Il prestigioso premio Targa Istituzionale di Venezia – Leone di San Marco è stato assegnato all’Ambasciatrice della Repubblica di Serbia in Italia Mirjana Jeremić.

L’onoreficenza viene conferita ogni anno a personaggi che si sono distinti negli ambiti dell’imprenditoria, della cultura, dello sport, della diplomazia, della solidarietà e del sociale.

La cerimonia di conferimento si è svolta, come da tradizione, sotto la volta affrescata della Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani a Roma, sede del Senato della Repubblica e già sede del Grande Oriente d’Italia fino al 1985.

Il Comitato di Presidenza del Gran Premio ha insignito l’Ambasciatrice di Serbia “per l’eccellente contributo allo sviluppo e al consolidamento delle relazioni diplomatiche, istituzionali e culturali, attraverso un’azione costante di dialogo, cooperazione e reciproca valorizzazione tra i popoli. Distinguendosi per autorevolezza, sensibilità diplomatica e visione strategica, promuovendo iniziative orientate alla collaborazione internazionale, allo scambio culturale e al rafforzamento dei rapporti bilaterali in ambito europeo e mediterraneo.

Il suo operato rappresenta un esempio di alto servizio pubblico e di diplomazia costruttiva, in piena sintonia con i valori di pace, cooperazione e progresso che la Targa Istituzionale di Venezia del Leone di San Marco intende onorare e diffondere.

Nel 2018 il medesimo riconoscimento fu conferito anche al Presidente della Repubblica di Serbia, Aleksandar Vučić. Mirjana Jeremić, Ambasciatrice con giurisdizione su Italia, San Marino e Malta ricopre l’incarico dal 2024. In precedenza, oltre a ricoprire incarichi di vertice in patria, ha operato in Canada, Repubblica Ceca e Slovenia.