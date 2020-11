La difficoltà che da sempre l’uomo ha vissuto nel suo sforzo di cogliere l’essenza del tempo si riflette nella tormentata elaborazione che di quel concetto ha offerto la cultura greca. Per gli antichi greci il tempo non era un concetto univoco. Esistono almeno tre termini essenziali connessi al tempo: aiòn (αἰών), chronos (χρόνος) e kairòs (καιρός).

Aiòn è una parola di origine orientale, riconducibile alla radice indoeuropea -ayu. In greco è la sostantivazione dell’avverbio aièi (αἰεί) che significa “sempre”. Aiòn è dunque principalmente ciò che è sempre, ciò che dura, l’eternità. Nel suo significato di durata aiòn è spesso connesso alla vita, ed esprime il senso dell’estensione temporale dell’esistenza umana: in questa accezione esistenziale compare già l’originario vedico ayu nei Rigveda e aiòn in Esiodo. Questa assimilazione della durata con la sostanza stessa della vita si conferma in Omero, dove il termine aiòn vale ad indicare la “forza vitale” che abbandona l’uomo al momento della morte (così negli episodi delle morti di Sarpedonte e di Patroclo). Aiòn, che in greco è allo stesso tempo “durata”, “vita”, “età”, “generazione”, “secolo”, è l’anulus aeternitatis, il principio vitale sottoposto alla legge della ciclicità eterna, in cui l’eterno è un’infinita ripetizione di finiti.

A quest’idea si contrappone quella di chronos, che è il tempo nel suo scorrere, definito e misurabile. È il tempo divoratore – “tempus edax rerum“. È il tempo che si consuma da un più a un meno. Platone nel Timeo (37d, 3-10) chiarisce bene la differenza tra aiòn e chronos: aiòn è l’aspetto temporale dell’Essere, cioè l’eternità e la durata, mentre chronos è il tempo, aritmetico e misurabile, del divenire, ovvero la transitorietà, il movimento. Mentre per aiòn non c’è un passato e un futuro ma un eterno presente (νῦν), chronos procede costantemente da un “era” verso un “sarà”.

Per Aristotele aiòn è un’idea da associare a quella di telos (τέλος), cioè di compimento delle potenzialità. Quindi il tempo eonico di aiòn è la realizzazione dell’intera durata cronica di una vita fino al raggiungimento del suo telos; è la vita considerata in uno sguardo e sottratta allo scorrere del tempo come un tutto unico e realizzato.

Se aiòn è l’eterno presente del mondo trascendente e chronos è la misura del divenire, cos’è allora kairòs?

Cominciamo col dire che se in latino esistono corrispettivi di senso per i primi due concetti (aevum–aetas–aeternitas per aiòn e tempus per chronos), kairòs rimane un’idea specificamente greca e pressoché intraducibile, densa come appare di significati non semplici da ricomporre in un’unica linea di sviluppo semantico. È un termine estremamente sfuggente. E sfuggente, oltre al significato, è anche l’etimologia della parola: deriva da kerannymi (κεράννυμι, mischio), da krino (κρίνω, separo) o da keiro (κείρω, taglio)?

Richard Broxton Onians, in un celebre studio del 1951, “Le origini del pensiero europeo”, avanzò un’ipotesi etimologica suggestiva: kairòs sarebbe una concettualizzazione di kàiros (καῖρος) un termine che appartiene al lessico della tessitura e che sta a indicare l’apertura temporanea dell’ordito nella quale s’inserisce con la spola il filo della trama. Kairòs sarebbe pertanto l’occasione, il momento critico in cui si apre un varco tra le filacce dell’ordito e può inserirsi il filo della trama. Nello stesso scritto, partendo dall’uso omerico dell’aggettivo kairios (καίριος, punto fatale, vulnerabile) Onians avanza l’ipotesi di un primo significato di kairòs, antecedente anche a quello artigianale: in origine con quel termine di sarebbe intesa l’apertura, il passaggio della freccia o della lancia (ricordiamo le dodici asce per la mano di Penelope) a cui si addestrava l’antico arciere per superare le armature e rendere efficace il colpo, per renderlo tagliente (κείρω, taglio), per rendere la ferita mortale (καίριος).

La polisemia iniziale si accentua con un significato ulteriore, che si afferma già con Esiodo e Teognide: kairòs come equilibrio. Nelle Opere e i giorni si legge: “Si deve conoscere la misura, il καιρóς è per ogni cosa il meglio” (μέτρα φυλάσσεσθαι· καιρóς δ΄ ἐπί πᾶσιν ἄριστος, v. 694). È dunque l’associazione con metron (μέτρον, misura) che determina la buona riuscita dell’azione. Il successo del colpo è nel giusto equilibrio tra il troppo e il troppo poco, nella giusta tensione dell’arco da parte dell’arciere che preservando il controllo della freccia non perda la forza del tiro. Kairòs non è quindi solo il momento propizio ma anche un modo per coglierlo, quello di chi è sensibile alla misura, di chi coglie il momento fuggevole in cui i piatti della bilancia sono in equilibrio e sa sfruttare quella miracolosa simmetria.

“Conosci il kairòs” (καιρóν γνῶθι ) sentenziò Pittaco, uno dei Sette Savi. “Riconosci – cioè – nelle singole vicende della tua vita la situazione critica, sappi che essa esige da te una decisione e accerta quale essa sia; educa te stesso a riconoscere nella tua vita il momento decisivo che ti è dato e agisci di conseguenza” (G. Delling, citato in E. Di Iulio, cit., nota 35). Il momento decisivo, l’occasione, il passaggio critico da riconoscere e da cogliere al volo.

Per i pitagorici kairòs era il numero 7 perché nei processi biologici il settimo giorno era normalmente quello critico, del passaggio irreversibile verso un bene o un male. Nel primo degli aforismi di Ippocrate kairòs è l’occasione fuggevole (ὁ δὲ καιρὸς ὀξύς) che ha il medico per mantenere in equilibrio le simmetrie organiche ed evitare che la malattia degeneri in modo incontrollato. È un momento fatale.

Ma può essere anche un momento di grazia: il momento dell’ispirazione divina che conduce alla creazione artistica, ad esempio. Per Pindaro kairòs è il “culmine che contiene l’essenza di tutto” (ὁμοίως παντὸς ἔχει κορυφάν, Pit. IX, 78-79), il momento in cui si rischiara la grazia divina (χάρις) e il poeta coglie gli intimi legami che tengono unito il mondo e compongono in suprema armonia la sua varietà (ποικιλία).

La chiarezza può essere però anche consapevolezza di una condizione irrisolvibile, dell’impossibilità che ha l’uomo di sottrarsi al proprio destino. Una coscienza che non nasce dalla grazia ma dall’esperienza del dolore (πάθει μάθος), dall’intima persuasione dell’incapacità umana di misurarsi con la forza oscura del fato, che è imperscrutabile e imprevedibile. La saggezza si realizza allora nell’umile capacità di chi vede e sa apprezzare i fuggevoli istanti in cui un’inspiegabile congiuntura degli eventi dà spazio a scampoli di bene, di chi sa cogliere il kairòs, che “è la guida migliore dell’azione umana” (καιρὸς γάρ, ὅσπερ ἀνδράσιν μέγιστος ἔργου παντός ἐστ’ ἐπιστάτης, Sofocle, Elettra, 75-76).

Se quindi aiòn è il tempo eterno dell’Essere e chronos è il tempo conchiuso del divenire, cos’è kairòs? È il punto mortale della ferita, il passaggio nell’ordito, il momento critico nella malattia, l’intuizione divina nell’arte, l’equilibrio tra i piatti della bilancia, la punta della lama e la cresta dello spartiacque. È l’apertura. Kairòs è il tempo in cui il divino e l’apparente si incontrano in un varco imprevedibile, che pochi sanno cogliere in tempo; è il contatto tra la condizionalità della misura e l’incondizionalità della compiutezza, della verità. È il momento in cui il problema diventa decisione. È l’attimo fuggente e miracoloso in cui svaniscono in un solo colpo tutte le contraddizioni del mondo.

In un brillante saggio del 1949 la studiosa tedesca Paula Philippson diede questa definizione di kairòs: “è l’attimo geniale, cioè fecondamente creatore, nel quale una pienezza di Essere, che altrimenti si svolge in uno sviluppo cronico del tempo, brilla e giunge al suo punto culminante”.

Nel vestibolo di un tempio dell’agora di Sicione il grande scultore Lisippo realizzò una statua in bronzo di Kairòs, fondando l’iconografia del dio. Di quest’opera ci sono giunte molte copie e alcune dettagliate descrizioni. In una di queste si legge che sul piedistallo era stato inciso questo epigramma di Posidippo di Pella (Antologia Planudea, 275):

«Dimmi, l’artista chi fu? Donde fu?» «Di Sicione» «Ed il nome?» «Lisippo» «E tu chi sei?» «Il nume dell’Occasione» «Vai sulle punte: perché?» «Vado sempre di corsa» «Nei piedi hai due penne: perché?» «Volo nel vento» «Hai nella destra un rasoio: perché?» «Per provare che al mondo più tagliente discrimine non c’è» «E quei capelli sul viso?» «Perché chi m’incontra m’afferri, per Zeus!» «Ma quella gran pelata dietro?» «Fatto una volta coi piedi volanti il sorpasso, nessuno m’agguanterà da dietro, se pur vuole» «Dimmi, l’artista perché t’ha plasmato?» «Per voi, forestiero: m’ha posto come monito nell’atrio».