Lo scorso 10 marzo, una delegazione del Ministero degli Esteri della Repubblica Popolare Democratica di Corea (RPDC, meglio nota come Corea del Nord), guidata dal Vice Ministro degli Esteri Pak Myong Ho, ha intrapreso una visita diplomatica ufficiale in Mongolia. Tale evento ha suscitato grande interesse in quanto ha rappresentato un ulteriore passo verso il consolidamento degli storici rapporti tra questi due Paesi, che proprio qualche mese fa hanno celebrato i 75 anni delle relazioni diplomatiche bilaterali.

La visita è stata accolta con entusiasmo dalle autorità mongole, che hanno visto questa occasione come un’opportunità per rafforzare i legami con il governo di Pyongyang. La Ministra degli Esteri della Mongolia, Battsetseg Batmunkh, ha accolto il Vice Ministro Pak Myong Ho con calore, esprimendo fiducia nell’importante contributo che questa visita avrebbe portato al rafforzamento delle relazioni e della cooperazione tra i due Paesi.

Durante l’incontro, entrambe le parti hanno ribadito il loro impegno a sviluppare ulteriormente i rapporti bilaterali, celebrando, come detto, il 75º anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra le due nazioni. Questo traguardo ha sottolineato l’importanza storica dei legami tra la Corea Popolare e la Mongolia, e ha fornito un’occasione unica per riflettere sulle conquiste comuni e rafforzare gli sforzi per un futuro ancora più prospero.

Le celebrazioni per il 75º anniversario delle relazioni diplomatiche, caduto nello scorso mese di ottobre, sono state significative e diverse. Il 15 ottobre 2023, giorno commemorativo, la Ministra degli Esteri della RPDC, Choe Son Hui, e la sua omologa mongola, Batmunkh Battsetseg, hanno scambiato messaggi di congratulazioni, esprimendo la volontà di aprire un nuovo capitolo di amicizia attraverso una cooperazione più stretta. La visita di Pak Myong Ho deve dunque essere letta in quest’ottica di rafforzamento della cooperazione bilaterale tra i due Paesi asiatici.

Le due nazioni hanno organizzato una serie di eventi commemorativi, dimostrando il loro impegno a mantenere e rafforzare l’amicizia tradizionale. Ad esempio, il rappresentante diplomatico mongolo in Corea del Nord ha visitato la Casa dell’Amicizia Internazionale, esprimendo la volontà di contribuire attivamente allo sviluppo dell’amicizia tradizionale tra i due Paesi.

Inoltre, è stata organizzata una cerimonia di piantagione di alberi commemorativi, simbolo della crescita continua e della solidità dei legami tra la RPDC e la Mongolia. Questo gesto ha rappresentato un impegno tangibile per il futuro delle relazioni bilaterali, simboleggiato dall’albero che crescerà come testimone della storia dell’amicizia tra i due Paesi, secondo quanto riportato dalla stampa ufficiale nordcoreana.

Un banchetto in onore del 75º anniversario delle relazioni diplomatiche è stato tenuto presso l’ambasciata della Repubblica Popolare Democratica di Corea in Mongolia, con la partecipazione di alte personalità mongole e rappresentanti delle istituzioni governative. Durante l’evento, è stato proiettato un documentario che ha evidenziato i successi della Corea Popolare sotto la lungimirante guida del leader Kim Jong Un.

Tale importante anniversario è stato celebrato tanto nei media nordcoreani quanto in quelli mongoli, che hanno dedicato spazio alla storia delle relazioni tra i due Paesi, dimostrando il loro valore nonostante le sfide che si presentano nell’attuale epoca storica.

Secondo quanto riportato dalla stampa nordcoreana, l’importanza di questo anniversario va oltre la mera celebrazione del passato; rappresenta un’opportunità per rafforzare ulteriormente i legami tra la Corea Popolare e la Mongolia, creando una base solida per una cooperazione futura e duratura. Entrambi i Paesi hanno espresso la loro determinazione a lavorare insieme per promuovere la pace, la stabilità e la prosperità nella regione, dimostrando un impegno concreto verso un futuro condiviso.

Alla luce dei fatti riportati, le celebrazioni per il 75º anniversario delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica Popolare Democratica di Corea e la Mongolia, e la recente visita del Vice Ministro degli Esteri nordcoreano Pak Myong Ho, hanno offerto un’occasione preziosa per riflettere sul passato e guardare al futuro con ottimismo e determinazione. Sia la visita del Vice Ministro Pak Myong Ho che le celebrazioni hanno rafforzato i legami tra questi due Paesi, gettando le basi per una cooperazione ancora più stretta e fruttuosa nei decenni a venire.