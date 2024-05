Mauro Vieira, ministro degli Esteri della Repubblica Federale del Brasile, ha effettuato una visita ufficiale in Vietnam dal 9 all’11 aprile, al fine di rafforzare i legami tra i due Paesi in vista delle celebrazioni per i 35 anni dall’apertura delle relazioni diplomatiche bilaterali. Il capo della diplomazia brasiliana è stato ricevuto in quest’occasione dal primo ministro Phạm Minh Chính, il quale ha affermato che il Vietnam e il Brasile vantano un grande potenziale per rafforzare i loro legami economici e commerciali.

Ricordando la sua visita in Brasile nel settembre 2023, il capo del governo vietnamita ha dichiarato di essere rimasto impressionato da quella terra e dal suo popolo, e ha elogiato le politiche adottate dal governo brasiliano sotto la leadership del presidente Luiz Inácio Lula da Silva per consolidare e far avanzare la posizione economica e politica del Paese, così come il suo ruolo nella regione e nel mondo in generale. Il primo ministro ha inoltre espresso la sua convinzione che la visita di Vieira contribuirà a rafforzare il partenariato globale Vietnam-Brasile e sarà un passo avanti per materializzare gli accordi raggiunti dai leader di alto livello dei due Paesi.

Nonostante la distanza geografica, infatti, il Vietnam e il Brasile hanno ottimi rapporti economico-commerciali, tanto che nell’intero macrocontinente americano il Brasile rappresenta il secondo partner più importante per il Vietnam, superato solamente dagli Stati Uniti. Nonostante il rallentamento causato dalla pandemia e da altre congiunture globali, il commercio tra le due parti ha fatto registrare una costante crescita negli ultimi anni, fino a raggiungere un record di 7,11 miliardi di dollari nel 2023.

Il Brasile viene anche considerato come un partner fondamentale per l’accesso del Vietnam al mercato del Mercosur, che comprende anche Argentina, Bolivia, Paraguay e Uruguay. Al momento, il Vietnam sta negoziando con il mercato comune sudamericano un accordo di libero scambio, ed il governo brasiliano ha affermato di sostenere questa iniziativa e di lavorare per convincere anche gli altri Paesi membri a stipulare l’accordo.

Da parte sua, Vieira ha confermato l’importanza che il Brasile attribuisce al ruolo e alla posizione del Vietnam nella regione e ha chiesto il suo coordinamento nella preparazione del Vertice del G20, previsto per il prossimo mese di novembre in Brasile. In quest’occasione, infatti, il leader diplomatico sudamericano ha consegnato al primo ministro vietnamita una lettera del presidente Lula per partecipare all’importante evento multilaterale, invito accettato con gratitudine da parte di Phạm Minh Chính.

Vieira ha inoltre suggerito che le due parti intensifichino le misure per rafforzare i legami bilaterali, mantenendo efficacemente la consultazione politica e ripristinando il meccanismo del comitato intergovernativo tra i due Paesi per esaminare la cooperazione bilaterale e proporre direzioni per espandere e approfondire il partenariato globale Vietnam-Brasile.

Nel corso del suo soggiorno vietnamita, il ministro degli Esteri brasiliano ha incontrato anche il suo omologo Bùi Thanh Sơn. In quest’occasione, Vieira ha lodato la politica estera del Vietnam, l’integrazione internazionale e i successi socio-economici, e ha affermato che il Brasile attribuisce sempre importanza e desidera promuovere i suoi rapporti con il Vietnam.

Entrambi i rappresentanti diplomatici hanno elogiato i progressi positivi delle relazioni bilaterali in ambito politico, diplomatico, economico e commerciale, così come la cooperazione nei forum multilaterali internazionali, nella sicurezza, nella difesa, nell’agricoltura, nella scienza e tecnologia, nella cultura e negli scambi tra persone. Allo stesso tempo, hanno sottolineato che rimane del potenziale per i due Paesi per potenziare la loro cooperazione, specialmente nei settori della risposta ai cambiamenti climatici, dello sviluppo verde e sostenibile, della protezione ambientale, della trasformazione digitale e della produzione di cibo Halal.

La visita del ministro Vieira in Vietnam rispecchia il recente intensificarsi delle relazioni bilaterali, soprattutto dal ritorno di Lula alla presidenza del Brasile, come dimostrato dalla visita del primo ministro vietnamita nel Paese sudamericano, risalente al maggio dello scorso anno, sedici anni dopo l’ultima visita di un leader vietnamita a Brasilia. Secondo Bùi Văn Nghị, ambasciatore vietnamita nella capitale federale, i legami tra Vietnam e Brasile raggiungeranno nuove vette nell’anno in corso, che segna i 35 anni di relazioni diplomatiche tra le due parti, anche grazie alla spinta del presidente Lula, che attribuisce grande importanza al partenariato con il Paese asiatico, come dimostra l’invito in vista del G20 di novembre.

Articolo pubblicato su www.lacittafutura.it