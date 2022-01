Le nuove riforme mirano a diventare la base di un nuovo Kazakistan. La concorrenza leale, la trasparenza e la prevedibilità della politica statale, l’onestà fiscale e la responsabilità sociale sono destinati a diventare gli elementi principali della nuova politica economica.

“Sono fiducioso che gli uomini d’affari siano interessati all’attuazione di successo delle riforme socio-economiche“, ha affermato Tokayev.

Il Presidente ha incaricato la creazione del Consiglio degli imprenditori nazionali. “Questa sarà una delle aree delle riforme socio-economiche. I leader aziendali possono prendere parte a questo progetto di gruppo. I pacchetti e le proposte preparate serviranno come base del programma a medio termine della nuova politica economica“, ha aggiunto.

Tokayev ha osservato che continuerà la politica di trasformazione e modernizzazione con la transizione verso un’economia di mercato, socialmente orientata e diversificata.

Principali elementi della nuova politica economica

Il primo elemento è l’inviolabilità della proprietà privata. La trasparenza dei procedimenti giudiziari dovrebbe garantire questo. A questo proposito, le riforme del sistema giudiziario sono importanti. I nuovi esperti sono invitati in tribunale. È già stato istituito un nuovo collegio giudiziario della Corte suprema per le cause amministrative.

Il secondo elemento del corso economico è il clima degli investimenti. Il governo adempirà a tutti gli obblighi di investimento. Il presidente ha anche invitato gli uomini d’affari “a reinvestire fondi nel paese”.

Il terzo elemento è la concorrenza leale. È necessario analizzare i monopoli “artificiali”, secondo Tokayev. Queste attività dovrebbero essere vietate dalla legge.

Una nuova politica fiscale è essenziale, così come le riforme nel sistema degli appalti. “È necessario riformare il settore a partecipazione pubblica. Si tratta di circa 6.500 organizzazioni. La partecipazione dello Stato all’attività imprenditoriale dovrebbe essere ridotta“, ha detto il capo dello Stato.

Tokayev ha incaricato il governo di ridurre le barriere amministrative. “L’anno scorso sono state prese in considerazione più di 2.500 denunce da parte di imprenditori in disaccordo con le azioni e le decisioni dei funzionari delle autorità penali. Gli imprenditori si sono lamentati della polizia, del servizio investigativo economico, del servizio anticorruzione e della sicurezza nazionale“, ha affermato.

Tokayev ha anche incaricato il governo di rivedere le rigide misure di quarantena tenendo conto delle preoccupazioni delle piccole e medie imprese.

L’interazione costruttiva tra governo e imprese è una solida base per la stabilità sociale, nella visione del presidente kazako. Ciò garantisce condizioni importanti per l’attuazione delle riforme economiche e politiche.

“Stiamo costruendo uno ‘Stato che ascolta’ e questo incontro dimostra che tutte le proposte costruttive delle imprese saranno prese in considerazione nelle politiche settoriali e strutturali“, ha osservato il Presidente.