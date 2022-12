È un grande sogno della società umana che ognuno possa godere dei diritti umani nel pieno senso del termine.

Data la diversità delle civiltà, ogni Paese è unico con la sua storia, la sua cultura e le sue istituzioni, così come il suo particolare livello e percorso di sviluppo. Ma la promozione e la protezione dei diritti umani è stata una ricerca comune dell’intera comunità internazionale.

L’enfasi sulla dignità e sui valori umani e la filosofia incentrata sulle persone è profondamente radicata nelle virtù tradizionali cinesi ed è stata seguita durante tutto il progresso dei diritti umani in Cina. Secondo il Confucianesimo, la filosofia con la maggiore influenza sul popolo cinese, “una persona benevola ama gli altri”, tratta le persone con sincerità e gentilezza e sostiene la dignità umana con compassione. Quando “i vedovi, i soli, i disabili e gli ammalati possono essere tutti curati” e le persone affrontano le relazioni interpersonali e sociali in modo armonioso e cordiale, la società abbraccerà la fortuna e le persone saranno unite per una causa comune.

La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo è la cristallizzazione di tali alte aspirazioni dell’umanità. Tutti gli esseri umani, così recita il primo articolo, sono “dotati di ragione e di coscienza”. L’aggiunta di “coscienza” a questo articolo è l’incarnazione del concetto di benevolenza caro al Confucianesimo cinese. La frase contiene una forte “coscienza cinese” ed è satura di saggezza orientale tra le righe.

Nella pratica di promuovere il progresso dei diritti umani, la Cina ha seguito un percorso di sviluppo dei diritti umani che si conforma alla tendenza dei tempi e si adatta alle sue condizioni nazionali, combinando la visione marxista dei diritti umani con le condizioni reali del Paese e la raffinata cultura tradizionale cinese, pur attingendo a risultati eccezionali di altre civiltà.

Fedele difensore dei diritti umani, sin dalla sua fondazione il Partito Comunista Cinese (PCC) ha unito e guidato il popolo cinese di tutti i gruppi etnici nel compiere sforzi incessanti per lottare, rispettare, proteggere e sviluppare i diritti umani. È sotto la guida del Partito che la causa dei diritti umani in Cina ha raggiunto uno sviluppo a tutto tondo, raggiunto risultati storici e creato un miracolo di rapido sviluppo economico e stabilità sociale a lungo termine che raramente si è visto nella storia del mondo.

La visione della Cina sui diritti umani è stata continuamente arricchita e migliorata nella pratica, con una propria prospettiva cognitiva e una connotazione ideologica basata sulle reali condizioni del Paese. La Cina è impegnata a proteggere e promuovere i diritti umani nello sviluppo e segue “l’approccio ai diritti umani basato sullo sviluppo”. La fame che un tempo minacciava la vita di centinaia di milioni di persone ha reso la Cina profondamente consapevole che la povertà è il più grande ostacolo alla realizzazione dei diritti umani e che i diritti alla sussistenza e allo sviluppo sono i diritti umani primari e fondamentali. L’aggressione coloniale contro la Cina in seguito alla guerra dell’oppio ha portato la nazione a comprendere appieno che è impossibile parlare di diritti umani senza sovranità e che è difficile salvaguardare i diritti umani di alcuni individui senza proteggere i diritti collettivi.

I diritti umani hanno contesti storici, specifici e pratici, e non ci sono standard fissi o modelli identici per il loro sviluppo e la loro protezione. Il percorso di sviluppo dei diritti umani in ogni Paese dovrebbe essere rispettato e le condizioni dei diritti umani di quel Paese dovrebbero essere giudicate dalla sua stessa gente. Sulla base della filosofia dei diritti umani incentrata sulle persone, la Cina ha proposto che “vivere una vita di appagamento è il massimo diritto umano”.

Come sottolineato nel rapporto al 20° Congresso Nazionale del PCC: “Questo Paese è il suo popolo; il popolo è il Paese. Poiché il Partito Comunista Cinese ha guidato il popolo nella lotta per l’istituzione e lo sviluppo della Repubblica Popolare, ha davvero lottato per il loro sostegno. Portare beneficio al popolo è il principio fondamentale della governance. Lavorare per il benessere del popolo è una parte essenziale dell’impegno del Partito a servire il bene pubblico e ad esercitare il governo per il popolo. Dobbiamo garantire e migliorare il benessere del popolo nel perseguire lo sviluppo e incoraggiare tutti a lavorare sodo insieme per soddisfare le aspirazioni del popolo per una vita migliore”.

“Dobbiamo sforzarci di realizzare, salvaguardare e promuovere gli interessi fondamentali di tutto il nostro popolo. A tal fine, dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per risolvere i problemi più pratici che interessano maggiormente e più direttamente al popolo. Rimarremo impegnati con il nostro popolo e le sue comunità, adotteremo più misure che portino benefici reali al popolo e otterremo la sua approvazione, e lavoreremo sodo per risolvere le difficoltà e i problemi urgenti che lo riguardano di più. Miglioreremo il sistema dei servizi pubblici di base per elevare gli standard dei servizi pubblici e rendere i servizi pubblici più equilibrati e accessibili, in modo da realizzare solidi progressi nella promozione della prosperità comune”.

Il viaggio nello sviluppo dei diritti umani in Cina è ricco e colorato, sistematico e pragmatico. Il Paese ha formato una visione cinese contemporanea sui diritti umani con il “popolo” come centro, lo “sviluppo” come forza trainante e “una vita di appagamento” come obiettivo attraverso il progresso continuo, e ha arricchito la causa globale dei diritti umani.