Colleghi,

È per me un grande piacere partecipare al vertice del G20 a Bali. Innanzi tutto, desidero ringraziare il presidente Joko Widodo e il governo indonesiano per aver preso questi premurosi accordi per il vertice. Saluto anche la Presidenza indonesiana per il suo importante ruolo nella promozione della cooperazione del G20.

Ci incontriamo in un momento di cambiamenti epocali mai visti nell’arco di un secolo, cambiamenti che sono conseguenti al mondo, ai nostri tempi e alla storia. La pandemia di COVID-19 si trascina ancora con casi che aumentano qua e là. L’economia mondiale sta diventando sempre più fragile. Il contesto geopolitico rimane teso. La governance globale è gravemente inadeguata. Le crisi alimentari ed energetiche si combinano l’una con l’altra. Tutto ciò pone sfide formidabili al nostro sviluppo.

Di fronte a queste sfide, è imperativo che tutti i Paesi accolgano la visione di una comunità con un futuro condiviso per l’umanità e sostengano la pace, lo sviluppo e la cooperazione vantaggiosa per tutti. Tutti i Paesi dovrebbero sostituire la divisione con l’unità, il confronto con la cooperazione e l’esclusione con l’inclusione. Tutti i Paesi dovrebbero unire le forze per rispondere alla domanda dei nostri tempi – “Cosa c’è di sbagliato in questo mondo, e cosa dovremmo fare al riguardo?” – in modo da superare le difficoltà e creare insieme un futuro migliore.

Tutti i membri del G20 dovrebbero assumersi la responsabilità insita nell’essere i principali attori internazionali e regionali e dovrebbero dare l’esempio nel promuovere lo sviluppo di tutte le nazioni, migliorare il benessere dell’intera umanità e promuovere il progresso del mondo intero.

— Dovremmo rendere lo sviluppo globale più inclusivo. La solidarietà fa la forza, ma la divisione non porta da nessuna parte. Vivendo nello stesso villaggio globale, dovremmo stare l’uno accanto all’altro di fronte a rischi e sfide. Tracciare linee ideologiche o promuovere politiche di gruppo e confronti tra blocchi non farà che dividere il mondo e ostacolare lo sviluppo globale e il progresso umano. Con la civiltà umana già nel 21° secolo, la mentalità della guerra fredda è stata da tempo superata. Quello che dobbiamo fare prenderci per mano l’uno con l’altro ed elevare la nostra cooperazione vantaggiosa per tutti a un nuovo livello.

I Paesi dovrebbero rispettarsi l’un l’altro, cercare basi comuni pur conservando le differenze, vivere insieme in pace e promuovere un’economia mondiale aperta. Nessuno dovrebbe impegnarsi in pratiche del mendicante, costruendo “un piccolo cortile con alte recinzioni” o creando club chiusi ed esclusivi.

Credo sempre che il G20 debba rimanere fedele al suo scopo fondamentale di unità e cooperazione, portare avanti lo spirito di solidarietà e sostenere il principio del consenso. “La canna da zucchero e la citronella crescono in fitti ciuffi“. Questo proverbio indonesiano coglie bene il valore della solidarietà. La divisione e il confronto non servono gli interessi di nessuno. Solo la solidarietà e lo sviluppo comune sono la scelta giusta da fare.

— Dovremmo rendere lo sviluppo globale vantaggioso per tutti. Lo sviluppo è reale solo quando tutti i Paesi si sviluppano insieme. La prosperità e la stabilità non possono essere possibili in un mondo in cui i ricchi diventano più ricchi mentre i poveri diventano più poveri. Ogni nazione aspira a una vita migliore e la modernizzazione non è un privilegio riservato a un singolo Paese. I pionieri nello sviluppo dovrebbero sinceramente aiutare gli altri a svilupparsi e fornire più beni pubblici globali. Tutti i principali Paesi dovrebbero assumersi le proprie responsabilità e fare del loro meglio per la causa dello sviluppo globale.

L’Iniziativa di sviluppo globale (Global Develipment Initiative, GDI) che ho proposto mira a soddisfare l’obiettivo a lungo termine e le esigenze immediate dello sviluppo comune del mondo, favorire il consenso internazionale sulla promozione dello sviluppo, coltivare nuovi motori per lo sviluppo globale e facilitare lo sviluppo comune e il progresso di tutti i Paesi.

In un anno, più di 60 Paesi hanno aderito al Gruppo degli Amici della GDI. La Cina ha istituito il Fondo per lo sviluppo globale e la cooperazione sud-sud e aumenterà i finanziamenti per il Fondo per la pace e lo sviluppo Cina-ONU. Faremo un elenco di elementi per la cooperazione pratica, istituiremo un pool aperto di progetti GDI e elaboreremo una tabella di marcia per l’attuazione della GDI. Stiamo lavorando con oltre 100 Paesi e organizzazioni internazionali sulla GDI, fornendo così nuovo slancio per l’attuazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. La Cina ha presentato 15 progetti alla “G20 Action for Strong and Inclusive Recovery” e ha partecipato ad altri cinque progetti in questo quadro. Lavoreremo con gli altri membri del G20 per realizzare questi progetti.

— Dovremmo rendere lo sviluppo globale più resiliente. La globalizzazione economica sta incontrando venti contrari e l’economia mondiale è a rischio di recessione. Tutti stanno attraversando un periodo difficile, ma i Paesi in via di sviluppo stanno pagando il peso maggiore. È quindi più imperativo che mai per noi concentrarci sulla questione dello sviluppo. Il tema del vertice di Bali, “Recover Together, Recover Stronger” (“Insieme nella ripresa, più forti nella ripresa“), invia un messaggio positivo dell’impegno del G20 a sostenere la crescita dei Paesi in via di sviluppo e prevenire una ripresa globale divergente e sbilanciata. Dobbiamo costruire un partenariato globale per la ripresa economica, dare priorità allo sviluppo e mettere le persone al centro, tenere sempre presenti le difficoltà affrontate dai Paesi in via di sviluppo e accogliere le loro preoccupazioni. La Cina sostiene l’Unione Africana nell’adesione al G20.

Tutte le parti dovrebbero continuare ad approfondire la cooperazione internazionale contro il COVID-19 e aumentare l’accessibilità e la convenienza di vaccini, medicinali e metodi diagnostici e terapeutici nei Paesi in via di sviluppo in modo da creare un ambiente sano per la ripresa economica. Dovremmo frenare l’inflazione globale e disinnescare i rischi economici e finanziari sistemici. In particolare, le economie sviluppate dovrebbero mitigare le ricadute negative derivanti dall’aggiustamento della loro politica monetaria e mantenere i loro debiti a livelli sostenibili. Il FMI dovrebbe accelerare il prestito attraverso i diritti speciali di prelievo ai Paesi a basso reddito. Le istituzioni finanziarie internazionali e i creditori commerciali, che sono i principali creditori dei Paesi in via di sviluppo, dovrebbero prendere parte alla riduzione e alla sospensione del debito per i Paesi in via di sviluppo. La Cina sta attuando a tutti gli effetti l’Iniziativa per la sospensione del servizio del debito (DSSI) del G20 e ha sospeso l’importo più elevato del pagamento del servizio del debito tra tutti i membri del G20. Nel frattempo, la Cina sta lavorando con alcuni membri del G20 sul trattamento del debito nell’ambito del quadro comune per il trattamento del debito oltre il DSSI, aiutando così i Paesi in via di sviluppo interessati a superare il momento difficile.

Il commercio globale, l’economia digitale, la transizione verde e la lotta alla corruzione sono fattori chiave che guidano lo sviluppo globale. Dovremmo continuare a sostenere il sistema commerciale multilaterale incentrato sull’OMC, portare avanti attivamente la riforma dell’OMC, migliorare la liberalizzazione e l’agevolazione degli scambi e degli investimenti e promuovere un’economia mondiale aperta. La Cina ha proposto l’azione del G20 sull’innovazione e la cooperazione digitale. Non vediamo l’ora di lavorare con tutte le parti per promuovere un ambiente aperto, equo e non discriminatorio per l’economia digitale in modo da ridurre il divario digitale nord-sud. Nell’affrontare il cambiamento climatico e nella transizione verso uno sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio, deve essere rispettato il principio delle responsabilità comuni ma differenziate. È inoltre importante fornire finanziamenti, tecnologia e supporto allo sviluppo di capacità per i Paesi in via di sviluppo e promuovere la cooperazione sulla finanza verde. La cooperazione internazionale è molto importante per combattere la corruzione. I membri del G20 devono mantenere una tolleranza zero nei confronti della corruzione, intensificare la cooperazione internazionale sul rimpatrio dei fuggitivi e sul recupero dei beni e rifiutarsi di fornire “rifugi sicuri” a individui e beni corrotti.

Lo sviluppo globale sarebbe impossibile senza un ambiente internazionale pacifico e stabile. Con questo in mente, ho proposto l’Iniziativa di Sicurezza Globale (Global Security Initiative, GSI). Il nostro obiettivo è lavorare con tutte le parti per difendere lo spirito della Carta delle Nazioni Unite, agire sul principio della sicurezza indivisibile, sostenere la visione di una sicurezza comune, globale, cooperativa e sostenibile, sostenere la risoluzione dei conflitti attraverso la negoziazione e la risoluzione delle controversie attraverso consultazione e sostenere tutti gli sforzi volti alla risoluzione pacifica delle crisi.

Colleghi,

La sicurezza alimentare ed energetica è la sfida più urgente nello sviluppo globale. La causa principale delle crisi in corso non è la produzione o la domanda, ma l’interruzione delle catene di approvvigionamento e della cooperazione internazionale. La via d’uscita è che tutti i Paesi, con il coordinamento delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali multilaterali, rafforzino la cooperazione in materia di vigilanza e regolamentazione del mercato, costruiscano partenariati sulle materie prime, sviluppino un mercato delle materie prime aperto, stabile e sostenibile e lavorino insieme per sbloccare le catene di approvvigionamento e stabilizzare i prezzi di mercato.

Dobbiamo opporci risolutamente al tentativo di politicizzare le questioni alimentari ed energetiche o di usarle come strumenti e armi. Le sanzioni unilaterali devono essere rimosse e le restrizioni alla cooperazione scientifica e tecnologica in materia devono essere revocate. Nel ridurre il consumo di energia da combustibili fossili e nella transizione verso l’energia pulita, dobbiamo tenere in considerazione in modo equilibrato vari fattori e assicurarci che il processo di transizione non danneggi l’economia o il sostentamento delle persone. I Paesi in via di sviluppo affrontano rischi più acuti per quanto riguarda la sicurezza alimentare ed energetica. Il G20 dovrebbe tenerlo presente e fornire il supporto necessario nella produzione, raccolta, stoccaggio, finanziamento e tecnologia. Dal momento che le Nazioni Unite hanno istituito il Gruppo di risposta alle crisi globali su cibo, energia e finanza (Global Crisis Response Group on Food, Energy and Finance), il G20 dovrebbe esprimere il suo sostegno.

Nel corso degli anni, la Cina ha dato un importante contributo alla sicurezza alimentare ed energetica globale. Quest’anno la Cina ha proposto, insieme a sei partner tra cui l’Indonesia e la Serbia, l’Iniziativa di cooperazione internazionale su catene industriali e di approvvigionamento resilienti e stabili, si è unita ad altri Paesi nel chiedere l’istituzione della Global Clean Energy Cooperation Partnership e ha presentato l’Iniziativa di cooperazione internazionale sulla sicurezza alimentare globale nel G20. Non vediamo l’ora di approfondire la cooperazione con tutte le parti in questi settori.

Colleghi,

Il Partito Comunista Cinese ha recentemente convocato il suo 20° Congresso Nazionale, definendo gli obiettivi, i compiti e le politiche guida per la causa del Partito e del Paese nei prossimi cinque anni e oltre. La Cina rimarrà impegnata sulla via dello sviluppo pacifico, rimarrà impegnata ad approfondire le riforme e l’apertura e rimarrà impegnata a promuovere il ringiovanimento nazionale su tutti i fronti attraverso un percorso cinese verso la modernizzazione. Una Cina in marcia verso la modernizzazione porterà maggiori opportunità al mondo, imprimerà uno slancio più forte alla cooperazione internazionale e darà un maggiore contributo al progresso umano!

Grazie.