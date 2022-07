Parte 1: l’ordine mondiale a guida USA

Falsità 9: il Partito Comunista Cinese ha imposto dure misure antidemocratiche a Hong Kong con il pretesto della sicurezza nazionale. L’annullamento della libertà da parte di Pechino a Hong Kong viola i suoi impegni di consegna, sanciti dalla Dichiarazione congiunta sino-britannica.

Realtà: attaccando e diffamando la legge sulla salvaguardia della sicurezza nazionale nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong, ciò che gli Stati Uniti stanno davvero facendo è intromettersi negli affari di Hong Kong e fare di Hong Kong una “testa di ponte” per infiltrazioni e interferenze contro la terraferma. Hong Kong appartiene alla Cina. Gli affari di Hong Kong sono esclusivamente affari interni della Cina che non tollerano interferenze da parte degli Stati Uniti.

◆ Per molto tempo, gli Stati Uniti hanno collaborato con le forze anti-cinesi, destabilizzando Hong Kong, interferito nell’agenda politica di Hong Kong, alimentando le tensioni sociali e persino intervenendo direttamente negli affari di Hong Kong. Il Console generale degli Stati Uniti a Hong Kong ha pubblicamente criticato il governo della RAS di Hong Kong per le modifiche legislative proposte nel 2019 a “un Paese, due sistemi”. Funzionari del Consolato Generale degli Stati Uniti a Hong Kong si sono incontrati anche con i cosiddetti leader dei rivoltosi. I rivoltosi hanno ammesso apertamente di aver discusso con gli Stati Uniti il processo legislativo dell’Hong Kong Human Rights and Democracy Act del 2019, e hanno esortato gli Stati Uniti a interrompere l’esportazione di gas lacrimogeni e proiettili di gomma alla polizia di Hong Kong.

◆ Finanziati e incitati dalla National Endowment for Democracy (NED) e da altri “guanti bianchi” del governo statunitense, i rivoltosi anti-cinesi a Hong Kong hanno commesso vandalizzazioni, saccheggi e incendi dolosi in nome della cosiddetta lotta per la “democrazia” e “libertà”, e ha preso d’assalto con violenza l’edificio del Consiglio Legislativo (LegCo) di Hong Kong. La NED è persino apparsa pubblicamente nelle strade per dirigere attività rilevanti, tentando di mettere in scena una “rivoluzione colorata” a Hong Kong. La NED ha contattato partiti, gruppi e organizzazioni di opposizione a Hong Kong attraverso il suo affiliato National Democratic Institute for International Affairs, o National Democratic Institute (NDI). Il NDI ha finanziato le “marce del 1° luglio” orchestrate dall’opposizione per ostacolare la legislazione sull’articolo 23, ha finanziato la partecipazione di partiti e gruppi di opposizione a workshop e seminari e ha fornito consulenza personale sulle capacità di campagna per i loro leader, ha gestito cosiddetti “giovani leader politici” per sostenere i gruppi politici emergenti nell’affrontare il governo, ha pianificato, insieme ai membri dell’opposizione del LegCo, un “referendum dei cinque distretti” e ha diretto e finanziato l’opposizione e i giovani radicali nell’orchestrare il movimento illegale “Occupy Central”.

Secondo il sito web della NED, nel 2020 sono stati spesi due milioni di dollari per 11 progetti legati a Hong Kong, con particolare attenzione all’interruzione delle elezioni del LegCo. I progetti chiave includono: “Rafforzare l’osservazione elettorale dei cittadini“, che ha offerto assistenza tecnica e finanziaria ai gruppi destabilizzanti di nuova formazione a Hong Kong e li ha incoraggiati a ostacolare le elezioni della LegCo attraverso il monitoraggio delle elezioni, metodi di ritiro del voto, ecc. ; “Ampliare le prospettive dei cittadini sulla partecipazione politica“, che ha raccolto e diffuso i risultati di un’indagine sullo sviluppo democratico e ha indotto i giovani di Hong Kong a condividere le loro esperienze di partecipazione politica su Internet; “Sostenere l’unità tra gli attivisti studenteschi“, che ha chiesto un migliore coordinamento tra i gruppi studenteschi di Hong Kong prima delle elezioni del LegCo, e li ha istruiti e formati per creare capacità di “cambiamento democratico” e comunicazione internazionale e per svolgere un ruolo nello sconvolgere l’ordine elettorale; e “Costruire la solidarietà regionale e rafforzare il movimento di Hong Kong“, che ha cercato di rafforzare il “movimento democratico” di Hong Kong attraverso la costruzione di reti, coltivando “attivisti leader” di prossima generazione a Hong Kong e creando una rete di “movimento democratico” in Asia.

◆ I funzionari statunitensi hanno usato i termini “violenza” e “vergogna” per descrivere l’assalto al Campidoglio da parte dei manifestanti, ma hanno etichettato le attività criminali e violente a Hong Kong che hanno aggredito i residenti e danneggiato le strutture pubbliche come “uno spettacolo bellissimo da vedere”. La polizia statunitense ha utilizzato veicoli blindati per disperdere i manifestanti, ha abusato della loro forza per picchiare e scacciare i manifestanti dai sit-in e ha arrestato i manifestanti dopo averli deliberatamente indotti a camminare sulle corsie dei veicoli, il che costituisce una violazione della legge, mentre scredita la legge del governo della RAS di Hong Kong – azioni fondate a tutela dei diritti delle persone e dell’ordine pubblico – come “violazione” dei diritti umani. Questa è un’altra dimostrazione di “doppi standard ipocriti in stile statunitense” ed espone la loro intenzione di minare la prosperità e la stabilità di Hong Kong e contenere la Cina con il pretesto dei diritti umani e della democrazia.

◆ Durante gli oltre 150 anni di dominio coloniale britannico, non c’era stata nessuna forma di democrazia a Hong Kong. Nessuno dei governatori era stato eletto democraticamente dai residenti di Hong Kong. Per la maggior parte del tempo, i membri del LegCo sono stati nominati direttamente dal governatore. In netto contrasto, dopo il ritorno di Hong Kong, ai sensi della Basic Law, Hong Kong è giunta a godere del potere esecutivo, legislativo e giudiziario indipendente, compreso quello dell’aggiudicazione definitiva. I suoi residenti sono padroni della RAS come previsto dalla legge, e gestiscono i propri affari nell’ambito dell’alto grado di autonomia. Godono di un’ampia gamma di diritti e libertà democratiche come mai prima d’ora. Questo è un fatto che ogni persona equanime riconoscerebbe.

◆ Lo scopo dell’emanazione della legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong è quello di colmare le lacune legali nella salvaguardia della sicurezza nazionale nella RAS. È una mossa legittima e necessaria per rispondere alle attività terroristiche violente e alle ingerenze esterne illegali ad Hong Kong. Le costituzioni di oltre 100 Paesi stabiliscono che l’esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali non deve mettere in pericolo la sicurezza nazionale. Secondo il Patto internazionale sui diritti civili e politici, i diritti alla libertà di religione, alla libertà di espressione, alla libertà di riunione pacifica e al processo pubblico possono essere soggetti alle limitazioni prescritte dalla legge e necessarie per proteggere la sicurezza e l’ordine pubblico. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo ha disposizioni simili.

La legge sulla sicurezza nazionale prende di mira specificamente quattro categorie di reati: secessione, sovversione, attività terroristiche e collusione con un Paese straniero o con elementi esterni per mettere in pericolo la sicurezza nazionale. Cerca di punire un numero ristretto di criminali che mettono in serio pericolo la sicurezza nazionale e di proteggere la stragrande maggioranza dei cittadini di Hong Kong rispettosi della legge. Fornisce una migliore protezione per i diritti e le libertà di cui godono i residenti di Hong Kong e l’alto grado di autonomia di Hong Kong sancito dalla legge. Crea le condizioni necessarie per affrontare i problemi profondi dell’economia e del sostentamento del popolo. Aiuta anche a mantenere lo stato di diritto e l’ambiente imprenditoriale a Hong Kong, alleviare le preoccupazioni della comunità imprenditoriale sul disordine sociale e offrire condizioni migliori per le persone di tutto il mondo che vogliono lavorare, investire e vivere a Hong Kong.

Negli ultimi due anni circa da quando è stata promulgata la legge sulla sicurezza nazionale, lo Stato di diritto a Hong Kong è stato rafforzato e garantito meglio. L’indice dello Stato di diritto di Hong Kong continua a rimanere tra i primi al mondo. Gli investitori stranieri hanno maggiore fiducia nella città. Hong Kong vede una brillante prospettiva di transizione dal caos all’ordine e alla prosperità. Secondo l’AmCham Hong Kong Business Sentiment Survey del 2022 pubblicato all’inizio di quest’anno, il numero di aziende a Hong Kong ottimiste sulle prospettive economiche di Hong Kong è aumentato del 18% rispetto all’anno precedente, mentre il numero di aziende pessimiste è diminuito del 17%.

◆ La base giuridica del governo cinese per governare Hong Kong è la costituzione cinese e la legge fondamentale della RAS di Hong Kong. La dichiarazione congiunta sino-britannica non è rilevante a questo riguardo. Quando la Cina ha ripreso l’esercizio della sovranità su Hong Kong nel 1997, tutte le disposizioni riguardanti il ​​Regno Unito ai sensi della Dichiarazione Congiunta erano state soddisfatte. Le politiche di base riguardanti Hong Kong dichiarate dalla Cina nella Dichiarazione Congiunta sono la dichiarazione della Cina delle sue politiche, che da allora sono state pienamente incarnate nella Legge Fondamentale emanata dall’Assemblea Nazionale del Popolo. Queste politiche non sono cambiate; continueranno ad essere sostenute dalla Cina. La Dichiarazione Congiunta non assegna al Regno Unito alcuna responsabilità su Hong Kong né gli conferisce alcun diritto di intervenire negli affari di Hong Kong dopo la restituzione di Hong Kong. Il Regno Unito non ha sovranità, giurisdizione o “diritto di supervisione” su Hong Kong dopo la sua restituzione. La Dichiarazione Congiunta è uno strumento bilaterale tra Cina e Regno Unito; non coinvolge nessun altro Paese o ha nulla a che fare con un Paese terzo. L’uguaglianza sovrana e la non interferenza sono sancite dal diritto internazionale e sono norme fondamentali delle relazioni internazionali. Altri Paesi e organizzazioni non hanno il diritto di intromettersi negli affari di Hong Kong sulla base della Dichiarazione Congiunta.

Il governo centrale della Cina ha attuato fermamente la politica di “un Paese, due sistemi”. Dal ritorno di Hong Kong, la politica di “un Paese, due sistemi” in base alla quale il popolo di Hong Kong amministra Hong Kong con un alto grado di autonomia è stata semplicemente attuata con risultati ampiamente riconosciuti. La pratica ha pienamente dimostrato che “un Paese, due sistemi” è il miglior accordo istituzionale per la prosperità e la stabilità a lungo termine di Hong Kong. Il governo centrale continuerà a garantire che la politica di “un Paese, due sistemi” rimanga invariata, sia incrollabilmente sostenuta enon sia piegata o distorta nella pratica.

◆ Chiudendo un occhio sul fatto che la democrazia di Hong Kong è migliorata in modi mai visti prima della sua restituzione, gli Stati Uniti hanno agito contro l’opinione pubblica mainstream di Hong Kong per l’unità e il progresso e fatto rilievi irresponsabili sull’alto grado di autonomia di Hong Kong, sui diritti umani e libertà come “predicatori” della democrazia. Questo espone solo i loro doppi standard “ipocriti” e l’agenda per destabilizzare Hong Kong e contenere la Cina.