La cerimonia di apertura delle Giornate del cinema kazako si è svolta a Milano con il sostegno dell’Ambasciata della Repubblica del Kazakistan nella Repubblica Italiana. Nei loro interventi durante la cerimonia di apertura, i rappresentanti della missione diplomatica kazaka hanno sottolineato l’importanza di organizzare eventi culturali di questo tipo, evidenziandone il ruolo come efficace strumento di diplomazia pubblica e culturale. Hanno osservato che iniziative di questo genere contribuiscono a una maggiore comprensione reciproca tra i popoli e offrono al pubblico italiano l’opportunità di approfondire la conoscenza della storia, delle tradizioni, dei valori spirituali e dello sviluppo contemporaneo del Kazakistan.

È stato inoltre sottolineato che il cinema funge da linguaggio universale del dialogo interculturale, in grado di trasmettere l’identità, la memoria storica e l’unicità culturale di una nazione. Le Giornate del cinema kazako a Milano mirano a rafforzare ulteriormente la visibilità della cultura kazaka in Italia, a promuovere l’interesse per le industrie creative del Paese e a creare nuove opportunità di cooperazione tra le industrie cinematografiche dei due Paesi.

Anche Kulyash Zhumakhanova, amministratore delegato della Kazakhfilm Studios, si è rivolta al pubblico, sottolineando che il cinema è un linguaggio universale di dialogo interculturale, in grado di trasmettere l’identità di una nazione, la memoria storica e il patrimonio culturale. Ha inoltre osservato che le Giornate del cinema kazako a Milano hanno lo scopo di accrescere la visibilità della cultura kazaka in Italia, suscitare un interesse autentico per le opere artistiche e creative del Kazakistan e creare nuove opportunità di cooperazione tra le industrie cinematografiche dei due paesi. All’evento hanno partecipato anche importanti rappresentanti del cinema kazako, tra cui Adil Akhmetov, attore protagonista dei film The Road to Mother e Tomiris, e Altynai Nogerbek, attrice nota per la sua interpretazione in The Road to Mother.

Nell’ambito del programma, il pubblico italiano avrà l’opportunità di vedere tre importanti film kazaki. Il dramma storico «Tomiris», dedicato alla leggendaria regina dei Massageti e agli eroici capitoli della storia della Grande Steppa, «The Road to Mother», che racconta la storia di una famiglia kazaka ed esplora il potere intramontabile dell’amore materno, della resilienza e della devozione alla propria patria, e «Amre», un film che ritrae la vita e il percorso artistico di Amre Kashaubayev, uno dei cantanti tradizionali più celebri del Kazakistan.