Una giornata ricca di eventi e appuntamenti quella del 7 settembre, ultimo giorno del macro-evento Tara Tara Zum, organizzato nell’ambito del progetto “Archivio Atena” a regia comunale.

Si parte alle 18:00 con la riapertura della “Schifa”, un edificio del centro storico, riqualificato con i fondi di Archivio Atena e che all’interno ospiterà un Centro di digitalizzazione dedicato alla fotografia e alla documentazione cartacea, un centro stampa, uno studio di registrazione audio e spazi adibiti a coworking.

Seguirà, all’interno della Schifa, l’inaugurazione della mostra A-A Te-Te Na-Na. Un’indagine visiva sui giorni della festa realizzata dagli 11 studenti e studentesse dell’ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino) a conclusione della loro residenza artistica ad Atena. Gli studenti hanno utilizzato la fotografia come strumento per esplorare i segni, le tracce, la superficie e il tempo legati al tema della Festa. I lavori esposti sono il risultato di un’indagine che ha interessato la Festa del Pane (La terra mi tiene), il ballo delle cinte della Festa di S. Ciro, gli spazi contemporanei delle feste, (sale da ballo e sale ricevimento disseminate nel territorio atenese), le acconciature delle signore, delle ragazze e delle bambine che “si fanno belle” per un matrimonio, una serata in discoteca o per una festa di compleanno. Infine un focus dettagliato è stato dedicato agli oggetti della festa. La mostra è curata da Archivio Atena e ISIA, Alessandro Imbriaco e Luca Capuano con il coordinamento artistico di Mario Cresci e in collaborazione con la Proloco Athena Nova.

Nel pomeriggio del 7 settembre sarà inoltre inaugurata alle 18:00 la Mostra Formastorie di Nunzia Pallante, presso la Chiesa di S. Nicola. La mostra è il risultato del laboratorio di ricamo e cucito per realizzare un lenzuolo collettivo di storie di famiglia, ma ospiterà anche altri lavori di Nunzia Pallante condotti insieme alle signore dell’Officina del cucito di Atena.

Nella stessa sera, a partire dalle 20:30, si terrà l’evento culinario PIATTI POVERI a cura del Comitato Festa e della Parrocchia S. Maria Maggiore.

Tara Tara Zum culminerà infine con il Djset delle 22:30, quando gli amici di Fritz di Sala Consilina apriranno le danze con Discoteca Flegrea, un progetto di selezione musicale e turntablism di Francesco Neto Ciliberti.