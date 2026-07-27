Il Festival della Gioventù e degli Studenti Vietnamiti in Europa è l’appuntamento annuale più significativo promosso dall’Unione dei Giovani e degli Studenti Vietnamiti in Europa (VYSEF), ospitato a rotazione da un Paese membro. Giunta alla sua dodicesima edizione, la manifestazione rappresenta un ponte fondamentale tra le nuove generazioni all’estero e le radici culturali della madrepatria. Al contempo, offre uno spazio dinamico di confronto accademico, condivisione e valorizzazione dell’identità nel contesto dell’integrazione globale.

Il 2026 segna uno snodo storico: per la prima volta l’Italia ha l’onore di ospitare l’evento. In qualità di Paese ospitante, l’Associazione degli Studenti Vietnamiti in Italia (ASVI) ricopre un ruolo centrale nel coordinamento generale, connettendo comunità studentesche, rappresentanze diplomatiche e organizzazioni giovanili europee. La leadership di ASVI testimonia la professionalità, la capillarità e il crescente prestigio della comunità studentesca vietnamita in Italia.

L’evento si svolge sotto l’Alto Patrocinio dell’Ambasciata del Vietnam in Italia, con il sostegno delle Ambasciate vietnamite nei diversi Paesi europei, del Comitato Centrale dell’Associazione degli Studenti Vietnamiti, del Comitato Centrale dell’Unione della Gioventù Comunista Ho Chi Minh, dell’Unione delle Associazioni dei Vietnamiti in Europa e delle realtà associative locali. Questa preziosa sinergia garantisce trasparenza e piena conformità alle normative vigenti in Vietnam e in Italia, creando solide basi per lo sviluppo di progetti accademici, culturali e di cooperazione internazionale.

Il Nexus Camp di Roma si sviluppa attorno al tema “Nexus Camp – All Roads Lead to Rome”. Ispirandosi al celebre motto “Tutte le strade portano a Roma”, l’evento punta a essere un punto d’incontro unico per giovani talenti e intellettuali vietnamiti in Europa: un luogo in cui cultura, educazione ed energia giovanile si fondono per stimolare il dibattito scientifico, promuovere l’innovazione e rafforzare lo spirito d’integrazione.

Guidato dal messaggio “Saldi nell’identità – Ricchi di aspirazioni – Per plasmare il futuro e costruire la Nazione”, il Festival valorizza il ruolo centrale dei giovani nei processi di innovazione, transizione digitale e internazionalizzazione. L’iniziativa si inserisce in linea con gli indirizzi della Risoluzione n. 57-NQ/TW del Politburo del Vietnam, focalizzata sulla valorizzazione del capitale umano giovanile.

L’iniziativa si terrà nell’arco di tre giornate, dal 28 al 30 agosto 2026, presso la Link Campus University di Roma. È prevista la partecipazione di 100-120 campeggiatori e circa 20-30 ospiti d’onore, tra cui diplomatici, dirigenti giovanili, accademici e figure di riferimento delle associazioni territoriali. I partecipanti – studenti, ricercatori e giovani professionisti vietnamiti provenienti da tutta Europa – saranno affiancati da esperti, imprenditori e delegati di istituzioni internazionali, che prenderanno parte al Simposio Scientifico e Tecnologico.

Il programma include la Cerimonia di Apertura, il Simposio Scientifico e Tecnologico, attività di Team Building, un Walking Tour alla scoperta delle meraviglie storiche di Roma (tra cui il Colosseo, i Fori Imperiali, Castel Sant’Angelo e il Vaticano) e la Cerimonia di Chiusura, arricchita da serate culturali e momenti di networking.

Fiore all’occhiello del Simposio è la Pitch Competition in lingua inglese. I team partecipanti analizzeranno modelli di sviluppo europei di successo per proporre soluzioni innovative applicabili alle esigenze reali del Vietnam. La competizione prende spunto da sfide urbane concrete, collegate agli obiettivi programmatici stabiliti dalla Decisione n. 1193/QĐ-UBND del Comitato Popolare di Hanoi sullo sviluppo urbano sostenibile.

La sfida affronterà cinque tematiche chiave:

Mobilità urbana : Riduzione del traffico in presenza di spazi limitati.

: Riduzione del traffico in presenza di spazi limitati. Infrastrutture : Pianificazione e sviluppo della mobilità stazionaria (parcheggi e sosta).

: Pianificazione e sviluppo della mobilità stazionaria (parcheggi e sosta). Resilienza climatica : Gestione e prevenzione delle alluvioni urbane.

: Gestione e prevenzione delle alluvioni urbane. Ambiente : Controllo e tutela dall’inquinamento ambientale.

: Controllo e tutela dall’inquinamento ambientale. Smart Cities: Sviluppo di modelli di governance urbana moderni, intelligenti e sostenibili.

Attraverso il lavoro di squadra, l’analisi di casi studio e presentazioni interamente in inglese, i partecipanti affineranno il pensiero critico, le competenze di ricerca, il public speaking e la capacità di operare in contesti internazionali.

Con questo spirito, il Comitato Organizzatore confida che il Festival sappia accendere la scintilla dell’innovazione e il senso di responsabilità delle nuove generazioni verso lo sviluppo del Paese. Invitiamo calorosamente le testate giornalistiche, la comunità studentesca e il pubblico a partecipare e a condividere i valori positivi dell’evento in tutta Europa e nel mondo.

Chi è ASVI

L’Associazione degli Studenti Vietnamiti in Italia (ASVI) è l’unica rappresentanza ufficiale degli studenti vietnamiti sul territorio italiano. Unisce giovani talenti in numerose città italiane, promuovendo iniziative accademiche, culturali e di supporto alla comunità.

Oltre alla gestione annuale di programmi di accoglienza, forum accademici e scambi culturali, ASVI è orgogliosa di coordinare il 12° Festival della Gioventù e degli Studenti Vietnamiti in Europa – Nexus Camp, confermandosi come un’organizzazione dinamica, strutturata e di riferimento nel panorama europeo.

Scheda Informativa del Festival

Date: 28 – 30 Agosto 2026

Sede: Link Campus University, Via del Casale di S. Pio V, 44, 00165 Roma, Italia

Ente Organizzatore: Associazione degli Studenti Vietnamiti in Italia (ASVI)

E-mail: sinhvienitalia@gmail.com

Sito Web: https://www.nexuscampasvi.com