In seguito ai risultati dei negoziati tra i presidenti del Kazakistan e dell’Azerbaigian sono stati firmati i seguenti documenti:

1. Decisione della prima riunione del Consiglio supremo interstatale della Repubblica del Kazakistan e della Repubblica dell’Azerbaigian;

2. Accordo tra il Ministero dei Trasporti della Repubblica del Kazakistan e il Ministero dello Sviluppo Digitale e dei Trasporti della Repubblica dell’Azerbaigian sul riconoscimento reciproco dei diplomi professionali dei membri dell’equipaggio delle navi;

3. Protocollo sugli emendamenti e le integrazioni all’Accordo tra il Ministero dell’Istruzione e della Scienza della Repubblica del Kazakistan e il Ministero dell’Istruzione della Repubblica dell’Azerbaigian sulla cooperazione nel campo dell’istruzione a partire dal 3 aprile 2017 in termini di assegnazione di posti per gli studi di dottorato;

4. Memorandum d’intesa tra il Ministero dello sviluppo digitale, dell’innovazione e dell’industria aerospaziale della Repubblica del Kazakistan e il Ministero dello sviluppo digitale e dei trasporti della Repubblica dell’Azerbaigian nel campo della ricerca e degli usi pacifici dello spazio esterno;

5. Piano d’azione tra il Ministero della Cultura e dell’Informazione della Repubblica del Kazakistan e il Ministero della Cultura della Repubblica dell’Azerbaigian e il Ministero della Gioventù e dello Sport della Repubblica dell’Azerbaigian per il 2024-2025;

6. Accordo di partenariato strategico tra Samruk-Kazyna JSC e Azerbaijan Investment Holding (AIH);

7. Accordo sull’aumento graduale del volume di transito del petrolio kazako attraverso il territorio della Repubblica dell’Azerbaigian tra la Compagnia nazionale KazMunayGas JSC e la Compagnia petrolifera statale della Repubblica dell’Azerbaigian;

8. Memorandum sulla cooperazione strategica nel campo dell’acquisto e della vendita di petrolio kazako tra la Compagnia Nazionale KazMunayGas JSC e la Compagnia petrolifera statale della Repubblica dell’Azerbaigian;

9. Memorandum di cooperazione tra l’Istituzione statale repubblicana “Servizio centrale delle comunicazioni” del Presidente della Repubblica del Kazakistan e l’Agenzia per lo sviluppo dei media della Repubblica dell’Azerbaigian;

10. Memorandum di cooperazione tra la Società per azioni “Fondo per lo sviluppo dell’imprenditorialità “Damu” della Repubblica del Kazakistan e la persona giuridica di diritto pubblico “Agenzia per lo sviluppo delle piccole e medie imprese” della Repubblica dell’Azerbaigian;

11. Piano d’azione sullo sviluppo della cooperazione tra l’Akimat della città di Atyrau (Repubblica del Kazakistan) e il capo del potere esecutivo della città di Shirvan (Repubblica dell’Azerbaigian) per il periodo 2024-2026;

12. Piano d’azione per lo sviluppo della cooperazione tra l’Akimat di Aktau (Repubblica del Kazakistan) e il capo del potere esecutivo di Sumgait (Repubblica dell’Azerbaigian) per il periodo 2024-2026;

13. Roadmap per l’implementazione di misure a sostegno delle piccole e medie imprese nell’ambito del Memorandum di cooperazione tra Damu Entrepreneurship Development Fund Joint Stock Company e l’Agenzia per lo sviluppo delle piccole e medie imprese della Repubblica dell’Azerbaigian (KOBİA);

14. Memorandum d’intesa nel campo della sicurezza informatica tra la JSC “State Technical Service” della Repubblica del Kazakistan e lo Special Communication and Information Security Service della Repubblica dell’Azerbaigian.