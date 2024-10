di Marco Pondrelli

Domenica 20 ottobre, si è tenuta a Hà Nội la cerimonia di premiazione del quarto concorso politico dedicato alla difesa delle fondamenta ideologiche del Partito Comunista Vietnamita. L’evento, organizzato dall’Accademia Nazionale di Politica Hồ Chí Minh in collaborazione con vari enti centrali, ha visto la partecipazione di importanti figure politiche, tra cui il Segretario Generale del PCV Tô Lâm, il membro del Politburo Lương Cường, che il giorno successivo sarebbe stato eletto come nuovo Presidente del Vietnam, il Ministro della Difesa Phan Văn Giang e il Presidente Accademia Nazionale di Politica Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng.

Giunto alla sua quarta edizione, il concorso ha acquisito un’importanza sempre maggiore, coinvolgendo ampiamente non solo il sistema politico, ma anche tutte le classi sociali. Le opere presentate hanno mostrato un alto livello qualitativo, rispecchiando l’intelligenza, l’emozione e la responsabilità degli autori. Questi contributi, secondo le parole dello stesso Tô Lâm, hanno avuto un impatto significativo, consolidando la fiducia nella leadership del Partito, favorendo la coesione interna e contribuendo all’unità sociale.

La competizione ha infatti ottenuto un forte riscontro, con oltre 468.000 opere presentate, di cui 35.000 provenienti da giovani studenti e più di 600 da vietnamiti che lavorano o studiano all’estero. Tra i partecipanti vi sono stati anche 13 stranieri, dimostrando l’ampia risonanza internazionale dell’iniziativa. Tra questi erano presenti anche Stefano Bonilauri, direttore di Anteo Edizioni, e Giulio Chinappi, responsabile Asia di Anteo Edizioni, primi autori provenienti da un Paese non socialista a ricevere tale riconoscimento, che sono stati insigniti del Premio A per un articolo sulla teoria politica del compianto Segretario Generale del Partito Comunista Nguyễn Phú Trọng, pubblicato sul giornale ufficiale del PCV Nhân Dân.

Tornando all’intervento di Tô Lâm, l’attuale leader vietnamita ha sottolineato l’importanza cruciale della protezione delle fondamenta ideologiche del Partito, una questione che è sempre stata centrale in ogni fase rivoluzionaria del Vietnam. Tô Lâm ha inoltre ricordato che, con i 40 anni di rinnovamento e l’accumulazione di forza e prestigio, il Vietnam ha ora tutte le condizioni necessarie per sfruttare le opportunità storiche e avviarsi verso una nuova era di sviluppo nazionale. Il Segretario Generale ha evidenziato che, nonostante i progressi, il Paese deve affrontare sfide significative, in particolare gli attacchi ideologici da parte di forze ostili.

Per far fronte a queste sfide, il Segretario Generale ha ribadito la necessità di unire le forze di tutto il Partito, l’esercito e il popolo per proteggere l’ideologia del Partito. Tale protezione, ha sottolineato, non deve essere separata dallo sviluppo economico, culturale e sociale del Paese, poiché la prosperità e la felicità del popolo costituiscono il fattore più cruciale.

ONORARE L’EREDITÀ DI NGUYỄN PHÚ TRỌNG: UN PONTE CULTURALE TRA ITALIA E VIETNAM

Cari presenti,

È per noi un grande onore essere qui oggi, in questa occasione di profondo significato, per ricevere questo prestigioso premio per la protezione delle fondamenta ideologiche del Partito, assegnato dall’Accademia Nazionale di Politica Hồ Chí Minh.

Come editore, Anteo Edizioni ha svolto un ruolo fondamentale nel promuovere la conoscenza del Vietnam in Italia, dedicandosi con impegno alla pubblicazione di testi che esplorano la storia, la politica e la cultura vietnamita tramite la collana Banyan diretta dai professori universitari Sandra Scagliotti e Pietro Masina. Tra le opere più significative, da noi pubblicate, vi è la pubblicazione del libro Teoria e pratica del socialismo in Vietnam del Segretario Generale del Partito Comunista del Vietnam Nguyễn Phú Trọng. La genesi di questa pubblicazione è dovuta alla sinergia tra il nostro gruppo e l’Ambasciata della Repubblica Socialista del Vietnam in Italia. L’idea di tradurre il libro per il pubblico italiano è stata suggerita dall’Ambasciatore Dương Hải Hưng e grazie al prezioso lavoro efficiente del primo segretario Nguyễn Đăng Hải Hùng è stato possibile realizzarle il tutto. Una nota di merito va anche alla National Political Publishing House, e soprattutto a Hoàng Thu Quỳnh, per averci concesso i diritti di pubblicazione e assistito nel lavoro di revisione insieme al Dipartimento di Italianistica dell’Università di Hanoi.

Questo volume, curato e tradotto con attenzione, permette ai lettori italiani di comprendere le profonde trasformazioni sociali ed economiche del Vietnam, offrendo una visione diretta del pensiero politico vietnamita. Attraverso iniziative come questa, Anteo Edizioni non solo diffonde la conoscenza del contesto politico vietnamita, ma contribuisce anche a costruire un ponte culturale tra l’Italia e il Sud-Est Asiatico, rendendo accessibili idee e prospettive spesso poco conosciute nel panorama editoriale italiano​.

Vogliamo dunque cogliere quest’occasione per rendere omaggio a una figura straordinaria, il Segretario Generale del Partito Comunista del Vietnam, Nguyễn Phú Trọng, che ci ha lasciato lo scorso 19 luglio. Oggi celebriamo il suo impegno, la sua dedizione e i risultati raggiunti grazie alla sua leadership, che ha guidato il Vietnam lungo un percorso di rinnovamento e modernizzazione.

Nguyễn Phú Trọng ha rappresentato una guida ferma e illuminata per il Vietnam, in un periodo di grandi cambiamenti e sfide. La sua visione si è distinta per la capacità di unire teoria e pratica, aggiornando la politica vietnamita in ambiti cruciali quali l’economia, la politica interna, la lotta alla corruzione e la politica estera. È stato un architetto del rinnovamento (Đổi mới), una guida capace di coniugare tradizione e innovazione, portando il Paese verso una nuova era di sviluppo e prosperità.

In ambito economico, Nguyễn Phú Trọng ha promosso lo sviluppo di un’economia di mercato ad orientamento socialista, un concetto innovativo che ha permesso al Vietnam di crescere rapidamente e in modo sostenibile, pur rimanendo fedele ai principi del socialismo. Grazie alla sua leadership, il Vietnam ha visto una crescita economica significativa, con un aumento del PIL e del reddito pro capite, trasformandosi da Paese povero e segnato dalla guerra a una delle economie più dinamiche della regione​.

Nella politica interna, il Segretario Generale ha posto particolare attenzione alla costruzione del Partito e dello Stato, rafforzando la capacità di leadership e l’efficacia delle istituzioni vietnamite. Ha insistito sulla necessità di migliorare la qualità della governance, promuovendo una democrazia socialista che assicuri il potere al popolo, attraverso la partecipazione diretta e la rappresentanza politica​. La sua visione ha guidato il Paese a sviluppare una politica inclusiva, basata sulla solidarietà e l’unità nazionale.

La lotta alla corruzione è stata un altro campo in cui Nguyễn Phú Trọng ha dimostrato una determinazione incrollabile. Ha guidato con fermezza una campagna di purificazione del Partito e dello Stato, consapevole che la trasparenza e l’integrità sono fondamentali per rafforzare la fiducia del popolo nelle istituzioni. Questa campagna ha portato a risultati concreti, rafforzando la legittimità del Partito e migliorando l’efficienza dell’apparato statale, contribuendo a costruire un Vietnam più giusto e equo​.

In ambito internazionale, Nguyễn Phú Trọng ha saputo costruire un Vietnam che si affaccia con sicurezza e apertura al mondo, teorizzando l’ormai nota “diplomazia del bambù vietnamita”. Ha promosso una politica estera di indipendenza e cooperazione, che ha permesso al Paese di rafforzare le sue relazioni internazionali e di assumere un ruolo sempre più importante nell’area dell’ASEAN e sulla scena globale. Sotto la sua leadership, il Vietnam è diventato un partner rispettato, capace di contribuire alla stabilità e alla pace internazionale, grazie alla sua capacità di dialogo e alla sua posizione equilibrata​.

Nguyễn Phú Trọng ci lascia una lezione di coraggio, visione e dedizione. Ha incarnato i valori del socialismo vietnamita e ha lavorato senza sosta per realizzare le aspirazioni del popolo e i desideri del Presidente Hồ Chí Minh. Il suo impegno ha lasciato un segno profondo nel cuore della nazione e nei cuori di tutti coloro che credono nella possibilità di un futuro migliore, costruito sulla giustizia, sull’equità e sulla solidarietà.

Oggi, mentre lo ricordiamo, rendiamo omaggio al suo spirito di sacrificio e alla sua capacità di guidare il Vietnam verso nuovi traguardi. La sua eredità continuerà a ispirare il Partito, i leader e il popolo vietnamita, lungo il percorso di costruzione di un Paese prospero, democratico e avanzato. Il suo insegnamento ci ricorda che il socialismo è un ideale che vive nel cuore della gente, un obiettivo che si costruisce giorno per giorno, attraverso il lavoro di ciascuno e l’impegno collettivo.

Grazie a Nguyễn Phú Trọng, il Vietnam oggi può guardare con fiducia al futuro, consapevole delle proprie forze e delle proprie potenzialità. E noi, qui oggi, siamo chiamati a onorare la sua memoria continuando a perseguire quegli ideali di progresso e giustizia che lui ci ha insegnato. Lasciamo che il suo esempio sia una guida per le generazioni future, affinché possano costruire un Vietnam sempre più forte e unito, capace di realizzare i sogni e le speranze di tutti i suoi cittadini.

Sotto la guida dell’attuale Segretario Generale del Partito Comunista del Vietnam, Tô Lâm, il Paese si prepara a proseguire il percorso di rinnovamento e sviluppo iniziato dal suo predecessore, Nguyễn Phú Trọng. Tô Lâm raccoglie il testimone di una leadership caratterizzata da determinazione e visione strategica, e si impegna a portare avanti i principi di giustizia sociale, stabilità politica e crescita economica che hanno guidato il Vietnam negli ultimi anni. La sua esperienza e la sua profonda conoscenza delle dinamiche interne del Partito e del Paese lo rendono un leader capace di affrontare le sfide della modernità, garantendo continuità ma anche innovazione nella linea politica. Con Tô Lâm alla guida, vi è grande fiducia nelle prospettive future del Vietnam: un Paese che continuerà a consolidare il proprio ruolo in ambito internazionale, rafforzando le relazioni diplomatiche e mantenendo una crescita economica sostenibile, senza perdere di vista i valori fondamentali del socialismo.

Vogliamo concludere con la promessa che, in futuro, Anteo Edizioni continuerà a promuovere la conoscenza del Vietnam attraverso la pubblicazione di nuove opere che approfondiranno ulteriormente la storia, la cultura e la politica del Paese. La casa editrice intende proseguire il suo impegno nella traduzione e diffusione di testi fondamentali, offrendo al pubblico italiano una comprensione più ampia e sfaccettata delle trasformazioni e delle sfide che caratterizzano il Vietnam contemporaneo. Questo impegno si tradurrà nella valorizzazione delle voci di autori vietnamiti e nell’approfondimento del legame culturale tra l’Italia e il Vietnam, con l’obiettivo di arricchire il dialogo tra le due nazioni e di promuovere un’interazione sempre più profonda e significativa tra le rispettive comunità.

Grazie.

