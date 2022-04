Dal discorso del Primo Vice Rappresentante Permanente della Federazione Russa presso le Nazioni Unite Dmitry Polyansky alla riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla situazione umanitaria in Ucraina.

Abbiamo preso atto dei pareri presentati dal Vice Alto Commissario per i Rifugiati Kelly Clements e dal Direttore Generale dell’OIM Antonio Vitorino.

Le sue dichiarazioni contenevano molte conclusioni preoccupanti e statistiche spaventose. In questo contesto, dobbiamo dire che la Russia ha affrontato le conseguenze della situazione degradante in Ucraina subito dopo il colpo di stato incostituzionale del febbraio 2014. Non appena le autorità nazionaliste hanno mostrato il loro vero volto avviando un giro di vite sulla lingua russa e lo sterminio fisico della popolazione dell’Ucraina orientale, in Russia si è regiistrato un afflusso di rifugiati in fuga dall’illegalità di Maidan. Secondo i dati ufficiali, almeno 1,7 milioni di persone hanno presentato nel nostro Paese richieste di cittadinanza russa, status di rifugiato o asilo temporaneo a partire dal 2014. Una volta che la parte ucraina ha intensificato i bombardamenti del Donbass prima dell’inizio dell’operazione militare speciale russa, questo flusso di rifugiati è cresciuto e ammontava a 863mila persone. Significa che dal colpo di stato di Maidan, in Russia hanno trovato rifugio in totale almeno 2,5 milioni di ucraini.

A proposito, il deflusso massiccio di ucraini dalla loro patria non è un fenomeno nuovo per quel paese. Come riportato dal Ministero delle Finanze ucraino, la popolazione dell’Ucraina è diminuita di un quarto (da 54 a 41 milioni di persone) nel periodo 1990-2021. Secondo l’Istituto ucraino per la demografia, nel 2021 il numero totale di ucraini in Ucraina era ancora più basso: solo 38 milioni di persone. Sorprendentemente, la quota di ucraini che migrano per lavori stagionali si è attestata a 3 milioni di persone, come riportato dalla stessa fonte.

Non dico queste statistiche per minimizzare la portata delle sfide migratorie che l’Ucraina ei suoi vicini stanno affrontando oggi. Ma lo faccio per mostrare la nostra obiezione ai tentativi di “azzerare” la storia dell’Ucraina post-sovietica, chiudere un occhio su tutti i suoi problemi e iniziare a contarli dal momento in cui la Russia ha iniziato la sua operazione militare. Oggi, ai nostri colleghi occidentali non piace ricordare il ritmo devastante dell’emigrazione dall’Ucraina di cui ho parlato e che ha acquisito slancio negli ultimi anni. Ma oltre a ciò, preferirebbero ignorare il livello allarmante di corruzione e il numero alle stelle di omicidi motivati ​​politicamente, la maggior parte dei quali rimasti impuniti, persecuzioni senza precedenti dei leader dell’opposizione, chiusure di massa dei media dell’opposizione.

Coloro che ci accusano di aver violato i diritti umani, preferirebbero non parlare di una repressione senza precedenti sulla lingua russa e sui suoi parlanti. Naturalmente, la narrativa che loda l’Ucraina difficilmente accoglierebbe con favore una menzione del sito web “MIROTVORETS” (operatore di pace) che è ancora attivo, pubblicando in chiaro i dati personali di ucraini e stranieri “non affidabili” che osano criticare il regime di Maidan, tra cui anche minori, le cui vite sono messe a rischio. Nessuno dei nostri colleghi occidentali ha mai dato una valutazione su questo fenomeno vergognoso.

Disegnando la vostra «immagine del mondo», cercate di presentare l’Ucraina come una specie di puro e innocente agnello bianco. Tuttavia, qui non quadrano gli 8 anni di guerra del regime di Kiev contro la popolazione civile dell’Ucraina orientale, così come il pluriennale sabotaggio degli accordi di Minsk.

Non posso non notare che la preoccupazione dei nostri colleghi occidentali per l’Ucraina e per gli ucraini è molto opportunistica ed egoista. Oggi ne hanno bisogno solo in qualità di «carne da cannone» nella loro guerra per procura con la Russia «fino all’ultimo ucraino».

Allo stesso tempo, non dimenticano i loro interessi. Pertanto, i produttori di armamenti nei paesi occidentali si stanno piuttosto «fregando le mani», contando i propri profitti dall’aumento degli ordini di difesa.

Anche i membri dell’Europa orientale della NATO sembrano soddisfatti. Non devono più pensare a come sbarazzarsi delle armi obsolete dell’era sovietica. Pur promettendo di consegnare all’Ucraina equipaggiamento nuovo di zecca a livello di quello NATO, spediscono prontamente esemplari che spesso non riescono a sparare o a muoversi, sapendo che le forze russe “macinerebbero” questi rottami metallici, risparmiando loro problemi con lo smaltimento.

I nostri pragmatici colleghi americani, senza rimorsi di coscienza, stanno anche cercando di trarre il massimo beneficio economico per se stessi. Spingendo gli europei verso sanzioni economiche sempre più severe, Washington, che soffre meno di uno scenario del genere, intende col tempo metterli con fermezza sul suo «ago» del gas.

E se il GNL americano fosse molte volte più costoso del russo? Ma queste sono «molecole di libertà», citando le parole di uno dei ministri americani, per le quali a pagare non saranno gli americani, ma gli europei.

È noto che l’economia russa sta affrontando con successo le pressioni legate alle sanzioni. Continuiamo a trovare nuove opportunità di sviluppo e coinvolgimento con nuovi partner affidabili. L’unico paese che sta perdendo in ogni senso e dimensione è l’Ucraina. Le autorità di Kiev, tuttavia, sembrano non accorgersene, o fingono di non accorgersene.

Ma i normali ucraini sembrano diventare più consapevoli del fatto, perché da quando è iniziata l’operazione militare speciale, non sono stati terrorizzati o bombardati dall’esercito russo, non importa quanto i produttori di propaganda ucraini e occidentali cercherebbero di chiarire questo punto. Ciò che hanno visto è stata l’insondabile crudeltà e l’indifferenza verso la popolazione dimostrata dai neonazisti ucraini e dai radicali che si preoccupavano solo di salvare la propria pelle. Le prove dell’uso dei civili come scudo umano, i bombardamenti indiscriminati dei quartieri residenziali ucraini e i successivi tentativi di incolpare la Russia per questo, provocazioni sfacciate in stile Goebbels come quelle con Bucha, Kramatorsk, l’ospedale per la maternità e il teatro drammatico di Mariupol aumentano di giorno in giorno.

La verità è impossibile da nascondere, così come i fatti delle forze armate ucraine che utilizzano munizioni a grappolo vietate contro le infrastrutture civili. Ad esempio, questa mattina il villaggio di Golovchino, nella regione russa di Belgorod, è stato preso di mira con munizioni a grappolo, sebbene non vi fossero strutture militari. Questo è stato registrato, tutte le prove sono a posto. Ma per qualche ragione, non vediamo alcun desiderio dei nostri colleghi occidentali di condannare questo crimine efferato e una violazione delle norme del diritto umanitario internazionale da parte dei radicali.

Un mese dopo l’assedio dello stabilimento dell’Azovstal, quegli stessi radicali e neonazisti hanno improvvisamente dichiarato che, presumibilmente, c’erano stati dei civili all’interno dello stabilimento per tutto quel tempo, anche se fino a ieri non avevano mai pronunciato una parola al riguardo. Non hanno menzionato nessun civile anche quando centinaia di loro, una volta circondati, si sono arresi e hanno deposto le armi. Così si sono smascherati ancora una volta: l’unico modo in cui i civili potevano entrare nell’Azovstal era che fossero tenuti come scudo umano.

Ci sono abbondanti prove a tal fine che sicuramente condivideremo con voi. Ma vorrete ascoltarle o vederle? Ne dubitiamo alla luce del fatto che hai passato 8 anni a ignorare i civili – donne, bambini e anziani – che muoiono nel Donbass. Ad ogni modo, cercare il vostro sostegno e la vostra comprensione non è tra gli obiettivi della nostra operazione militare speciale. Sarebbe ingenuo contare su questo nel mezzo della lotta geopolitica che avete avviato, la lotta in cui l’Ucraina è destinata a essere solo una pedina.

Merita una valutazione a parte l’utilizzo dei veicoli blindati della Missione OSCE da parte delle formazioni armate dell’Ucraina. Secondo i media, alla fine di febbraio, i combattenti dell’Azov si sono presentati all’ufficio della Missione speciale di monitoraggio (MSM) dell’OSCE di Mariupol chiedendo di consegnare le chiavi dei suoi veicoli. Quando i dipendenti della Missione si sono rifiutati di farlo, sono stati minacciati con le armi. Di conseguenza, i militanti si sono impossessati di otto auto con contrassegni OSCE, incluse le auto blindate. <…> La dirigenza dell’OSCE era consapevole del problema, ma ha preferito sottacere questo fatto fino all’ultimo.

Tali rivelazioni minano la fiducia in qualsiasi organizzazione internazionale i cui funzionari siano per la maggior parte dai paesi occidentali.