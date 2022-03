Continua la stretta repressiva in Ucraina. Dopo che il Consiglio della Difesa e la Sicurezza Nazionale dell’Ucraina hanno sospeso nella notte tra sabato 19 e domenica 20 marzo undici partiti politici ucraini, accusati di attività “filo-russe”, la mannaia delle autorità di Kiev si abbatte sui giornalisti.

L’editore e giornalista del sito web di Odessa “Timer”, Yuri Tkachev, è stato arrestato dalla SBU. Tkachev ha lasciato l’ultimo messaggio sul suo canale Telegram alle 07:34: “Sono venuti per me. È stato bello parlare con voi”.

Secondo i media locali, la SBU ha cercato Tkachev per diverse settimane. Nel suo canale Telegram, Tkachev ha pubblicato post in cui invitava i residenti di Odessa e i residenti di altre città a condividere informazioni sui punti in cui entra in azione la difesa anti-aerea e sulla direzione da cui arrivano i missili.

La moglie di Tkachev ha detto che la SBU ha sequestrato tutte le apparecchiature informatiche in suo possesso, e Tkachev è stato prelevato per l’interrogatorio ma non è stato ancora ancora rilasciato.

Il pubblico che segue quotidianamente il popolare giornalista odessita, ha reagito molto duramente alla sua detenzione. Il commento più ricorrente è stato: “combattere il fascismo in Ucraina”.

Tkachev è stato molto critico nei confronti del precedente e anche dell’attuale governo dell’Ucraina per le sue politiche dopo i fatti di piazza Maidan, in particolare per quanto riguarda il massacro di Odessa del 2 maggio 2014 e l’azione e il ruolo dei cecchini durante i tumulti in piazza Maidan, le cui indagini sono state paralizzate e rinviate per molti anni e ad oggi non sono ancora concluse.

L’attivista per i diritti umani, Oksana Chelyasheva, ha smentito chi ha cercato di minimizzare quanto accaduto a Tkachev, diffondendo addirittura la falsa notizia del suo rilascio da parte degli agenti.

“Tutte le affermazioni secondo cui Yury Tkachev ha aperto un nuovo canale Telegram dopo il suo presunto rilascio dalla SBU sono false. Sono stata in grado di contattare la moglie di Yury, Oksana. Ha detto che Yury è stato interrogato dalla SBU e che non ha avuto l’opportunità di entrare in contatto con suo marito, perché tutti i computer ei cellulari erano nelle mani della SBU. L’avvocato non può vedere Yury. Oksana ha detto che hanno davvero bisogno di supporto per diffondere i fatti”, racconta l’attivista.

“Secondo lei, aggiunge la Chelyasheva, quando Yury ha aperto la porta dell’appartamento, non ha opposto alcuna resistenza. Nonostante ciò, la SBU lo ha trascinato nel corridoio del palazzo, stendendolo a faccia in giù. Anche a Oksana è stato chiesto di lasciare l’appartamento. Nessuna violenza è stata usata contro di lei”.

Poi fornisce un dettaglio a dir poco inquietante: “Oksana afferma che attraverso la porta d’ingresso aperta ha visto uno degli ufficiali della SBU entrare nel bagno e rimanere lì per diversi minuti. In questo stesso bagno, in pochi minuti la SBU avrebbe ‘scoperto’ una ‘granata e una bomba TNT’, ha detto Oksana”.

“Dopo che quest’uomo è uscito dal bagno, gli ufficiali della SBU hanno riportato Yuriy e Oksana nell’appartamento, dove è iniziata la ricerca. Allo stesso tempo, hanno costretto Yuriy a togliersi i vestiti, permettendogli di rivestirsi solo prima di essere portato via”, conclude Oksana Chelyasheva.