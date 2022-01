Facendo seguito a quanto annunciato durante il briefing di mercoledì scorso, l’Ambasciata del Kazakistan ha fornito a noi e agli altri media presenti aggiornamenti e numeri recenti ricevuti dalle forze dell’ordine sui disordini che hanno avuto luogo nel paese asiatico a gennaio.

Lunedì, il portavoce del Ministero degli Affari Interni Nurdilda Oraz ha riferito che la sua hotline ha ricevuto doglianze sulle azioni degli agenti di polizia nelle seguenti aree:

– 46 casi riguardanti la detenzione di cittadini e il trasporto verso strutture detentive, di cui 18 casi sono legati alla ricerca di un membro detenuto, di cui non si avevano notizie. Ad ogni persona sono state fornite informazioni sui motivi della detenzione del familiare, sulla violazione e sul luogo di detenzione da contattare;

– 28 ispezioni di telefoni cellulari. È stato ribadito che tutti i telefoni sono stati confiscati nell’ambito delle indagini preliminari ai sensi degli articoli 255 (atto di terrorismo), 269 (attacco a un edificio e strutture), 272 (rivolte) del codice penale della Repubblica del Kazakistan. I richiedenti sono stati informati che al termine di un’indagine autorizzata, i loro beni saranno restituiti.

I casi di cui sopra sono oggetto di inchiesta. Il Ministero degli Affari Interni sta rispondendo immediatamente a qualsiasi accusa di uso della forza fisica contro i cittadini. Ogni caso viene attentamente esaminato utilizzando telecamere a circuito chiuso, comprese quelle installate negli edifici della polizia e nei luoghi pubblici. Secondo 27 rapporti, sono state avviate 7 indagini preliminari ai sensi dell’articolo 146 del codice penale del Kazakistan (tortura), sono in corso indagini ufficiali su 20 casi. Il Dipartimento di sicurezza interna ha dichiarato che “il tempo massimo per la revisione dei messaggi ricevuti sulla hotline del Ministero degli Affari Interni non supera le sei ore”.

Nei casi in cui la verifica richiede tempo, i cittadini sono informati sulle misure prioritarie da adottare per registrare la domanda, nonché sui termini per informare sui risultati a seguito della revisione dei messaggi ricevuti.

Lo scopo principale della hotline del Ministero degli affari interni è quello di mantenere la fiducia dei cittadini nel lavoro delle forze dell’ordine garantendo una risposta immediata a tutti i messaggi e le denunce in arrivo, compresi quelli relativi alle azioni degli agenti di polizia.

Intanto, sabato 22 gennaio, la Procura Generale ha pubblicato statistiche aggiornate sui tragici eventi di gennaio.

Secondo le informazioni presentate durante il briefing presso il Servizio centrale di comunicazione da Yeldos Kilymzhanov, vice capo del 1 ° servizio dell’Ufficio del procuratore generale, al 22 gennaio i tribunali hanno esaminato 9.213 casi amministrativi relativi agli eventi di gennaio. Il tribunale, tenendo conto delle circostanze attenuanti e del pentimento dei trasgressori, si è limitato a un avvertimento per 4.561 persone. Su richiesta dei pubblici ministeri, 1083 persone sono state rilasciate dalla detenzione, 490 multe sono state commutate in un avvertimento, 386 casi amministrativi sono stati completamente archiviati a causa dell’assenza di qualsiasi crimine. Attualmente, 362 persone sono in regime di fermo amministrativo e 1.245 persone sono state multate. Altre 298 richieste dei pubblici ministeri per l’attenuazione delle pene amministrative sono all’esame dei tribunali. Un lavoro simile viene svolto su reati penali di piccola e media gravità in assenza di circostanze aggravanti.

Secondo il rapporto, 1.822 casi penali sono sotto inchiesta, tra cui 45 per atti di terrorismo, 36 per rivolte e 15 per omicidio. Sono in corso anche indagini su casi di rapina, furto, furto di armi, uso della violenza contro le forze dell’ordine e altre fattispecie. In questi casi, 970 sospetti sono stati detenuti, di cui 782 sono stati presi in custodia con provvedimento del tribunale, 29 sono stati posti agli arresti domiciliari. Il maggior numero di arrestati(464 persone) è legato a casi di terrorismo e rivolte. 226 persone sono state arrestate per furto, 60 per possesso illegale di armi, 39 per furto di armi, 25 per condotta disordinata, 21 per rapina. Anche i detenuti e gli arrestati in altri casi dai risvolti penali sono sotto inchiesta. È importante notare che i tribunali hanno respinto la richiesta di arresto per 29 detenuti.

I pubblici ministeri controllano quotidianamente le strutture di detenzione temporanea (TDF) e i centri di detenzione preventiva. 96 persone sono state rilasciate dai TDF a causa della mancanza di motivi per la detenzione.

Tra coloro i quali sono reclusi nel centro di detenzione preventiva di Almaty, i pubblici ministeri hanno identificato 73 persone con lesioni fisiche. Il livello della misura è stato cambiato per tre di loro, portando al loro rilascio. 29 persone con ferite da arma da fuoco sono state ricoverate negli ospedali della città. 41 detenuti con lesioni fisiche specifiche stanno ricevendo cure mediche direttamente nel centro di detenzione. Al fine di verificare in modo indipendente possibili casi di maltrattamenti e mancata fornitura di assistenza medica, il difensore civico per i diritti umani e le organizzazioni per i diritti umani hanno accesso ai detenuti e alle persone in arresto. Inoltre, insieme all’Ordine degli avvocati di Stato, è stata risolta la questione di fornire assistenza legale qualificata tempestiva, nonché l’accesso degli avvocati difensori agli istituti di detenzione. Ad oggi, l’ufficio del procuratore ha ricevuto 91 denunce di tortura e violazioni dei diritti dei cittadini durante le indagini da parte degli agenti di polizia. Le violazioni indicate in 19 domande non sono state confermate. L’esame di 56 violazioni è ancora in corso.

L’ufficio del procuratore di Almaty ha rilasciato dalla custodia 24 residenti della città dal 12 gennaio, che sono stati detenuti illegalmente. Sono inoltre in corso indagini su fatti di morte, tortura e abuso di potere contro i detenuti. In totale, 16 di questi casi penali sono stati avviati in tutto il paese. Sono state istituite unità in tutte le regioni del paese per rispondere prontamente alle presunte violazioni dei diritti dei cittadini da parte delle forze dell’ordine e delle agenzie speciali. A tal fine, il sito web dipartimentale “prokuror.gov.kz” ha pubblicato i numeri di telefono dei procuratori di turno delle procure generali e regionali.

Inoltre, Kilymzhanov ha fornito informazioni sulle segnalazioni inviate dai cittadini all’Antiterrorismo. Il sito web di KZ ha fornito un’assistenza significativa nello stabilire le circostanze degli eventi. Dal 12 gennaio sono stati ricevute più di 1.500 prove documentali, che sono allo studio degli investigatori. Grazie al materiale, è stato possibile identificare le persone coinvolte nei disordini vicino all’ufficio del sindaco di Almaty.

Per garantire un’indagine obiettiva e completa sui recenti disordini, l’Ufficio del Procuratore Generale sta continuando il suo lavoro per indagare sulle cause e i dettagli degli attacchi terroristici condotti nel paese. Le forze dell’ordine stanno adottando tutte le misure necessarie per identificare e consegnare alla giustizia i colpevoli, oltre a ripristinare completamente la sicurezza pubblica.