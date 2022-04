Il ministro degli Esteri della Federazione Russa, Sergei Lavrov, ha affermato che l’operazione speciale in Ucraina “è destinata a porre fine alla traiettoria senza scrupoli del dominio totale degli Stati Uniti nel mondo”.

La Russia annuncia l’eliminazione di un leader fascista ucraino responsabile della morte di centinaia di civili durante i massacri nel Donbass.

“L’operazione speciale della Russia in Ucraina mira a porre fine alla traiettoria senza scrupoli del dominio totale degli Stati Uniti nel mondo”, ha dichiarato lunedì il ministro degli Esteri Sergei Lavrov.

“La nostra operazione militare speciale ha lo scopo di porre fine alla sconsiderata espansione e al corso imprudente del dominio totale da parte degli Stati Uniti e, sotto di esso, del resto dei paesi occidentali nell’arena internazionale. Un dominio che si costruisce in flagrante violazione del diritto internazionale, secondo regole che solo ora vengono richiamate e applicate in modo tempestivo”, ha detto Lavrov in un’intervista a ‘Russia 24’.

Il ministro degli Esteri russo ha condannato anche le dichiarazioni del capo della diplomazia europea, Josep Borrell, secondo cui non c’è alternativa alla soluzione militare al conflitto in Ucraina.

Il ministero della Difesa russo ha invece annunciato lunedì che il leader neonazista del gruppo radicale Pravy Séktor, Taras Bobánich, è stato eliminato dalle truppe dell’esercito di Mosca.

Attraverso un comunicato, il ministero ha reso noto quanto segue: “Uno speciale gruppo russo, durante operazioni di ricognizione e perquisizione a cinque chilometri a sud della città di Izium, nella regione di Kharkiv, nella zona Nord-Est dell’Ucraina, ha eliminato uno dei detestabili leader del cosiddetto corpo di volontari ucraino Pravy Séktor, Taras Bobanich”.

Secondo l’alto comando russo, il capobanda Bobánich, che ha iniziato la sua militanza nel gruppo neonazista Pravy Séktor nel 2013, è responsabile degli attentati con armi pesanti a Donetsk e Lugansk.

Queste azioni terroristiche hanno portato ad un bilancio di “centinaia di morti civili nelle Repubbliche popolari, compresi i bambini” in nome di “un’ideologia nazista fondamentalista basata sulla presunta superiorità della razza ucraina”.

In questo senso, il leader terrorista è anche colpevole di promuovere la russofobia e persino di perpetrare massicci attacchi alla popolazione russa insediata in territorio ucraino, dal momento che dal 2014 ha partecipato ai violenti interventi di Kiev nel Donbass.

Allo stesso tempo, il ministero della Difesa ha dichiarato che “le forze armate russe continueranno a cercare ed eliminare i leader delle organizzazioni neonaziste ucraine” tenendo in conto l’alto numero di vittime di cui la popolazione russofona rappresenta un’alta percentuale.

D’altra parte, il capo del Centro di gestione della difesa nazionale , il colonnello generale Mijaíl Mizíntsev, ha assicurato che l’Ucraina sta preparando massacri di civili per ritenere responsabili le forze russe al riguardo.

Mizíntsev è lo stesso che ha coordinato, a suo tempo, l’operazione russa in Siria per sconfiggere l’Isis. L’NDCC è il centro supremo di comando e controllo del ministero della Difesa russo e delle forze armate russe. Considerata la seconda massima autorità dopo la Difesa, è responsabile della gestione e supervisione dello stesso ministero, ed è subordinata allo Stato Maggiore delle Forze Armate della Federazione Russa.