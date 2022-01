Rincari a pioggia per quanto riguarda luce e gas: il Codacons avvia un’iniziativa di tutela in favore di tutti i cittadini, e raccoglie le pre-adesioni per un ricorso al TAR.

ARERA l’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambienti ha annunciato gli ulteriori aumenti delle bollette Luce e Gas. In termini di effetti finali, per la bolletta elettrica la spesa per la famiglia-tipo nell’anno scorrevole (compreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 marzo 2022) sarà di circa 823 euro, con una variazione del +68% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (1° aprile 2020 – 31 marzo 2021), corrispondente a un incremento di circa 334 euro/anno. Nello stesso periodo, la spesa della famiglia tipo per la bolletta gas sarà di circa 1560 euro, con una variazione del +64% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente, corrispondente ad un incremento di circa 610 euro/anno.

Occorre poi aggiungere gli effetti indiretti degli aumenti delle bollette di luce e gas quali attività produttive, negozi e imprese dovranno adeguare i propri listini al pubblico per sostenere i maggiori costi energetici a loro carico e non fallire, scaricando i rincari di luce e gas su prezzi e tariffe. Una situazione particolarmente pericolosa perché, a fronte dell’ondata di rincari in arrivo, le famiglie reagiranno contraendo i consumi, con immensi danni per l’economia nazionale.

L’Associazione, per tutelare gli utenti, ha deciso di presentare un ricorso al TAR, per tutelare gli interessi e i diritti degli utenti che continuano a subire gli aumenti indiscriminati di un servizio essenziale.