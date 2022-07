Parte 1: l’ordine mondiale a guida USA

Parte 2: la nuova Guerra Fredda

Parte 3: la diplomazia coercitiva

Parte 4: la democrazia

Parte 5: l’unione tra Partito e popolo cinese

Parte 6: i diritti umani

Falsità 7: Gli Stati Uniti rimangono impegnati nella loro politica di “una sola Cina”, che è guidata dal Taiwan Relations Act, dai tre Comunicati Congiunti, dalle Sei Assicurazioni. La sua politica su Taiwan non è cambiata.

Realtà: il principio di “una sola Cina” è una norma consolidata delle relazioni internazionali e un consenso universale della comunità internazionale. Gli Stati Uniti hanno agito senza fede, hanno continuato a regredire dai propri impegni e dal consenso raggiunto con la Cina, e hanno tentato di indebolire e minare il principio di “una sola Cina” e di utilizzare Taiwan per contenere la Cina. Questa è una grave minaccia alla pace e alla stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan.

◆ Nell’ottobre 1971, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato, a stragrande maggioranza, la Risoluzione 2758, che ha deciso di ripristinare il seggio legale della Repubblica Popolare Cinese nelle Nazioni Unite, e ha risolto una volta per tutte la questione della rappresentanza della Cina all’ONU in termini politici, legali e procedurali. I pareri legali ufficiali dell’Office of Legal Affairs del Segretariato delle Nazioni Unite hanno sottolineato esplicitamente che “le Nazioni Unite considerano ‘Taiwan’ come una provincia della Cina senza status separato”, le “autorità di Taipei non […] godono di qualsiasi forma di status di governo”, e il “riferimento a Taiwan […] si dovrebbe leggere come Taiwan, provincia della Cina”.

Sulla base del principio di “una sola Cina”, la Cina ha stabilito relazioni diplomatiche con 181 Paesi, compresi gli Stati Uniti.

◆ Gli Stati Uniti hanno assunto i seguenti impegni nei confronti della Cina riguardo al principio di “una sola Cina” nei tre comunicati congiunti Cina-USA.

Nel Comunicato di Shanghai pubblicato nel 1972, gli Stati Uniti dichiararono esplicitamente che “gli Stati Uniti riconoscono che tutti i cinesi su entrambi i lati dello Stretto di Taiwan sostengono che esiste una sola Cina, e che Taiwan fa parte della Cina. Il governo degli Stati Uniti non contesta tale posizione”.

Nel comunicato congiunto sull’instaurazione delle relazioni diplomatiche pubblicato nel 1978, gli Stati Uniti affermarono chiaramente che “gli Stati Uniti d’America riconoscono il governo della Repubblica Popolare Cinese come unico governo legale della Cina“; “Il governo degli Stati Uniti d’America riconosce la posizione cinese secondo cui non c’è che una Cina e Taiwan fa parte della Cina”.

Nel comunicato del 17 agosto 1982, gli Stati Uniti affermarono inequivocabilmente che “nel comunicato congiunto sull’instaurazione delle relazioni diplomatiche del 1 gennaio 1979, emesso dal governo della Repubblica Popolare Cinese e dal governo degli Stati Uniti d’America, gli Stati Uniti d’America hanno riconosciuto il governo della Repubblica Popolare Cinese come l’unico governo legale della Cina, e hanno riconosciuto la posizione cinese secondo cui esiste una sola Cina e Taiwan fa parte della Cina”, e che “non hanno alcuna intenzione di violare la sovranità e l’integrità territoriale cinesi, o interferire negli affari interni della Cina, o perseguire una politica di ‘due Cine’ o ‘una Cina, una Taiwan’”.

Secondo questo comunicato, “il governo degli Stati Uniti afferma di non perseguire una politica a lungo termine di vendita di armi a Taiwan, che le sue vendite di armi a Taiwan non supereranno, né in termini qualitativi né quantitativi, il livello di quelle fornite negli ultimi anni dall’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Stati Uniti e Cina, e che intende ridurre gradualmente la vendita di armi a Taiwan, portando, nel tempo, a una risoluzione definitiva. In tal modo, gli Stati Uniti riconoscono la posizione coerente della Cina in merito alla completa risoluzione di questa questione”.

◆ Piuttosto che rispettare fedelmente i propri impegni su Taiwan, gli Stati Uniti hanno continuato a fare marcia indietro sulla storia.

Sul fronte politico, gli Stati Uniti hanno aggiunto il cosiddetto “Taiwan Relations Act” e le “Six Assurances” all’espressione della loro politica di “una sola Cina”, con un elenco crescente di titoli. Entrambi i titoli sono stati forniti unilateralmente dalla parte statunitense in violazione dei propri impegni nei tre comunicati congiunti Cina-USA, nonché del principio di “una sola Cina” affermato nella risoluzione 2758 dell’UNGA e ampiamente rispettato dalla comunità internazionale. Sono illegali, nulli sin dall’inizio, e la Cina non li ha mai riconosciuti e li ha respinti fermamente dall’inizio. Gli Stati Uniti hanno anche violato il loro impegno di mantenere relazioni solamente non ufficiali con Taiwan, e hanno continuato a incrementare il loro livello di impegno. Negli ultimi anni, alti funzionari statunitensi, tra cui il Segretario alla Salute e ai Servizi Umani e il Sottosegretario di Stato, nonché membri del Congresso, hanno visitato Taiwan. Gli ambasciatori statunitensi all’estero hanno anche incontrato i cosiddetti “rappresentanti” di Taiwan nei Paesi ospitanti.

In campo militare, gli USA hanno rinnegato il loro impegno “di voler ridurre gradualmente la vendita di armi a Taiwan, portando, nel tempo, a una risoluzione definitiva”. Invece di cessare la vendita di armi, ha venduto armi su scala più ampia e con capacità potenziate, comprese armi d’assalto come missili anti-radiazioni, siluri pesanti e caccia F-16V. Ad oggi, il volume totale delle vendite di armi statunitensi a Taiwan ha superato i 70 miliardi di dollari USA. Secondo i rapporti di Reuters e di altre agenzie di notizie, le forze per le operazioni speciali statunitensi stanno ruotando a Taiwan su base temporanea per addestrarsi con le forze taiwanesi.

Dal 2021, il leader degli Stati Uniti ha dichiarato pubblicamente in tre occasioni che gli Stati Uniti aiuterebbero a difendere Taiwan in caso di guerra nello Stretto di Taiwan.

Sulla scena internazionale, gli Stati Uniti hanno assistito Taiwan nell’espansione del suo cosiddetto “spazio internazionale”. Di recente, gli Stati Uniti hanno diffuso a livello globale l’errore secondo cui la risoluzione 2758 dell’UNGA non ha determinato lo status di Taiwan e che ogni Paese dovrebbe essere in grado di determinare i contorni della propria politica di “una sola Cina”. Hanno sostenuto con vigore il sostegno alla partecipazione di Taiwan in qualità di osservatore alla 75a sessione dell’Assemblea mondiale della sanità e hanno persino aiutato in modo sfacciato a consolidare le “relazioni diplomatiche” di Taiwan.

◆ Questi atti degli Stati Uniti hanno violato il loro impegno secondo cui “non hanno intenzione di […] perseguire una politica di due Cine o una Cina, una Taiwan”. Intervenendo al World Economic Forum di Davos nel 2022, l’ex Segretario di Stato americano Henry Kissinger ha dichiarato: “La mia comprensione dell’accordo [con cui la Cina e gli Stati Uniti hanno raggiunto l’instaurazione di relazioni diplomatiche] è stata che gli Stati Uniti avrebbero sostenuto il principio di una sola Cina […], è essenziale che questi principi siano mantenuti e gli Stati Uniti non dovrebbero, con sotterfugi o un processo graduale, sviluppare una sorta di soluzione a due Cine”.

◆ Le autorità del Partito Democratico Progressista hanno ostinatamente portato avanti il ​​loro programma separatista di “indipendenza di Taiwan” e gli Stati Uniti hanno incoraggiato e sostenuto le forze dell’indipendenza di Taiwan apertamente e di nascosto. Questa è la causa principale delle attuali tensioni nello Stretto di Taiwan. Per difendere la pace attraverso lo Stretto di Taiwan e oltre, dobbiamo prevenire la crescente tendenza all’“indipendenza di Taiwan” e la collusione tra Stati Uniti e Taiwan. Il principio di “una sola Cina” non deve essere messo in discussione. La sovranità e l’integrità territoriale della Cina non devono essere violate. E la linea rossa che nessuno dovrebbe perseguire una politica di “due Cine” o “una Cina, una Taiwan” non deve essere superata. La Cina è pienamente fiduciosa, capace e preparata a frenare risolutamente le attività separatiste di “indipendenza di Taiwan”, sventare risolutamente tutte le interferenze esterne e salvaguardare fermamente la propria sovranità e integrità territoriale. Gli Stati Uniti dovrebbero attenersi alle disposizioni dei tre comunicati congiunti Cina-USA, seguire una vera politica di “una sola Cina” e agire in base ai propri impegni, compreso il non sostenere la “indipendenza di Taiwan”. Gli Stati Uniti devono riflettere sinceramente e correggere il loro comportamento regressivo ed errato, e smettere di giocare con il fuoco sulla questione di Taiwan. Altrimenti, metterebbero gravemente a repentaglio la pace e la stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan, minerebbero le relazioni Cina-USA e comporterebbero un costo insopportabile per sé stessi.