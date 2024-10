Crisitaly

Agrorinasce-ANM: “Sequestro, confisca e valorizzazione delle aziende e dei beni confiscati alla camorra” al Tribunale di Napoli

Sarà un’occasione per approfondire la tematica della rivalorizzazione dei beni confiscati, attività in cui Agrorinasce- Agenzia per l’innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio opera da più di ventisei anni su oltre 200 beni confiscati alla criminalità nell’area dei Comuni soci, che comprendono Santa Maria La Fossa, Casapesenna, San Cipriano d’Aversa, San Marcellino, Villa Literno, in passato Casal di Principe e ora anche Torre Annunziata