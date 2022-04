Oggi il Presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping ha incontrato in collegamento video il Presidente del Consiglio europeo Charles Michel e la Presidentessa della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Xi Jinping ha ricordato che 8 anni fa ha proposto di costruire un partenariato tra Cina ed Europa ispirato ai valori di pace, crescita, riforma e civiltà. La Cina e l’Europa presentano ampi interessi in comune e una solida base di cooperazione. La Cina mantiene una politica coerente con l’Europa e auspica che quest’ultima possa avere una conoscenza autonoma sulla Cina e seguire politiche autonome nei suoi confronti, promuovendo insieme lo sviluppo stabile e duraturo dei rapporti bilaterali, offrendo al mondo in turbolenza più fattori di stabilità.

Xi Jinping ha sottolineato che la Cina e l’Europa devono essere due forze capaci di difendere la pace del mondo, affrontare l’incertezza internazionale con la stabilità dei loro rapporti. Devono difendere come pionieri il sistema internazionale con al centro le Nazioni Unite, l’ordine internazionale sulla base del diritto internazionale, i principi che regolano i rapporti tra gli Stati sulla base della Carta dell’Onu, resistendo congiuntamente alla rinascita della logica dei blocchi contrapposti, opponendosi alla creazione di una nuova guerra fredda e salvaguardando la pace e la stabilità mondiale.

Xi Jinping ha sottolineato che la Cina e l’UE dovrebbero agire come due grandi mercati che promuovono lo sviluppo condiviso e approfondire la globalizzazione economica attraverso una cooperazione aperta. La Cina continuerà ad impegnarsi ad approfondire le riforme e ad aprirsi ulteriormente. La Cina accoglie con favore gli investimenti delle imprese europee e si aspetta che l’UE fornisca un ambiente equo, trasparente e non discriminatorio per gli investimenti e lo sviluppo delle imprese cinesi in Europa. Le due parti devono cercare una maggiore sinergia tra le loro strategie di sviluppo ed esplorare una maggiore complementarità tra la nuova filosofia e il paradigma di sviluppo della Cina e la politica commerciale dell’UE per un’autonomia strategica aperta.

Il leader cinese ha sottolineato che la Cina e l’UE dovrebbero agire come due grandi civiltà che promuovono il progresso umano e affrontare le sfide globali attraverso la solidarietà e la collaborazione. Le due parti devono seguire un vero multilateralismo, sostenere una visione della governance globale caratterizzata dal principio di ampia consultazione, contributo congiunto e benefici condivisi, continuare a guidare la cooperazione internazionale sui cambiamenti climatici e la biodiversità e lavorare insieme per sconfiggere COVID-19. La Cina accoglie con favore il sostegno e la partecipazione dell’UE all’Iniziativa di sviluppo globale.

Il presidente Michel e il presidente von der Leyen hanno affermato che la Cina è una forza importante nel mondo. L’UE attribuisce grande importanza alla posizione e al ruolo internazionale della Cina e allo sviluppo delle relazioni con la Cina. La Cina e l’UE intrattengono una lunga relazione di reciproco vantaggio. Entrambe le parti sono impegnate a difendere la pace e il multilateralismo. Nell’attuale situazione internazionale, è fondamentale che l’UE e la Cina intensifichino il dialogo e la cooperazione. L’UE ha riaffermato il suo impegno per il principio della Cina unica ed ha espresso il desiderio di candidi scambi con la Cina per sostenere il buon slancio delle relazioni UE-Cina. Ha inoltre espresso la disponibilità a continuare ad approfondire la cooperazione con la Cina in settori quali l’economia, il commercio, gli investimenti, l’energia e lo sviluppo verde, per affrontare congiuntamente le sfide globali come il COVID-19, il cambiamento climatico e la protezione della biodiversità e promuovere la pace nel mondo, la crescita economica e prosperità comune. L’UE fornirà supporto e cooperazione per il successo della seconda parte della COP15 in Cina.

Le due parti si sono scambiate opinioni sulla situazione in Ucraina. I leader dell’UE hanno condiviso le loro opinioni e proposte sulla crisi in Ucraina.

Il presidente Xi ha sottolineato che la Cina trova profondamente deplorevole che la situazione in Ucraina sia arrivata al punto in cui è oggi. La posizione della Cina sulla questione ucraina è coerente e netta. La Cina è sempre dalla parte della pace e trae le sue conclusioni in modo indipendente sulla base dei meriti di ogni questione. La Cina chiede di difendere il diritto internazionale e le norme universalmente riconosciute che regolano le relazioni internazionali, agisce in conformità con gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite e sostiene la visione di una sicurezza comune, globale, cooperativa e sostenibile.

Il presidente Xi ha condiviso le sue opinioni su come risolvere la crisi ucraina nelle circostanze attuali:

In primo luogo, promuovere i colloqui di pace. La Cina sostiene gli sforzi dell’UE per una soluzione politica della questione ucraina e ha incoraggiato a modo suo i colloqui di pace. I colloqui di pace sono l’unico modo praticabile per prevenire un’escalation delle tensioni. La comunità internazionale dovrebbe continuare a creare condizioni e un ambiente favorevoli per i negoziati tra Russia e Ucraina e fare spazio a una soluzione politica, piuttosto che aggiungere benzina sul fuoco e aumentare le tensioni.

In secondo luogo, prevenire una crisi umanitaria su scala più ampia. La Cina ha presentato un’iniziativa in sei punti sulla situazione umanitaria in Ucraina, ha fornito molteplici lotti di assistenza umanitaria di emergenza all’Ucraina e ha inviato rifornimenti ai paesi europei che ricevono un gran numero di rifugiati. La Cina resterà in contatto con l’UE per prevenire una crisi umanitaria più grande.

Terzo, promuovere una pace duratura in Europa e nel continente eurasiatico. La causa principale della crisi ucraina sono le tensioni sulla sicurezza regionale in Europa che si sono accumulate nel corso degli anni. Una soluzione fondamentale è soddisfare le legittime preoccupazioni di sicurezza di tutte le parti interessate. Al giorno d’oggi, le strutture di sicurezza globali e regionali non dovrebbero più essere costruite con una mentalità da Guerra Fredda. La Cina sostiene l’Europa, in particolare l’UE, nel svolgere un ruolo di primaria, e sostiene Europa, Russia, USA e NATO nel dialogo per affrontare le tensioni che si sono accumulate negli anni e trovare soluzioni, in modo da costruire un equilibrio equilibrato, quadro di sicurezza efficace e sostenibile in Europa.

Quarto, impedire che il conflitto regionale si ingrandisca. La crisi ucraina deve essere gestita adeguatamente. Non si dovrebbe prendere la medicina sbagliata, o concentrarsi solo su un aspetto della questione senza riguardo per il resto, o tenere il mondo intero ostaggio, ancor meno far soffrire di conseguenza la gente comune in tutto il mondo. Più la situazione è critica, maggiore è la necessità di rimanere equilibrati. L’attuale configurazione economica globale è il risultato di sforzi di lunga data da parte di tutti i paesi. È un tutto integrale. Le parti dovrebbero apprezzare questo risultato e non lasciare che il sistema economico globale venga interrotto a volontà, ancor meno consentire i tentativi di politicizzare o armare l’economia mondiale come strumento al servizio della propria agenda, poiché tali tentativi innescheranno gravi crisi nella finanza globale, nel commercio, a livello energetico, tecnologico, alimentare, nelle catene industriali e di approvvigionamento. Molti sono preoccupati che la situazione attuale possa cancellare i frutti della cooperazione economica internazionale ottenuta in decenni di sforzi. Se la situazione dovesse continuare a peggiorare, potrebbero volerci anni, se non decenni, per rimettere le cose in carreggiata. La Cina e l’UE devono impegnarsi a mantenere la situazione sotto controllo, prevenendo le ricadute della crisi e, soprattutto, a mantenere stabili il sistema, le regole e le basi dell’economia mondiale, al fine di rafforzare la fiducia dell’opinione pubblica. Le due parti possono svolgere attività di coordinamento e cooperazione al riguardo.

I leader di entrambe le parti hanno convenuto che si è trattato di una discussione sincera e approfondita in cui le due parti hanno accresciuto la comprensione reciproca e raggiunto intese comuni in molte aree. Hanno convenuto di intensificare la comunicazione e gli scambi e di mantenere il coordinamento e la cooperazione.