Il “Torso del Belvedere” è una scultura in marmo risalente I sec. a.C. dello scultore Apollonio di Atene che si trova presso il Museo Pio Clementino, all’interno dei celebri Musei Vaticani. La scultura conserva solo il busto ed è priva degli arti superiori, inferiori e della testa. Poche, o quasi nulle, sono le informazioni circa il luogo e la data del rinvenimento. Intorno alla prima metà del 1500 sembra che la scultura si trovasse in possesso dello scultore Andrea Bregno, e che successivamente sia confluita nei beni papali, trovando una collocazione all’interno del Cortile del Belvedere ai Musei Vaticani.

Diversi sono state nel corso dei secoli i tentativi di identificazione del “Torso del Belvedere“, molti dei quali richiamano la figura di Ercole. Solo sul finire del Novecento il Torso viene identificato con l’eroe greco, Aiace Telamonio, descritto nell’Iliade come una figura forte e vigorosa, secondo solo ad Achille. Certamente il “Torso del Belvedere” è stato realizzato da Apollonio di Atene, e tale notizia è confermata dalla scritta sul piedistallo dove poggia la scultura, la quale recita quanto segue: “Apollonios, figlio di Nestore, ateniese”.

Il “Torso del Belvedere” presenta una struttura muscolare perfetta, delle cosce, dell’addome e della schiena, eccezionale ed ineguagliabile anche nelle più piccole definizioni: una sorta di capolavoro sotto il profilo anatomico in grado di sprigionare forza e vigore; imponente e maestoso si colloca perfettamente nello spazio circostante nonostante la mancanza degli arti superiori, inferiori e della testa; armonico e proporzionato sembra preannunciare un’agitazione, un’intensità del movimento. Ed è forse per tale motivo che la scultura influì notevolmente nello sviluppo della storia dell’arte successiva, in particolare dal Rinascimento in poi.

La scultura venne infatti ammirata e studiata dai grandi artisti tra i quali figurano anche Canova, Bernini, Raffaello e Michelangelo sembra che quest’ultimo utilizzò il “Torso del Belvedere” come modello per alcune figure raffigurate nel Giudizio Universale nella volta della Cappella Sistina. Ma il Torso non è venerato solo gli artisti italiani, ma in generale da tutti gli artisti europei, influenzando diverse opere d’arte; invero, Eugène Delacroix dichiarò che si ispirò al “Torso del Belvedere” per la realizzazione della figura di Flegiàs nell’opera “La barca di Dante”. La muscolosa statua di Apollonio che Michelangelo amava descrivere come “il lavoro di un uomo che ne sapeva più della natura stessa” e che ispirò la Creazione di Adamo nella Cappella Sistina, è in realtà una copia romana dell’originale greco perduto, ma come tale è stato venerato e considerato un esempio finchè le sculture rimosse da Partenone nel diciannovesimo secolo da Lord Thomas Bruce, VII conte di Elgin, non illustrarono al mondo le differenze tra l’arte greca e le repliche romane.

Questo non serve a risolvere l’enigma: gli scultori dei bronzi greci di cui sono stati trovate le copie romane chi avevano come modelli? E’ possibile che nel II° o III° secolo a.c., quando il popolo si divideva ancora in guerrieri, pastori e mercanti ci fossero uomini dal bacino così affilato, le spalle così possenti, la muscolatura così definita da fare invidia ad un moderno palestrato gonfiato di estrogeni?

Ripreso più volte anche nella pittura settecentesca, il “Torso del Belvedere” resta una di quelle perle dell’Arte fortunatamente arrivate a noi, su cui nessun artista anche tra i più celebri ha mai voluto mettere mano per un restauro che potesse completarlo nelle parti mancanti come invece accadde all’”Apollo di Belvedere”… Nessuno, compreso Michelangelo, si è mai sognato di porre mano al marmo romanico evitando di confrontarsi con una qualità scultorea che poteva non essere all’altezza del pezzo originario. La limitata superficie rimasta intatta basta a farne un capolavoro, a mostrare la egregia conoscenza anatomica dell’artista, anche se sono visibili solo i gruppi muscolari dell’addome, delle cosce e della schiena.