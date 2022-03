Alcuni anni fa avevamo già scritto dello scandalo riguardante i laboratori biologici segreti statunitensi in Ucraina (http://www.opinione-pubblica.com/armi-batteriologiche-e-polemica-sui-laboratori-usa-in-ucraina/). Oggi, in connessione con l’operazione speciale delle truppe russe in Ucraina, questo argomento ha ricevuto conferme e sviluppi.

L’8 marzo, il Ministero della Difesa russo ha reso pubbliche le informazioni riguardanti i laboratori biologici in Ucraina, nei quali gli scienziati ucraini hanno condotto ricerche insieme al Pentagono. Con l’inizio dell’operazione speciale russa per smilitarizzare e denazificare l’Ucraina, tutti i biomateriali vengono distrutti con urgenza per decreto del Ministero della Salute ucraino.

Il 10 marzo, il capo delle truppe di protezione dalle radiazioni, chimiche e biologiche delle Forze Armate russe, Igor Kirillov, ha detto che “secondo le informazioni disponibili, gli americani sono già riusciti a evacuare la maggior parte della documentazione dai laboratori di Kiev, Kharkov e Odessa, inclusi database, biomateriali e attrezzature, all’Istituto di ricerca di epidemiologia e igiene e al consolato americano nella città di Leopoli. Non è esclusa la possibilità che parte della collezione venga spostata in Polonia”.

Come sottolineano i russi, oltre 30 laboratori di questo tipo sono stati aperti in Ucraina (vedi mappa) e altri in altre ex Repubbliche sovietiche. Come dimostrano i documenti a disposizione del Ministero della Difesa russo, campioni biologici di cittadini ucraini sono stati trasferiti più volte all’estero. Inoltre, il rapporto rileva anche che i materiali relativi al progetto UP-8 per studiare il virus della febbre emorragica della Crimea-Congo e gli hantavirus confutano l’affermazione degli Stati Uniti secondo cui solo scienziati locali, e non biologi americani, hanno lavorato nei biolaboratori del Pentagono in Ucraina.

Il Ministero della Difesa russo ha tenuto una presentazione in cui veniva mostrato che gli Stati Uniti hanno speso più di 200 milioni di dollari per il funzionamento dei laboratori biologici in Ucraina che hanno partecipato al programma biologico militare americano. L’11 marzo, la Federazione Russa, in connessione ai fatti relativi alle attività biologiche militari statunitensi in Ucraina, ha richiesto una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Inizialmente, gli americani avevano negato la presenza di laboratori biologici statunitensi in Ucraina. Il sottosegretario di Stato americano Victoria Nuland ha infine affermato che vi sono strutture di ricerca biologica in Ucraina, e che Kiev e Washington stanno ora lavorando per evitare che i materiali lì presenti cadano nelle mani dell’esercito russo. Notiamo che si tratta della stessa Victoria Nuland che è diventata famosa in tutto il mondo per aver distribuito nel 2014 biscotti ai partecipanti al colpo di stato in Ucraina “Euromaidan”, la cui principale forza di strada furono i nazisti ucraini.

Ora non sarà più possibile mettere a tacere l’esistenza di questi biolaboratori, in quanto la stampa internazionale ha iniziato a scriverne.

Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian ha esortato le autorità statunitensi a parlare delle loro attività relative ai laboratori biologici militari in Ucraina e in altri Stati. Come ha osservato il diplomatico, le attività della parte americana in Ucraina sono solo la “punta dell’iceberg”, dal momento che il Dipartimento della Difesa statunitense controlla 336 laboratori biologici in 30 stati del mondo.

Separatamente, Lijian ha aggiunto che da ormai due decenni gli americani hanno rifiutato unilateralmente un controllo dei propri materiali biologici in patria e all’estero.

Secondo i russi, più di 30 laboratori a Leopoli, Kharkov e Poltava stavano lavorando con pericolosi agenti infettivi come parte del programma biologico militare guidato dagli Stati Uniti (https://russian.rt.com/world/news/972925-kitai-ssha-voennye-biologicheskie-laboratorii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop).

Questa informazione è confermata anche da altre fonti. La giornalista bulgara Dilyana Gaytandzhieva è venuta a conoscenza di documenti in cui gli ufficiali sono incaricati di “riferire entro 24 ore riguardo a incidenti gravi, inclusa la morte”. Copie di questi documenti sono state pubblicate sul sito web https://dilyana.bg/.

“La DTRA (Defense Threat Reduction Agency, che si traduce come “Agenzia per la riduzione delle minacce alla difesa”, il cui secondo nome è Pentagon Combat Support Agency) ha stanziato 80 milioni di dollari per la ricerca biologica in Ucraina a partire dal 30 luglio 2020, secondo le informazioni ottenute dal Registro federale dei contratti USA. La società americana “Black & Veatch Special Projects Corp” è coinvolta nel programma”, scrive la Gaytandzhiyeva.

Secondo il deputato dell’opposizione della Verkhovna rada (il parlamento ucraino) Ilya Kiva, 4.500 soldati ucraini sono passati attraverso questi laboratori come materiale sperimentale. Kiva ha anche affermato sul suo canale Telegram che “l’Ucraina è stata da tempo trasformata in una colonia (degli Stati Uniti – ndr) e la popolazione è stata sistematicamente messa a rischio. E oggi gli ucraini stanno combattendo esclusivamente per gli interessi americani.” Kiva, nello stesso post, ha aggiunto che il suo paese “ha bisogno di liberazione”.