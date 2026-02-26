Sretenje, la festa nazionale della Repubblica di Serbia, viene celebrata dal 2002 il 15 e 16 di febbraio di ogni anno. Le date ricordano la “Prima Rivolta Serba” contro i turchi del 1804 e la promulgazione della “Prima Costituzione Serba” avvenuta nel 1835.

Anche l’Ambasciata serba di Roma, nella serata di ieri 25 febbraio, ha commemorato la propria festa nazionale organizzando per l’occasione un ricevimento presso il Palazzo Esposizioni della città del Campidoglio. Tra gli ospiti di rilievo presenti all’evento la First Lady della Serbia, Tamara Vučić, la Vicepresidente del Governo serbo e Ministra dell’Economia Adrijana Mesarović, Vicepresidente del Governo e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il Presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso e diversi ministri e deputati sia del Parlamento serbo che di quello italiano.

Il ricevimento è iniziato con l’intonazione degli inni nazionali serbo e italiano eseguiti dal quintetto della Banda Musicale dell’Aeronautica Italiana, momento che ha preceduto il cordiale benvenuto ai presenti da parte della padrona di casa Mirjana Jeremić, Ambasciatrice di Serbia in Italia. Con ulteriori discorsi istituzionali hanno poi preso la parola Adrijana Mesarović,Vicepresidente del Governo serbo, e Matteo Salvini in rappresentanza del Governo Italiano i quali hanno entrambi sottolineato l’importanza della cooperazione bilaterale e dei legami storici tra i due Paesi.

La serata ha rappresentato un nuovo significativo momento in ottica di rafforzamento dei già solidi rapporti diplomatici e culturali in essere tra Serbia e Italia, confermando la tradizionale amicizia e collaborazione tra i due popoli.