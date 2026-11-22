La scorsa settimana ci sono state la elezioni presidenziali a Capo Verde, col trionfo di José Maria Neves, presidente uscente rieletto con il 64% dei voti che ha sconfitto la candidata del MpD Joana Rosa Amado, fermatasi al 31%. Con la rielezione di Neves alla presidenza, si torna dopo tanti anni ad avere presidente e governo dello stesso partito, il PAICV (Partito Africano dell’Indipendenza di Capo Verde): alle legislative del maggio scorso il Partito, che ha guidato il paese all’Indipendenza, ha infatti vinto le elezioni, formando un governo con primo ministro Francisco Carvalho.

Per Capo Verde si apre quindi una fase politica nuova, visto anche il programma di governo che Carvalho vuole portare avanti: denominato Cabo Verde para Todos, ha nel contrasto alla precarietà lavorativa, nel rafforzamento della formazione superiore, nel miglioramento dei servizi sanitari e nella promozione di una maggiore integrazione economica tra le isole i suoi punti principali. Si tratta di un programma orientato ad un socialismo democratico, come da impostazione che il Partito ha assunto dal 1991; ma può essere anche uno spunto per chi cerca un cosiddetto “socialismo possibile” all’interno del Continente Africano che, sia con elezioni, sia con colpi di Stato rivoluzionari, sta cercando di liberarsi dal giogo neocoloniale dell’Occidente.

Il governo del PAICV dal punto di vista della politica estera vuole comunque avere buoni rapporti con tutti: se con l’UE ha un partenariato speciale del 2007, interessante è l’intenzione di rafforzare la cooperazione con la Cina, maggiore sostenitrice di Praia sin dai tempi della lotta di liberazione nazionale. Nell’agosto scorso, il governo di Francisco Carvalho ha sottoscritto un memorandum con la China Machinery Engineering Corporation per promuovere investimenti e progetti infrastrutturali nei settori dell’energia, dei trasporti, della gestione delle risorse idriche e dello sviluppo territoriale. E a settembre è stato inoltre firmato un accordo quadro di partenariato economico orientato allo sviluppo condiviso.

Dopo due elezioni che segnano il ritorno del PAICV al potere, Praia cerca oggi un “socialismo possibile”: chissà, magari può essere preso a modello da quanti in Italia cercano una soluzione praticabile per cercare di far riprendere il nostro Paese.

Andrea Costanzo