Un’importante iniziativa nel segno della legalità e della memoria, il Premio dedicato a Federico Del Prete prende il via con la pubblicazione del bando di concorso.

Il Premio, promosso da Agrorinasce scrl – Agenzia per l’Innovazione, lo Sviluppo e la Sicurezza del territorio e dall’Associazione “Insieme per Federico Del Prete”, intende sollecitare la società civile nella lotta alle mafie, promuovere la cultura della legalità e della giustizia soprattutto tra le nuove generazioni e valorizzare la figura di Federico Del Prete, Medaglia d’Oro al Valore Civile, ucciso il 18 febbraio 2002 per il suo contrasto alla criminalità organizzata. Federico Del Prete fu un uomo coraggioso che denunciò tutte le forme di illegalità e di infiltrazioni camorristiche avvenute nei mercati rionali della Regione Campania.

Il “Premio Federico Del Prete” nasce dalla volontà dei figli di Federico Del Prete: Vincenzo, Ferdinando, Teresa, Mario, Salvatore e l’ultimogenito Gennaro e dalla moglie Maria Cafiero.

La seconda edizione del 2025 è stata promossa anche da Agrorinasce, oltre che dall’Associazione “Insieme per Federico Del Prete APS”, in virtù della particolare missione di rafforzamento della cultura della legalità, anche attraverso l’uso sociale e pubblico dei beni confiscati alla camorra, che il Consorzio persegue da ventisette anni.

I destinatari dei premi sono gli studenti delle scuole secondarie di primo grado localizzate nei Comuni soci di Agrorinasce: Santa Maria La Fossa (CE), San Marcellino (CE), Casapesenna (CE), San Cipriano d’Aversa (CE), Villa Literno (CE). Gli studenti concorreranno con l’elaborazione di poesie ed elaborati di testo eventualmente illustrati, sui temi dell’impegno sociale e civile, della pace e della legalità.

“Il Premio è un’occasione non solo per ricordare un uomo coraggioso quale Federico Del Prete – spiega Giovanni Allucci Amministratore Delegato Agrorinasce – ma anche per mostrare alle nuove generazioni il lavoro che Agrorinasce svolge nel recupero e nella riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, restituendoli al servizio della comunità e favorendo la cultura della legalità, lo sviluppo territoriale e l’occupazione giovanile con i tanti progetti attivati sui beni in questione”.

“Questo premio nasce per tramandare ai giovani l’esempio di Federico Del Prete – dichiara Vincenzo Del Prete, figlio di Federico Del Prete e Presidente dell’Associazione “Insieme per Federico Del Prete APS” – per fargli capire quali sono gli esempi da seguire, nel segno della legalità. La memoria nei ragazzi è importante, è come un seme che germoglierà in futuro, bisogna agire nel presente per contrastare l’illegalità con la memoria del passato e dei grandi esempi”.