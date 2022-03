La Rai ha fatto sapere che non procederà al contratto con il professor Alessandro Orsini per le sue ospitate al programma di Raitre, Cartabianca. Una decisione assurda che va contro il diritto alla libertà di parola, sancito dall’articolo 21 della Costituzione. La sua grande colpa, da esperto di diritto internazionale, è il non volersi allineare all’opinionismo da stadio imperante in Italia.

Sorpresa ma anche irritata Bianca Berlinguer, conduttrice della trasmissione.

“Apprendo che il contratto sottoscritto dalla Rai e dal professore Alessandro Orsini sarà interrotto per decisione della direzione di Rai3 senza che io sia stata consultata in merito. Una decisione che limita gravemente il mio ruolo di autrice e di responsabile di Cartabianca per quanto riguarda la questione fondamentale della scelta degli ospiti e di conseguenza dei contenuti sui quali si costruisce la discussione”, dice la giornalista.

“Aggiungo che non condivido la decisione di escludere una voce certamente rappresentativa di un’opinione presente nella società italiana e tra gli studiosi, in quanto ciò porterebbe a una mortificazione del dibattito che per essere tale deve esprimere la più ampia pluralità di idee”, continua sempre Berlinguer.

Che poi si pone una domanda che dovrebbe far seriamente riflettere chi non si accorge della deriva pericolosa dell’informazione italiana: “Non è forse questa la missione del servizio pubblico?”.

La censura decisa dai vertici di quella che dovrebbe essere la televisione pubblica, in seguito alle proteste del Pd, ha provocato la reazione durissima della senatrice Barbara Lezzi.

“Vergogna! Sono profondamente indignata dall’asservimento del servizio pubblico al Partito Democratico. È osceno che la Rai si sia piegata al volere di Letta e abbia quindi cancellato il contratto al professor Orsini”, scrive su Facebook l’ex ministro per il Sud del primo Governo Conte.

“Il Partito Democratico che si indigna per un incarico, attacca l’ex M5S, è già ridicolo di per sé essendo di fatto un partito costruito sul potere di nomina ma si dovrebbero vergognare tutti coloro che lo definiscono ‘progressista e riformista’. La censura è la caratteristica delle dittature. Questa è la verità. Con che coraggio parlano di valori i DEM? Con che sfacciataggine potranno ancora ergersi a moralizzatori?”.

La Lezzi non risparmia una bordata pesantissima ai suoi ex compagni di partito: “Sono anche arrabbiatissima per il fatto che del M5S non sia rimasto che un partitello attaccato alla gonnella di Letta e Draghi. Se non fosse così, non si verificherebbero simili offese alla democrazia e al diritto ad un’informazione plurale e libera”.

Parole al vetriolo anche quelle di un altro ex grillino, il senatore Nicola Morra. “La Rai, asservita al potere unico, recede dal proposito di dare spazio al professor Orsini, perché ha paura di offrire un punto di vista diverso rispetto a quello del potere. Inqualificabile!”. Così il presidente della Commissione parlamentare Antimafia su Twitter.

Alessandro Orsini ha commentato su Facebook la decisione della Rai di non procedere con il suo contratto.

“Apprendo che la Rai ha deciso di rescindere il mio contratto stipulato per sei puntate con Carta Bianca. Molte altre trasmissioni di informazione mi avevano offerto compensi ben superiori a quello della Rai. Ho scelto Bianca Berlinguer perché penso che sia una garanzia di libertà. Questa libertà va difesa. Per questo motivo, annuncio che sono pronto a partecipare alla trasmissione di Bianca Berlinguer gratuitamente”. Così sul social il direttore e fondatore dell’Osservatorio sulla Sicurezza Internazionale della LUISS e del quotidiano Sicurezza Internazionale.

Cogliere la complessità di un fatto storico o politico o sociale, senza fare professione di fede cieca al Pensiero Unico, in Italia è diventato un affronto meritevole di censure e gogne.