziali. Questa storia su “un’altra vittima” delle truppe russe è diretta da “registi” britannici. Ricordo che le truppe russe si sono ritirate dalla città tre settimane fa. Riceviamo tutte queste segnalazioni da residenti locali che rimangono a terra e non sono indifferenti agli obiettivi dell’operazione speciale.

Inoltre, non posso non citare notizie provenienti da Odessa, secondo cui in città ci sono molti soldati ucraini che indossano l’uniforme militare russa. A quanto pare, a Odessa si sta preparando un’altra provocazione mortale su larga scala, o meglio un’operazione sotto falsa bandiera. Colleghi, per favore, non dite che non vi abbiamo avvertiti.

Sia le provocazioni passate che quelle pianificate, insieme alla famigerata pratica di usare i civili come scudo umano, suscitano un atteggiamento disumano nei confronti del futuro del popolo ucraino e dimostrano che i nazionalisti ucraini trascurano completamente qualsiasi norma morale e regola del diritto umanitario internazionale. Come abbiamo più volte affermato, la Russia non combatte la popolazione civile ucraina.

Signor Presidente,

Poiché questo incontro è dedicato anche al tema delle donne, della pace e della sicurezza, non posso non affrontare questo aspetto. Per quanto riguarda l’Ucraina, questa agenda è altamente politicizzata e intrisa di provocazioni. Vediamo chiaramente l’intenzione di presentare i soldati russi come sadici e stupratori, nello stesso modo in cui si cercava di presentare i vincitori sovietici della seconda guerra mondiale come sadici e stupratori ai tempi. Né gli obiettivi, né il sentimento russofobo dei copioni di propaganda ereditati dall’Ucraina sono cambiati.

Tuttavia la realtà dimostra il contrario. Nonostante tutti i trucchi, la verità sulle efferate torture di civili (compresi donne e bambini) da parte dei sadici dei battaglioni nazionalisti ucraini a volte arriva al pubblico occidentale.

Prendi la scuola elementare 18 di Mariupol, che è stata a lungo tenuta dal battaglione nazista Azov. Anche i militari più comuni sono rimasti scioccati da ciò che hanno visto lì: il cadavere smembrato di una donna sul pavimento del seminterrato, le mani mozzate, il viso sfigurato, il segno della svastica marchiato sulla pancia. Sorprendentemente, di tanto in tanto l’Ucraina e l’Occidente tentano di presentare queste terrificanti prove fotografiche, che sono già state pubblicate, come prove di crimini commessi dai russi.

Signor Presidente,

I nazionalisti lavorano costantemente sulla società ucraina da almeno 8 anni. Ecco perché sfortunatamente, le donne ucraine a volte assumono un’immagine piuttosto strana, direi persino selvaggia. Questo è meglio illustrato da una bobina patriottica che viene attivamente promossa sui social media. Presenta una famosa attrice dell’Ucraina occidentale che taglia la gola di un soldato russo torturato con una falce. Sullo sfondo si sentono motti patriottici e maledizioni. L’unica cosa con cui questo può essere equiparato è l’ISIS che diffonde filmati che ritraggono terroristi che tagliano la gola alle loro vittime.

E’ un vero peccato che l’Ucraina abbia fatto ricorso a questa spietatezza senza limiti, a un estremismo cieco ea un radicalismo che tiene il passo con quello dimostrato da Daesh. Quando si vede questo, uno si assicura che l’operazione militare speciale della Russia fosse davvero necessaria e non avesse alternative. L’operazione speciale è necessaria per il bene del futuro dell’Ucraina, per la sicurezza della Russia e di altri suoi vicini. Dubito che i pacifici polacchi possano sentirsi al sicuro quando gli organizzatori del massacro di Wołyń che uccise decine di migliaia di loro concittadini nel 1943 sono amati nell’attuale Ucraina come eroi nazionali. Parlo di pacifici polacchi piuttosto che di autorità polacche, accecate dalla russofobia, la cui politica ha perso da tempo il buon senso.

Signor Presidente,

Consentitemi di concludere la mia affermazione facendo un passaggio più ottimista. C’è un’altra Ucraina che sta ottenendo attraverso la nostra operazione speciale una nuova opportunità per una vita pacifica e relazioni di buon vicinato.

Questa Ucraina ha i suoi simboli, tra cui le donne. Ad esempio, c’è un videoclip che è diventato virale sui social e sembra aver toccato i sentimenti di tutti. Intendo il video realizzato dalle truppe ucraine quando sono entrate in uno dei villaggi. Si vede una signora molto anziana che si fa avanti per salutarli. Dopo averli scambiati per russi, li accoglie con lo stendardo rosso della vittoria sovietica nelle sue mani. Rivolge loro parole di gentilezza e gli dice quanto tempo aveva aspettato per essere liberata. I soldati ucraini, e dobbiamo rendergli giustizia per questo, non fanno alcun torto alla vecchia signora e le danno un pacco con i prodotti, ma in cambio le prendono lo stendardo e iniziano a calpestarlo con gli stivali. Quindi la signora, accorgendosi del suo errore, restituisce loro il pacco in modo dimostrativo e chiede indietro il suo stendardo, lo stendardo per il quale i suoi genitori avevano combattuto. Il video si ferma qui.

Vorrei davvero credere che in seguito non sia successo niente di male alla signora. Il suo coraggio e la sua determinazione hanno ispirato molte persone. Vorrei anche credere che vedrà il momento della liberazione e potrà portare lo stendardo rosso nel Giorno della Vittoria, che è una festa sacra per tutti noi, e onorare la memoria dei suoi genitori e di tutti coloro che hanno liberato l’Ucraina dai nazisti, senza temere che qualcuno lo calpesti.

Grazie.