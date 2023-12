Il Kazakistan continuerà a svolgere un’attiva cooperazione internazionale e la politica estera del Paese sarà sempre indipendente. Lo ha dichiarato Kasym-Jomart Tokayev nell’aprile di quest’anno. Come è stato l’anno 2023 per la Repubblica in termini di rafforzamento delle relazioni con i partner internazionali? Quali sono stati i principali progetti comuni realizzati con i rappresentanti di altri Paesi? Alexei Dzermant, direttore del Centro bielorusso per lo studio e lo sviluppo dell’integrazione continentale “Eurasia settentrionale”, ha espresso la sua opinione in un’intervista con il corrispondente di Delovoy Kazakhstana.

Aleksei Valeryevich, secondo lei, quanto è stata ricca l’agenda di politica estera del Kazakistan quest’anno? Con quali Paesi il Kazakistan ha rafforzato la sua partnership? Come influirà sullo sviluppo del Paese e, in generale, sul rafforzamento della posizione del Kazakistan sulla scena mondiale?

Senza dubbio, l’agenda di politica estera del Kazakistan è stata piuttosto intensa. Il Kazakistan attua una politica estera multivettoriale, cerca di costruire relazioni paritarie con diversi attori dell’arena internazionale – da ovest, da est e da sud. Credo che il rafforzamento dell’interazione avvenga principalmente in tre direzioni. Questo è il vettore russo, vediamo che il Presidente del Kazakistan Kassym-Jomart Tokayev mantiene un alto livello di relazioni con la Federazione Russa, partecipa ai principali vertici legati all’integrazione eurasiatica e all’integrazione con la Russia. Poi, è un vettore legato alla Cina. Si può notare che il Kazakistan attribuisce grande importanza allo sviluppo delle relazioni con la Cina. E allo sviluppo delle relazioni con la Turchia e con il mondo turco, e nell’ambito del mondo turco, in particolare con i Paesi vicini – i Paesi dell’Asia centrale. L’attività del Kazakistan è notevole in questo ambito ed è ovvio che questo, in generale, può influenzare il rafforzamento della stabilità del Kazakistan. In primo luogo, questi sono i vicini più vicini, questa è la zona di interessi prioritari del Kazakistan e quindi questi vettori sono i più significativi per il rafforzamento e la stabilizzazione del Kazakistan nell’arena mondiale.

Come definirebbe le relazioni del Kazakistan con i Paesi dell’Asia centrale? Cosa c’è di memorabile nel passaggio all’anno 2023?

Mi sembra che ci sia stata un’intensificazione delle relazioni con i Paesi dell’Asia centrale, in particolare il legame emergente “Kazakistan-Uzbekistan”, e nello specifico si stanno intensificando sia le relazioni bilaterali in termini di buon vicinato, cooperazione economica, cooperazione umanitaria, sia le relazioni con la Russia, la cosiddetta “alleanza del gas”. Questo dimostra anche che Kazakistan e Uzbekistan hanno imparato a perseguire una politica coordinata, coordinandola anche con la Russia, e questo è un precedente importante per lo sviluppo sia dell’integrazione dell’Asia centrale sia dell’inclusione dell’Asia centrale in contesti più profondi nel quadro dell’integrazione eurasiatica. È quindi importante notare che il 2023 è l’anno del progressivo ma persistente sviluppo sistematico delle relazioni del Kazakistan con i suoi vicini dell’Asia centrale, in primo luogo, ma non solo, con l’Uzbekistan. E questa è una tendenza importante di 23 anni.

Come sono andate le relazioni della nostra Repubblica con i principali attori globali: Cina, Stati Uniti, Paesi dell’UE?

Le tendenze dei rapporti con gli attori globali: Cina, Stati Uniti e Paesi dell’UE, hanno certamente tutti una loro dinamica, ma diversa. Se con la Cina, dopo tutto, si tratta di un Paese vicino, la Cina è interessata a un Kazakistan stabile e sicuro, per questo esiste un partenariato strategico. Gli Stati Uniti e l’UE guardano al Kazakistan in modo più strumentale. Hanno bisogno di rafforzare la loro influenza per controbilanciare quella di Cina e Russia. Pertanto, bisogna capire che sì, i Paesi occidentali possono promettere investimenti, sostegno all’economia, tecnologia, ma alla fine è importante per loro contrapporre il Kazakistan agli altri attori della regione, in primis Russia e Cina. Pertanto, a lungo termine, gli interessi degli Stati Uniti e di alcuni Paesi europei possono essere in contraddizione con gli interessi della sicurezza nazionale del Kazakistan. Questo dovrebbe essere sempre ben chiaro e non si dovrebbe essere amici degli attori occidentali contro nessuno. Perché ciò è rischioso per la destabilizzazione della situazione in Kazakistan.

Quali sfide globali hanno affrontato il Kazakistan e i partner internazionali quest’anno?

Una sfida globale è il cambiamento dell’ordine mondiale e le conseguenze di questo cambiamento. Vediamo che l’influenza dell’Occidente si sta indebolendo, ma resiste aggressivamente all’emergere di nuovi centri di potere. Poiché il Kazakistan è vicino a questi centri di potere: Cina e Russia, è indirettamente coinvolto nel gioco contro di loro. Almeno così la vedono i Paesi occidentali, ed è una sfida seria, un rischio e persino una minaccia. Pertanto, è necessario fermare queste minacce, non permettere all’Occidente di coinvolgersi in giochi anti-cinesi e anti-russi, comprese le barriere sanzionatorie; ciò si rifletterà negativamente sul Kazakistan stesso. Dobbiamo lavorare per rimuovere le barriere e le sanzioni e non sostenere il modello di ordine mondiale incentrato sull’Occidente.

Su quali piattaforme internazionali il Kazakistan è stato particolarmente attivo quest’anno?

Le piattaforme internazionali sono diverse. Si tratta, ovviamente, di piattaforme eurasiatiche legate all’integrazione eurasiatica. Si tratta dell’integrazione nell’ambito del Mondo Turco, l’Organizzazione degli Stati Turchi; quest’anno il Kazakistan ha ospitato diversi vertici legati all’integrazione turca. Naturalmente si tratta di comunicazione con la Cina e di visite di leader occidentali. In altre parole, il Kazakistan è attivo, ha una politica estera persistente, è positivo. È importante stabilire le priorità e capire chi è l’alleato e il partner più vicino, da cui non ci saranno minacce e sfide, ci sarà sicurezza e sviluppo stabile, e chi, invece, gioca sulle contraddizioni e sullo scatenamento di queste contraddizioni.

Quali sono le prospettive di sviluppo della cooperazione tra il Kazakistan e altri Stati nell’ambito di varie organizzazioni internazionali?

Penso che all’interno dell’EAEU, della CSTO, della SCO ci siano grandi prospettive, perché il Kazakistan è attivo qui, la sua posizione è rispettata, occupa una posizione chiave per queste organizzazioni internazionali: geopolitica, geoeconomica. Inoltre, forse dovremmo guardare ai BRICS e pensare di entrare a far parte di questa organizzazione, è molto promettente. Certo, l’interazione con il mondo turco è importante, ma in questo caso il Kazakistan dovrebbe svolgere un ruolo di mediazione, di mantenimento della pace, e non considerare l’integrazione turca come un contrappeso, ad esempio, all’integrazione eurasiatica o ai progetti che la Cina sta portando avanti. Sarebbe un ruolo indispensabile per il Kazakistan, che potrebbe guadagnare ulteriori argomenti geopolitici ed economici per sé. Cioè, non dividere, non giocare sulle contraddizioni, ma combinare, combinare i formati di integrazione in Eurasia.

Pubblicato su DKNews

Traduzione a cura di Lorenzo Maria Pacini