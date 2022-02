Sarà il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa ad accogliere venerdì 30 settembre la Cena sul Golfo lungo i binari del futuro, evento di punta della quinta edizione della Naples Shipping Week, la settimana internazionale dello shipping e della cultura del mare, che si svolgerà a Napoli dal 26 settembre al 1° ottobre 2022. Dopo il successo dell’edizione 2021 della Genoa Shipping Week, Napoli riprende il testimone con una squadra organizzativa guidata dal Propeller Club Port of Naples e da ClickutilityTeam e che da sempre coinvolge partner locali e nazionali, sia pubblici che privati.

Promossa dal Comune di Napoli e dall’AdSP del Mar Tirreno Centrale con il supporto istituzionale della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, in questa settimana, il capoluogo partenopeo ospiterà conferenze e incontri aperti all’intera comunità marittima e alla cittadinanza, cui contribuiranno relatori di prestigio provenienti dal mondo imprenditoriale, scientifico e culturale.

“Il Propeller continua a valorizzare il grande patrimonio artistico e culturale di Napoli e ha scelto per l’evento conclusivo di questa quinta edizione il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa – sottolinea Umberto Masucci, Presidente The International Propeller Club Port of Naples. Qui, il 3 ottobre 1839, nasceva la storia ferroviaria italiana con l’inaugurazione del primo tratto di strada ferrata d’Italia tra Napoli e Portici. Le imponenti architetture ottocentesche dei padiglioni, patrimonio dell’archeologia industriale italiana, e gli ampi spazi aperti affacciati sul mare del Golfo di Napoli accoglieranno questo importante momento di networking riservato alla community dello shipping nazionale e internazionale dove protagoniste saranno le eccellenze dei prodotti campani”.

Tante le novità, prima fra tutte la notizia che questa edizione della Napoli Shipping Week ospiterà due eventi internazionali. BIC – Bureau International Containers ha infatti annunciato che il convegno mondiale delle National Registration Organizations per la prima volta si svolgerà in Italia, a Napoli. Questo evento, a cadenza biennale, riunisce tutti gli enti federati nel BIC e dedicati al rilascio delle sigle dei container. I delegati di Russia, Cina, Vietnam, Stati Uniti, Brasile, Centro e Sudamerica discuteranno assieme ai colleghi europei sulle soluzioni ai problemi del trasporto intermodale, del tracciamento, dei sigilli e delle regole su dimensioni e pesi dei container. Il convegno, organizzato dal Centro Internazionale Studi Containers (C.I.S.Co.), la National Registration Organization di riferimento in Italia, sarà aperto, su invito, a tutti i player che intendono affrontare i problemi legati allo sviluppo del trasporto intermodale attraverso le frontiere mondiali.

In occasione della NSW 2022, YoungShip Italia ha scelto di organizzare il primo meeting internazionale dei giovani professionisti della blue economy. Branch italiano di YoungShip International – associazione internazionale con oltre 3.000 iscritti – YoungShip Italia è il punto di riferimento per i giovani che operano per ragioni di lavoro o di studio nell’ambito dell’economia e dell’industria marittima. Il meeting internazionale sarà un’occasione unica per favorire il networking dei giovani professionisti del mare provenienti da tutto il mondo che, nella meravigliosa cornice di una delle principali città marittime del Paese, potranno condividere i propri progetti ed esperienze.

Geopolitica, sostenibilità, innovazione tecnologica, finanza e fattore umano saranno i macro temi affrontati dalla XIV edizione di Port&ShippingTech, il Forum internazionale dedicato alle innovazioni tecnologiche per lo sviluppo del sistema logistico e marittimo, Main Conference della NSW, che si svolgerà al Centro Congressi della Stazione Marittima, in presenza e in live streaming, dal 28 al 30 settembre 2022. Tre giorni animati da incontri, dibattiti e aggiornamenti sui temi più attuali del settore che coinvolgeranno i principali stakeholder del cluster marittimo italiano in costante dialogo con l’Europa e il Mediterraneo.

Non mancheranno le consuete collaborazioni con gli istituti di ricerca nazionali e locali, gli ordini professionali e le principali associazioni di categoria del cluster – CNR IRISS, RETE, l’ISMed-CNR, SRM -il Centro Studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, la Stazione Zoologica Anton Dohrn, il Blue Italian Growth, la Lega Navale Italiana, il Comitato Atlantico Italiano, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, e molti altri – da sempre protagonisti del calendario di eventi della settimana. Come per le passate edizioni, ai giovani e agli studenti sarà dedicata una particolare attenzione grazie al coinvolgimento delle Università degli Studi di Napoli Federico II e Parthenope e dei numerosi istituti scolastici della Regione che da tempo hanno compreso l’importanza di avvicinare i giovani alla risorsa mare.

La NAPLES SHIPPING WEEK nasce grazie alla partnership instaurata tra il Propeller Club Port of Naples che aggrega tutti i principali rappresentanti del Cluster marittimo e ClickutilityTeam società leader nazionale nell’organizzazione di eventi B2B. La scorsa edizione (ottobre 2020) ha visto la partecipazione in presenza e in live streaming di oltre 6.000 persone e sono stati circa 200.000 gli utenti raggiunti dalle piattaforme e dai canali di comunicazione web. www.nsweek.com.

PROPELLER CLUB PORT OF NAPLES promuove l’incontro e le relazioni tra persone che gravitano nei trasporti marittimi, terrestri, aerei; favorisce la formazione e l’aggiornamento tecnico, culturale tra tutti gli appartenenti alle categorie economiche e professionali legate alle attività marittime e dei trasporti internazionali e nazionali; aderisce all’associazione italiana dei Propeller Clubs.

CLICKUTILITYTEAM è leader in Italia nell’ideazione e realizzazione di eventi B2B per i settori della mobilità sostenibile, logistica, energia, ambiente e high tech. Le sue competenze si sono evolute e consolidate nel tempo. ClickutilityTeam è oggi riconosciuta tra i più innovativi e originali organizzatori di Conference&Expo.