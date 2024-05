L’ambasciatore del Kazakistan in Russia, Dauren Abayev, arrivato nella capitale russa lo scorso anno, in un’intervista alla TASS ha smentito le notizie riportate dai media su presunti contatti tra Astana e Kiev nel settore della difesa. Abayev ha inoltre sfatato il mito della russofobia in Kazakistan e ha sottolineato che Mosca e Astana sono alleate con una comprensione reciproca al più alto livello politico.

D) Signor Ambasciatore, la ringrazio per aver trovato il tempo di parlare con noi e per averci ospitato in Ambasciata. Vorrei iniziare l’intervista chiedendole quali sono i piani per i contatti tra i leader di Russia e Kazakistan quest’anno. Lo scorso novembre il presidente russo Vladimir Putin ha visitato il Kazakistan: è prevista una visita ufficiale del presidente kazako Kasym-Jomart Tokayev in Russia e in che tempi? Chi guiderà la delegazione kazaka allo SPIEF quest’anno e chi ne farà parte?

R) Gli incontri tra i nostri presidenti avvengono abbastanza regolarmente. Dopo la visita di Vladimir Putin in Kazakistan in ottobre, i nostri presidenti si sono già incontrati due volte, in occasione dei vertici dell’EAEU e della CSI a San Pietroburgo e dei Giochi del futuro a Kazan in febbraio. L’8-9 maggio è prevista una visita del nostro Presidente a Mosca.

Quest’anno il Kazakistan presiede la SCO e la CSTO. Di conseguenza, ci saranno anche incontri tra i nostri leader nell’ambito di questi formati.

Inoltre, andremo a Ufa, dove si terrà il Forum interregionale tra Kazakistan e Russia. L’agenda di quest’anno è abbastanza piena. Credo che ci saranno molti altri incontri tra i presidenti dei nostri Paesi.

Per quanto riguarda il Forum economico internazionale di San Pietroburgo (SPIEF), al momento non posso dare una risposta precisa, ma ogni anno partecipiamo ai massimi livelli e quest’anno, credo, non farà eccezione. Lo SPIEF rimane una piattaforma economica piuttosto importante e conosciuta in tutto il mondo. Pertanto, il Kazakistan vi sarà rappresentato.

D) Negli ultimi mesi, addirittura negli ultimi giorni, media e social network hanno riportato che il Ministero della Difesa del Kazakistan avrebbe discusso con l’Ucraina di possibili forniture di prodotti militari. Il Ministero della Difesa kazako ha smentito queste notizie. Queste voci hanno un fondamento? Da dove possono provenire, secondo lei?

R) Ha detto bene: voci. Dovremmo trattarle come tali: come voci, come falsi, come informazioni non verificate. Purtroppo, dobbiamo dividere la questione in due grandi parti. La prima parte è in genere tutto ciò che riguarda i falsi, l’enorme flusso di informazioni non verificate. Penso che le persone dovrebbero sviluppare una cosiddetta igiene digitale, ci dovrebbe essere una sorta di censore interno, che scarti tutto ciò che non è necessario, tutte le bucce e lasci ciò che è importante e necessario.

Per quanto riguarda il Kazakistan, purtroppo sì, ci imbattiamo periodicamente in cosiddetti falsi, miti di un certo tipo che, purtroppo, influenzano l’opinione pubblica. C’è un flusso di informazioni piuttosto negativo, prima o poi qualcosa rimane nella sottocorteccia. Invito tutti a non credere alle voci, a non credere ai vari miti. Il Kazakistan e la Russia sono alleati. Le nostre relazioni sono di natura alleata. C’è un’ottima comprensione reciproca al più alto livello politico. Tutto il resto va sempre verificato.

C’è molto da discutere su questo tema. In qualità di ambasciatore della Repubblica del Kazakistan in Russia, sono molto confuso da alcune favole secondo cui, ad esempio, in Kazakistan ci sarebbe della russofobia. Si tratta di un mito. Sta lentamente iniziando a diffondersi in alcuni canali anonimi di Telegram. È un’assurdità assoluta. Non esiste alcuna russofobia in Kazakistan. In Kazakistan ci sono circa 3 milioni di russi etnici – i nostri russi, i nostri cittadini. Immaginate se ci fosse una russofobia. Non c’è e non può esserci. Perché? Perché abbiamo una storia comune, abbiamo una mentalità simile, in qualche misura anche un codice culturale simile.

Questo è ancora una volta un appello ai media. Se due scolari litigano, nessuno leggerà l’articolo. Ma se si scrivesse che un alunno kazako di prima superiore ha combattuto con un alunno russo di prima superiore, allora tale articolo verrebbe letto. E non molte persone leggono le buone notizie. C’è stata una grande notizia – e non ho notato che è stata riportata da qualche parte – che si è tenuto ad Alma-Ata un forum di rettori del Kazakistan e della Russia. Dalla Russia sono arrivate più di 50 delegazioni, circa 35 rettori e 20 vicerettori. Hanno discusso una vasta gamma di questioni e argomenti. Questo è il futuro dell’istruzione: i bambini. Non è apparsa nemmeno la notizia che più di 60 mila studenti kazaki studiano in Russia. Il Kazakistan è al primo posto in Russia per numero di studenti stranieri. Ma il fatto stesso che abbiamo 60.000 bambini che studiano in Russia dimostra che almeno non abbiamo una barriera linguistica – i bambini vengono in Russia e si iscrivono. Questo dimostra che la Russia ha una buona istruzione. Ci sono molte buone notizie, ma la gente legge ed enfatizza quelle cattive.

D) Quindi non ci sono contatti tra Astana e Kiev in ambito militare o di difesa?

R) No. Questo falso, che abbiamo immediatamente smentito, è riuscito a diffondersi ed è stato ripreso anche da pubblicazioni piuttosto serie senza verificarlo. Nella nostra ambasciata reagiamo molto rapidamente a tutti i falsi. Se avete domande, potete chiamarci e ricevere prontamente le informazioni più accurate.

D) Il presidente kazako Kasym-Jomart Tokayev ha avviato in precedenza contatti tra Armenia e Azerbaigian in Kazakistan per risolvere le controversie reciproche. È possibile che il Kazakistan partecipi a qualsiasi sforzo di mediazione per risolvere il conflitto in Ucraina? Astana può diventare una piattaforma per questo tipo di impegno?

R) Certo, il Kazakistan è sempre pronto ad aiutare in tutti i processi che riguardano la pace. Non si tratta solo di Russia e Ucraina, ma anche di Armenia e Azerbaigian, della questione siriana e di quella iraniana. Forse è un po’ troppo forte dire che siamo pronti a fare da mediatori, ma siamo certamente pronti a fornire una piattaforma, a creare delle condizioni.

Inoltre, sapete, ora ci sono molte iniziative diverse e c’è una chiara consapevolezza che questi processi sono impossibili senza la partecipazione della Russia. Naturalmente, in questi processi l’opinione della Russia dovrebbe sempre essere presa in considerazione. Siamo pronti non ad essere intermediari, come ho già detto, ma a fornire una piattaforma e a creare alcune condizioni.

È molto importante iniziare a parlare. Anche se [solo per dei] negoziati – e non mi riferisco ora alla Russia e all’Ucraina, ma a qualsiasi conflitto in generale – è molto importante iniziare a parlare, questo è il primo passo quando le persone iniziano a trovare una sorta di comprensione. Non parlare affatto è la cosa peggiore che possa accadere.

Il Kazakistan aderisce fermamente, e il Presidente Kasym-Jomart Kemelevich Tokayev lo ha ripetutamente affermato, ai principi del diritto internazionale e all’attuazione di tutti i processi nel quadro della Carta delle Nazioni Unite. La nostra posizione è molto chiara.

D) Quando ha parlato delle varie iniziative riguardanti il conflitto in Ucraina, si riferiva anche alla cosiddetta iniziativa della Conferenza svizzera?

R) Sì, tra le altre. Ci sono diverse iniziative. Ma ci sono diversi punti da tenere in considerazione. Naturalmente, la Russia deve essere coinvolta in questi processi. Non mi riferisco alla Svizzera. In generale, senza il parere della Russia, sarà probabilmente molto difficile, se non impossibile, raggiungere un accordo. Naturalmente, è necessario iniziare a parlare.

D) L’Ucraina non ha forse cercato di invitare il Kazakistan a questa conferenza?

R) Per quanto ne so, il Kazakistan non ha ancora ricevuto tale invito.

D) Ci sono contatti con Rosatom per quanto riguarda i progetti di costruzione di una centrale nucleare in Kazakistan? Quando, all’incirca, possiamo aspettarci una decisione su chi sarà l’appaltatore per la costruzione della centrale nucleare, visto che, come lei sa, anche aziende di altri Paesi si stanno candidando per questo ruolo? Per quanto ne so, la questione della costruzione della centrale nucleare dovrebbe essere decisa con un referendum, c’è qualche tempistica in merito?

R) Già nella sua piattaforma elettorale il nostro Presidente ha affermato con fermezza che qualsiasi questione di importanza strategica, tutte le questioni delicate, saranno decise tramite referendum, cioè che si dovrà tenere conto dell’opinione della popolazione. Questa è la sua ferma posizione e credo che il popolo kazako la valuti positivamente.

Stiamo sottoponendo la questione a un referendum per un motivo. In Kazakistan ci sono alcune fobie nei confronti dell’energia nucleare. Il sito di test nucleari di Semipalatinsk si trovava sul territorio del Kazakistan da molto tempo e ha lasciato una grande cicatrice nella storia e nel corpo della Repubblica. Le conseguenze di queste esplosioni si fanno ancora sentire.

Si tratta quindi di una questione delicata per noi kazaki. Se il popolo kazako sosterrà questi processi, lo farà subito dopo il referendum.

Anche se siamo fermamente consapevoli che stiamo già diventando un Paese con carenza di energia. L’economia del Kazakistan è in crescita. C’è anche una comprensione della cosiddetta “carbon neutrality”. Ma allo stesso tempo, il popolo kazako deve prendere la propria decisione.

Ma Rosatom è certamente uno dei leader in questo campo, quindi se verrà presa una decisione del genere, Rosatom sarà sempre nella lista dei candidati.

D) Si conoscono le date del referendum?

R) No. Probabilmente alla fine di quest’anno.

D) In precedenza, il presidente del consiglio di amministrazione di Gazprom, Alexei Miller, ha annunciato la firma di nuovi contratti nel settore del gas, soprattutto per quanto riguarda le forniture di gas all’Uzbekistan attraverso il Kazakistan. Quali volumi di forniture si prevede di raggiungere di conseguenza? Quali sono i piani per il transito del gas russo verso la Cina? Il Kazakistan prevede di acquistare gas dalla Russia per uso proprio?

R) Dallo scorso autunno abbiamo un ottimo progetto – flussi di gas attraverso il Kazakistan verso l’Uzbekistan – che è stato realizzato letteralmente in due o tre mesi. Abbiamo davvero bisogno di gas. Il Kazakistan userà il suo territorio per il transito. Vogliamo massimizzare i benefici del nostro potenziale di transito. La roadmap è stata firmata. Stiamo parlando di 35 miliardi di metri cubi di gas che saranno consegnati alla Cina. Questo ci permetterà di gassificare le regioni orientali e nord-orientali del Kazakistan. Pertanto, accogliamo con favore tutti questi accordi e saremo felici di vedere questi progetti realizzarsi.

Il Kazakistan è in crescita, sia dal punto di vista economico che demografico. Credo che il gas sarà certamente necessario.

D) Stiamo parlando in particolare dell’acquisto di gas russo?

R) Tra le altre cose. Non ci occuperemo solo del transito, ma acquisteremo anche il gas per le esigenze della popolazione. Ora stiamo negoziando il prezzo e tutti questi dettagli, ma in generale la roadmap è stata firmata, il desiderio c’è, l’intesa c’è, mancano ancora alcuni dettagli.

D) Si sta discutendo con Roscosmos la possibilità di inviare un cosmonauta kazako sulla ISS? Quando potrà essere realizzato un progetto del genere?

R) Abbiamo certamente contatti con Roscosmos. Abbiamo molto lavoro in comune a Baikonur. L’invio del prossimo cosmonauta kazako è sempre all’ordine del giorno. Alcuni lavori di ricerca vengono ora svolti sulla ISS. Naturalmente, se ci sono accordi, troveremo sempre un cosmonauta kazako che sarà felice di volare.

È sempre un evento per il Kazakistan. Tutti e tre i nostri cosmonauti che hanno volato sono i nostri eroi. Baikonur è il nostro marchio, conosciuto in tutto il mondo. Per quanto ne so, un gran numero di turisti, anche stranieri, è pronto a venire al lancio del razzo.

Anche qui c’è un grande campo di attività. Se le persone di tutto il mondo sono interessate ad assistere al decollo di un razzo, perché non dare questa opportunità?

D) A proposito di turismo, si sta discutendo di aprire nuove rotte aeree tra il Kazakistan e la Russia?

R) Attualmente abbiamo circa sette compagnie aeree che volano tra il Kazakistan e la Russia, più di 100 voli a settimana, 20 destinazioni. Immaginate quanto interesse reciproco hanno i cittadini del Kazakistan e della Russia. Solo questa primavera è stato inaugurato il volo Novosibirsk – Astana, è stato inaugurato il volo Irkutsk – Astana, inizierà ad operare un volo da San Pietroburgo ad Alma-Ata, Mineralnye Vody – Astana. Le compagnie aeree non volerebbero se non ci fosse domanda.

Anche il flusso turistico reciproco sta crescendo, e le cifre lo dimostrano. Questo è un bene non solo per l’economia, ma anche per capire cosa sta succedendo. Se le persone vengono in Kazakistan, tornano come persone diverse, nel senso che la loro opinione sul Kazakistan è sempre positiva. Non è un segreto che molti cittadini russi siano arrivati in Kazakistan, sia come turisti che come trasfertisti. La maggior parte di loro si è trasferita, ma chi è rimasto ricorda sempre il Kazakistan con emozioni positive.

In tutti i caffè e i ristoranti si può tranquillamente parlare kazako, russo e anche inglese. Tutti capiscono e tutti parlano il russo. Inoltre, credo che la situazione in Kazakistan sia molto migliore rispetto a quella di molti altri Paesi per quanto riguarda la purezza della lingua russa.

