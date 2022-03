Xi Jinping, Segretario Generale del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese (PCC), Presidente della Repubblica Popolare Cinese e Presidente della Commissione Militare Centrale, ha partecipato alla deliberazione della delegazione della Regione Autonoma della Mongolia Interna alla Quinta Sessione del 13° Congresso Nazionale del Popolo nella giornata di sabato.

Lo stesso Xi è membro della delegazione. Egli ha sottolineato che l’unità etnica è l’ancora di salvezza di tutti i gruppi etnici nel Paese e un forte senso di comunità è la chiave per poterla raggiungere e mantenere. Devono essere compiuti sforzi per rafforzare tale senso promuovendo l’educazione all’unità etnica, ha aggiunto. Dovrebbero anche essere compiuti sforzi per consentire alle persone di coltivare la consapevolezza che persone di tutte le etnie si trovano nella stessa comunità nazionale e patriottica, in cui condividono beni e mali, restando unite nella vita e nella morte, ha affermato Xi. I semi in un melograno sono ciò che Xi ha usato per descrivere come tutti i gruppi etnici possono restare uniti fintanto che è possibile gettare il senso della nazione cinese come comunità come base per l’unità etnica. Solo con l’unità etnica le persone di tutti i gruppi etnici si uniranno per rinnovare il nostro Paese, ha detto Xi. Un ambiente economico stabile e sano è importante, così come la stabilità sociale e l’integrità politica. L’unità etnica è essenziale per tutti questi obiettivi, ha detto Xi. Dobbiamo fare un buon lavoro in tutte le aree per salutare la convocazione del 20° Congresso Nazionale del PCC, ha affermato.

L’atmosfera era calda e attiva nella deliberazione della delegazione. I deputati Zhang Lei, Guo Yanling, Jia Run’an, Wang Xiaohong, Feng Yanli, Zhao Huijie e Shi Yudong hanno condiviso le loro opinioni con altri su come la nuova filosofia di sviluppo può essere portata avanti in modo accurato, ampio e con i piedi per terra nella conservazione dell’ecologia delle praterie. Hanno anche parlato di come la filosofia può essere concretizzata nel promuovere l’industria chimica del carbone per contribuire al picco delle emissioni di carbonio e alla neutralità del carbonio. Coltivare un senso di comunità per la nazione cinese può essere integrato nell’intero processo di istruzione scolastica, hanno affermato. Anche lo sviluppo di alta qualità, la rivitalizzazione rurale e un migliore sviluppo dell’industria lattiero-casearia sono argomenti di cui hanno parlato. Xi prendeva appunti su ciò che dicevano e ogni tanto aggiungeva le proprie considerazioni.

Dopo aver ascoltato attentamente i deputati, Xi ha tenuto un discorso. In primo luogo, ha espresso approvazione per il Rapporto sul lavoro del Governo e il riconoscimento del lavoro svolto dalla Mongolia Interna nell’ultimo anno. Sperava che le persone nella Mongolia Interna attuassero risolutamente le decisioni e le disposizioni del Comitato Centrale del PCC, coordinassero gli sforzi per il controllo delle epidemie e lo sviluppo economico e sociale, seguissero fermamente il percorso di uno sviluppo di alta qualità che dia priorità alla conservazione ecologica e perseguisse lo sviluppo sostenibile, adempiendo pienamente alle loro responsabilità politiche di salvaguardare la sicurezza nazionale ecologica, energetica, alimentare e industriale. Sperava anche che la regione forgiasse un forte senso di comunità per la nazione cinese, promuovesse il pieno e rigoroso autogoverno del Partito, aggiungesse più fascino alla regione del confine settentrionale e scrivesse un nuovo capitolo di sviluppo di alta qualità nella nuova era.

Nel 2021, la Cina ha compiuto progressi globali in materia di riforme, sviluppo e stabilità, con nuovi e importanti risultati raggiunti nel perseguimento della causa del Partito e del Paese, ha osservato Xi. Il PCC ha celebrato solennemente il 100° anniversario della fondazione del Partito, ha portato avanti le iniziative per studiare la storia del Partito, ha tenuto la sesta sessione plenaria del suo 19° Comitato Centrale e ha adottato una risoluzione sull’esperienza storica e sui risultati del Partito nel passato secolo. Dopo aver vinto la battaglia critica contro la povertà e aver completato la costruzione di una società moderatamente prospera sotto tutti gli aspetti nei tempi previsti, la Cina sta intraprendendo un nuovo viaggio verso l’obiettivo del secondo centenario di costruire completamente un Paese socialista moderno. Mettendo sempre le persone e le loro vite al primo posto, la Cina si è difesa sia dai casi di COVID-19 importati che dalle recrudescenze virali domestiche e ha aderito a un approccio dinamico zero-COVID in modo mirato e basato sulla scienza. Pur garantendo sforzi costanti per la prevenzione e il controllo delle epidemie di routine, la Cina ha mantenuto una posizione di leadership sia nel tasso di crescita economica che nel controllo delle epidemie a livello globale e ha avviato bene il 14° Piano quinquennale. La Cina ha anche ospitato con successo i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 presentando al mondo un evento semplice, sicuro e splendido. Gli atleti cinesi hanno lottato e ottenuto i migliori risultati di sempre del Paese ai Giochi invernali. Questi risultati hanno un grande significato per il perseguimento della causa del Partito e del Paese.

Xi Jinping ha sottolineato che, esaminando il Partito e gli impegni del popolo nella nuova era, abbiamo acquisito una maggiore comprensione di quanto segue:

Prima di tutto, sostenere la leadership generale del Partito è la strada che dobbiamo intraprendere per attenerci e sviluppare il Socialismo con Caratteristiche Cinesi. Finché sosteniamo fermamente la leadership generale del Partito e salvaguardiamo l’autorità del Comitato Centrale del Partito e la leadership unificata e centralizzata, saremo sicuramente in grado di garantire che l’intero Partito e il Paese abbiano la forte coesione politica per unire le persone per lavorare insieme, sviluppare la fiducia, riunire il forte potere dell’innovazione sulla base di ciò che è stato fatto in passato e l’unità per superare tutte le difficoltà e formare un’ancora per la nazione di fronte alle avversità.

In secondo luogo, il Socialismo con Caratteristiche Cinesi è il percorso che dobbiamo intraprendere per realizzare il ringiovanimento della nazione cinese. Finché continueremo incrollabilmente sulla via del Socialismo con Caratteristiche Cinesi, saremo sicuramente in grado di vedere costantemente il nostro popolo realizzare le proprie aspirazioni per una vita migliore e promuovere la prosperità comune per tutte le persone.

Terzo, lavorare intensamente tutti uniti è il percorso che il popolo cinese deve intraprendere per ottenere risultati storici. Finché le persone di tutti i gruppi etnici in tutto il Paese, sotto la guida del Partito, si uniranno con un solo cuore e una sola mente e si distingueranno coraggiosamente e prontamente per noi stessi, saremo sicuramente in grado di superare tutte le difficoltà e le sfide sulla nostra strada avanti e continuare a creare nuovi miracoli impressionanti.

In quarto luogo, mettere in pratica la nostra nuova filosofia di sviluppo è il percorso che dobbiamo intraprendere per trasformare il nostro Paese in una nazione forte nella nuova era. Finché applicheremo la nuova filosofia di sviluppo in pieno, nel modo giusto e in tutti i campi di attività, accelereremo gli sforzi per creare un nuovo modello di sviluppo, promuoveremo uno sviluppo di alta qualità e accelereremo il rafforzamento della capacità scientifica e tecnologica del nostro Paese, sicuramente essere in grado di migliorare costantemente la competitività e la sostenibilità dello sviluppo cinese, prendere l’iniziativa e abbracciare un buon futuro nella competizione globale, che si fa sempre più agguerrita.

Quinto, l’esercizio dell’autogoverno pieno e rigoroso del Partito è la strada che dobbiamo intraprendere per mantenere il vigore e la vitalità del Partito e assicurarne il successo nel nuovo viaggio. Il successo della Cina dipende dal Partito e dal suo autogoverno. Finché facciamo grandi sforzi per portare avanti il grande spirito fondatore del Partito, rimaniamo fedeli alla nostra missione fondante, abbiamo il coraggio di riformarci, rimuovere costantemente tutti gli elementi che danneggiano la natura avanzata e l’integrità del Partito ed eliminare tutti i virus che erodono la sua salute, saremo sicuramente in grado di garantire che il Partito ne conservi l’essenza, il colore e il carattere.

Xi ha sottolineato che la Cina è una nazione unificata di molti gruppi etnici. Solo quando tutti i gruppi etnici vivono in unità e armonia può esserci un paese prospero, una società stabile e un popolo felice. Senza unità e armonia etnica, il Paese decadrebbe, la società si destabilizzerebbe e le persone soffrirebbero. Il Comitato Centrale del PCC ha fatto della promozione di un forte senso di comunità per la nazione cinese il compito principale del suo lavoro relativo agli affari etnici nella nuova era. È una decisione importante presa per mantenere la grande unità della nazione cinese e realizzare il sogno cinese di rinascimento nazionale. È anche un’importante conclusione tratta da un’analisi approfondita dell’esperienza storica e delle sue lezioni.

Xi ha sottolineato che ciò che la Mongolia Interna ha ottenuto oggi sono i risultati degli sforzi concertati di persone di tutti i gruppi etnici e il brillante futuro della regione autonoma non sarebbe raggiunto senza l’unità e il duro lavoro di persone di tutti i gruppi etnici. Per promuovere un forte senso di comunità per la nazione cinese, non dovremmo solo fornire un lavoro che possa essere visto e sentito, ma anche compiere molti sforzi “non appariscenti e sottili”. Per favorire un comune senso di appartenenza alla nazione cinese e promuovere scambi, interazioni e integrazioni tra i diversi gruppi etnici, dovremmo svolgere diversi lavori concreti e dettagliati che possano essere visti, sentiti ed essere efficaci. I funzionari di tutti i gruppi etnici dovrebbero comprendere e attuare pienamente le teorie e le politiche etniche del Partito e tenere sempre a mente il lavoro generale del Partito e del paese e gli interessi generali della nazione cinese quando contemplano un problema, prendendo una decisione e svolgendo il proprio lavoro.

Qualsiasi lavoro che porti a promuovere un forte senso di comunità per la nazione cinese dovrebbe essere svolto in modo completo, dettagliato e concreto. Va assolutamente vietata ogni attività contraria a tale intento.

I requisiti per promuovere un forte senso di comunità per la nazione cinese dovrebbero essere realizzati in settori pertinenti in tutta la regione autonoma, compresa l’educazione e la pubblicità storica e culturale, la costruzione di infrastrutture culturali pubbliche e strutture urbane di riferimento, e mostre ed esposizioni nel turismo siti.

Il rapporto tra la cultura cinese e la cultura di un gruppo etnico deve essere affrontato adeguatamente. Con tutti questi sforzi, possiamo gettare solide basi teoriche e culturali per promuovere un forte senso di comunità per la nazione cinese.

Xi ha sottolineato che la Mongolia Interna, in quanto zona di confine con una numerosa popolazione di minoranze etniche, si assume la grande responsabilità di salvaguardare la solidarietà etnica e la stabilità del nostro confine. Dovremmo raccontare grandi immagini osservando i dettagli, essere più consapevoli delle difficoltà che ci attendono, mantenere una prospettiva strategica e adottare misure efficaci per proteggerci da tutti i tipi di rischi e pericoli nascosti nel lavoro relativo agli affari etnici e garantire la sicurezza e la stabilità sul confine Nord del nostro Paese.

Xi ha anche sottolineato che è essenziale rispondere al COVID-19 e perseguire lo sviluppo economico e sociale in modo ben coordinato. Dovremmo mettere in atto tutte le misure per la prevenzione e il controllo delle epidemie di routine, migliorare i meccanismi di contenimento e risposta alle emergenze di routine, dare priorità al controllo delle epidemie nelle aree portuali di ingresso e garantire che non si verifichino recrudescenze su larga scala. Adotteremo misure pro-attive e prudenti per promuovere il picco delle emissioni di carbonio e le iniziative di neutralità delle emissioni. Alla luce della situazione energetica del nostro Paese ricco di carbone e povero di risorse di petrolio e gas, dovremmo agire in base ai piani e alle disposizioni nazionali per il picco delle emissioni di carbonio e la neutralità carbonica, applicare il pensiero sistemico, rimanere impegnati nel principio di perseguire il progresso garantendo la stabilità passo dopo passo e coordinare gli sforzi per ridurre le emissioni di carbonio, affrontare l’inquinamento, promuovere lo sviluppo verde e mantenere una crescita continua. Quando si effettuano riduzioni di carbonio, dobbiamo anche garantire la sicurezza delle catene energetiche, alimentari e industriali e di approvvigionamento, nonché la vita normale e il lavoro delle nostre persone. Non dobbiamo allontanarci dalla realtà e affrettarci a ottenere risultati rapidi ma effimeri.

Con l’atteggiamento e la determinazione di perseverare nella lotta senza fine contro la corruzione, abbiamo compiuto sforzi integrati per garantire che i funzionari non abbiano l’opportunità, il desiderio o l’audacia di macchiarsi con la corruzione. Rimaniamo fermi nella lotta alla corruzione, nella rimozione delle sue radici e nella rimozione della sua influenza negativa. Faremo del rigoroso svolgimento delle attività politiche all’interno del partito come base fondamentale per garantire ulteriormente il pieno e rigoroso autogoverno del Partito e lavoreremo più rapidamente per garantire che le attività politiche all’interno del partito siano svolte in modo sano e basato sulle procedure, ha dichiarato Xi.

Consolideremo ciò che abbiamo ottenuto studiando la storia del PCC, istituendo istituzioni a lungo termine e istruiremo e guideremo membri e funzionari del Partito a considerare lo studio e l’applicazione della storia del PCC come un compito obbligatorio per tutta la vita. Rimarremo fiduciosi nella nostra storia, aumenteremo la nostra consapevolezza politica, porteremo avanti il grande spirito fondatore del PCC e andremo avanti con passi fiduciosi nel nuovo viaggio, raggiungendo risultati ancora maggiori nel futuro, ha infine concluso.

