Parte 1: l’ordine mondiale a guida USA

Parte 2: la nuova Guerra Fredda

Parte 3: la diplomazia coercitiva

Parte 4: la democrazia

Parte 5: l’unione tra Partito e popolo cinese

Parte 6: i diritti umani

Parte 7: “una sola Cina” e la questione di Taiwan

Parte 8: la questione dello Xinjiang

Parte 9: la questione di Hong Kong

Parte 10: i rapporti Cina-Russia e la crisi Ucraina

Parti 11 & 12: la regione dell’Indo-Pacifico

Parte 13: disinformazione e fake news

Parti 14 & 15: commercio e investimenti internazionali

Parti 16 & 17: commercio bilaterale e tecnologia

Parte 18: le responsabilità della crisi climatica

Falsità 19: per contrastare i narcotici illegali e illeciti, in particolare gli oppioidi sintetici come il fentanil, vogliamo collaborare con la Cina per impedire alle organizzazioni internazionali di trafficanti di droga di ottenere precursori chimici, molti dei quali originari della Cina.

Realtà: gli stessi Stati Uniti sono responsabili della causa principale dell’abuso di fentanil nel Paese.

◆ L’abuso di stupefacenti, un malessere cronico che affligge gli Stati Uniti, ha profonde radici storiche e sociali.

Con il 5% della popolazione mondiale, gli Stati Uniti consumano l’80% degli oppioidi nel mondo, rendendo il Paese il più grande mercato mondiale di narcotici. C’è una tradizione prevalente di abuso di antidolorifici soggetti a prescrizione negli Stati Uniti, sostenuta da una catena completa di aziende farmaceutiche, rappresentanti medici e medici. Il marketing totale da parte delle aziende farmaceutiche, la prescrizione eccessiva da parte dei medici, l’inefficace repressione del governo e le implicazioni negative della legalizzazione della marijuana sono tra la combinazione di fattori alla base di un mercato dei narcotici in continua crescita. L’abuso di oppioidi negli Stati Uniti e il suo aumento hanno avuto inizio con OxyContin, un antidolorifico oppioide prodotto da Purdue Pharma e approvato dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense nel 1995. Quando si parla di scoraggiare la domanda e frenare la produzione, gli Stati Uniti avrebbero dovuto farlo molto più.

Sebbene gli Stati Uniti debbano affrontare la sfida più acuta al mondo per il fentanil, sono anche il più grande produttore e consumatore di fentanil, e devono ancora programmare ufficialmente la classe delle sostanze correlate al fentanil. Tuttavia, continuano a chiedere ad altri Paesi di agire. Questo è un tipico esempio di “costringere gli altri a prendere medicine per la propria malattia”.

◆ Il governo cinese adotta un approccio di tolleranza zero ai narcotici e regola rigorosamente gli anestetici, le sostanze psicotrope e i loro precursori. Entro la fine del 2021, la Cina ha aggiunto 37 precursori di droghe e sostanze correlate all’efedrina alla sua lista di controllo, che è diventata persino più lunga dell’elenco delle Nazioni Unite. La Cina regola rigorosamente l’importazione e l’esportazione di sostanze chimiche in base alle norme internazionali e alle sue leggi nazionali, e i suoi sforzi e risultati in questo senso sono visibili a tutti.

Il 1° maggio 2019, il governo cinese è diventato il primo Paese al mondo a classificare sostanze correlate al fentanil, sebbene in Cina non vi fosse un abuso di fentanil su larga scala o un pericolo immediato. Questo è un importante seguito alle intese comuni raggiunte tra i presidenti di Cina e Stati Uniti e un esempio concreto di come la Cina, tenendo presente la salute, la sicurezza e il benessere dell’umanità, risponda attivamente alla preoccupazione degli Stati Uniti e li aiuti ad affrontare la loro crisi domestica degli oppioidi.

Il 1° luglio 2021, la Cina ha classificato tutti i cannabinoidi sintetici e altre 18 sostanze psicoattive tra cui la fluoroketamina. Il 20 settembre dello stesso anno, altre sei sostanze chimiche, tra cui il metil alfa-fenilacetoacetato (MAPA), sono state aggiunte come precursori di farmaci. La Cina sta compiendo continui sforzi per regolamentare i precursori in conformità con la legge.

La Cina ha adottato una serie di misure per reprimere il traffico di fentanil e altre sostanze chimiche programmate, come l’introduzione della registrazione del nome reale di mittenti e destinatari, l’esame dei pacchi e lo screening a raggi X nel settore delle consegne rapide e l’intensificare l’analisi alla frontiera dei pacchi diretti verso determinate destinazioni, compresi gli Stati Uniti. Queste misure hanno dato i loro frutti.

Dopo la classificazione delle sostanze correlate al fentanil, la Commissione nazionale cinese per il controllo dei narcotici e il Ministero della pubblica sicurezza hanno mantenuto un coordinamento stretto, schietto e approfondito con le loro controparti statunitensi, tra cui l’Ufficio per la politica nazionale di controllo della droga della Casa Bianca, il Dipartimento di Stato dell’Ufficio narcotici internazionali e gli affari delle forze dell’ordine e la Drug Enforcement Administration (DEA). Da settembre 2019, gli Stati Uniti non hanno sequestrato alcuna sostanza correlata al fentanil proveniente dalla Cina. Gli Stati Uniti hanno espresso apprezzamento per la Cina in molte occasioni e hanno evidenziato il controllo del narcotraffico come un punto culminante nella cooperazione bilaterale tra le forze dell’ordine.

Come è noto a tutti, la responsabilità di impedire l’ingresso di sostanze chimiche fuori programma e il loro utilizzo nella fabbricazione illecita di droga ricade sul Paese di importazione. Gli Stati Uniti, tuttavia, non hanno classificato ufficialmente il fentanil né hanno affrontato la questione del consumo interno. Invece, hanno scelto di scaricare la colpa affermando falsamente che “i precursori del fentanil utilizzati dalle organizzazioni del traffico di droga hanno origine in Cina”, e creando un problema circa le sostanze chimiche non programmate. Ciò riflette altri fini e un’estrema mancanza di responsabilità per la vita e la salute del proprio popolo.

◆ Nel maggio 2020, senza produrre alcuna prova, gli Stati Uniti hanno aggiunto l’Istituto di Scienza Forense del Ministero della Pubblica Sicurezza cinese e il Laboratorio Nazionale dei Narcotici alla loro “Entity List”. Tale pratica di cercare la cooperazione della Cina da un lato mentre si impongono sanzioni alle autorità cinesi di controllo dei narcotici ha seriamente ostacolato il funzionamento del sistema cinese di monitoraggio del fentanil e minato la cooperazione antidroga tra Cina e Stati Uniti.

Mentre la Cina e il resto del mondo stanno rafforzando il controllo sulle sostanze correlate al fentanil, i problemi legati al fentanil si stanno deteriorando negli Stati Uniti, causando un numero crescente di vittime. Ciò mette a nudo l’incapacità degli Stati Uniti di arrivare al nocciolo del problema dell’abuso di fentanil. La Cina ha agito per buona volontà e ha ripetutamente consigliato agli Stati Uniti di seguire pratiche efficaci ampiamente riconosciute dalla comunità internazionale, come l’intensificazione della regolamentazione sulla prescrizione del fentanil e la promozione della consapevolezza pubblica.