“Il presidente Kassym-Jomart Tokayev segue da vicino il lavoro del ministero degli Esteri e di altre agenzie per evacuare i cittadini kazaki dall’Ucraina”, ha scritto su Facebook Berik Uali, portavoce del presidente del Kazakistan.

Uali ha fatto sapere che Tokayev ritiene efficaci le misure finora adottate. Poi ha fornito dei dettagli ulteriori: dall’inizio della guerra, 553 kazaki hanno ricevuto assistenza. Di questi, 432 sono tornati a casa. “Molti di loro esprimono la loro gratitudine al Presidente per averli salvati”, ha aggiunto.

Il lavoro dei diplomatici per evacuare i cittadini del Kazakistan dall’Ucraina continua.

Tokayev ha deciso di premiare chi si sta adoperando per salvare vite umane. A tal proposito, ha incaricato il ministro degli Esteri Mukhtar Tileuberdi e l’ambasciatore del Kazakistan in Ucraina Darkhan Kaletayev di candidare diplomatici, consoli onorari in Ucraina e membri del personale di altre agenzie che hanno partecipato all’evacuazione di cittadini kazaki dall’Ucraina al conferimento di riconoscimenti statali.

Ad oggi, tre aerei di Air Astana hanno evacuato cittadini del Kazakistan dall’Ucraina. È attualmente in corso la preparazione di un quarto volo di evacuazione. Il volo avrà luogo quando il numero richiesto di cittadini sarà reclutato a Katowice, in Polonia, secondo quanto riferito dal Ministero degli Affari Esteri del Kazakistan.

Dall’inizio dell’evacuazione dall’Ucraina, i diplomatici del Kazakistan hanno fornito assistenza ai cittadini kazaki nell’evacuazione in Polonia, Romania, Ungheria e Moldova.

Hanno assicurato l’attraversamento sicuro di questi confini, la raccolta e l’alloggio per questi cittadini, nonché la loro evacuazione finale in Kazakistan.