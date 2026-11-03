Domenica in Bulgaria si è svolto il secondo turno delle elezioni presidenziali dove andavano al ballottaggio la candidata della sinistra filorussa (che comprende il partito socialista bulgaro, il partito progressista del premier Rumen Radev e altre formazioni minori) Iliana Iotova e il candidato del centrodestra europeista Andrey Gyurov. La Iatova ha vinto il ballottaggio con il 57,57% dei voti, diventando la nuova presidente della Bulgaria, prima donna nella storia del Paese.

Si tratta di una vittoria che ha destato preoccupazione nella cancellerie europee, viste le posizioni filorusse che la Iatova ha avuto anche quando era vicepresidente con Radev. Da quando ha assunto la carica ad interim, a gennaio di quest’anno, ha deciso di interrompere le forniture militari al governo ucraino e segnato l’uscita della Bulgaria dalla “coalizione dei volenterosi”. Il tutto è stato favorito anche dalla vittoria alle elezioni in primavera dell’ex presidente Radev alla testa del suo partito “Bulgaria Progressista”, con cui oggi Sofia può nuovamente guardare a Mosca senza mettere in discussione la sua appartenenza a UE e NATO.

Storicamente, la Bulgaria è stata sempre legata al mondo russo: addirittura, nell’immediato Dopoguerra, l’ex leader comunista Georgi Dimitrov pensava di far diventare la Bulgaria sedicesima repubblica dell’URSS. I governi degli ultimi anni non sono mai stati ben visti, con rivolte contro l’adozione dell’euro e il tentativo di smantellare il Monumento all’Armata Rossa a Sofia. Inoltre, va pur detto che tornare a guardare a Mosca ha oggi un suo perché, considerando che dal punto di vista energetico la Bulgaria dipende fortemente dalla Russia.

In conclusione, è davvero importante la svolta avvenuta a Sofia, perché con l’Ungheria e la Slovacchia la va ad inserire nel fronte marcatamente euroscettico in seno all’UE, riportandola a guardare a quel grande vicino con cui condivide molto. La speranza più immediata è che ne possa beneficiare soprattutto dal punto di vista energetico.

Andrea Costanzo.