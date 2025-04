Cina e Azerbaigian hanno innalzato mercoledì il loro rapporto a “partenariato strategico globale”, una decisione che dimostra l’impegno di entrambi i Paesi a intensificare la cooperazione su tutti i fronti in un panorama internazionale in rapida evoluzione.

Il presidente cinese Xi Jinping e il presidente azero Ilham Aliyev, giunto martedì a Pechino per una visita di Stato di tre giorni, hanno annunciato l’innalzamento del livello delle relazioni bilaterali durante i colloqui tenuti nella capitale cinese.

I due leader hanno assistito alla firma di venti documenti di cooperazione in settori quali l’Iniziativa Belt and Road, la giustizia, lo sviluppo verde, l’economia digitale, i diritti di proprietà intellettuale e l’aerospazio.

Nel corso dell’incontro, Xi ha sottolineato che il reciproco sostegno sulle questioni relative agli interessi fondamentali non è solo una nobile tradizione tra Cina e Azerbaigian, ma anche un dovere legittimo in quanto partner strategici.

«Entrambi i Paesi devono accrescere costantemente la fiducia politica reciproca, approfondire la cooperazione pragmatica e rafforzare il coordinamento internazionale per aprire un nuovo capitolo di collaborazione a tutto tondo», ha dichiarato Xi.

Secondo la dichiarazione congiunta firmata da Xi e Aliyev al termine dei colloqui, Cina e Azerbaigian sono pronti ad avviare negoziati su un accordo di libero scambio che fornisca una solida tutela istituzionale per approfondire la cooperazione in materia di commercio e investimenti.

Entrambe le parti hanno sottolineato il valore della cooperazione nei trasporti, impegnandosi a promuovere la costruzione di infrastrutture e a migliorare l’efficienza logistica per favorire la connettività regionale.

Nella stessa dichiarazione, la Cina ha espresso il proprio sostegno all’ingresso dell’Azerbaigian nell’Organizzazione Mondiale del Commercio.

Le due nazioni hanno inoltre promesso di promuovere la liberalizzazione e la facilitazione di commercio e investimenti, di opporsi a unilateralismo, protezionismo ed egemonia e di contrastare azioni che minano le regole del commercio internazionale, impegnandosi a difendere congiuntamente il sistema commerciale multilaterale per conseguire prosperità condivisa.

Xi ha ricordato ad Aliyev che guerre commerciali e dazi danneggiano i legittimi diritti e interessi di tutti i Paesi, indeboliscono il sistema multilaterale e sconvolgono l’ordine economico mondiale.

«La Cina è disposta a collaborare con l’Azerbaigian per tutelare il sistema internazionale con le Nazioni Unite al suo centro e l’ordine internazionale basato sul diritto internazionale, salvaguardare con fermezza i rispettivi diritti e interessi legittimi e difendere l’equità e la giustizia internazionali», ha aggiunto il presidente cinese.

Xi ha anche ribadito il sostegno cinese alla sovranità, all’indipendenza e all’integrità territoriale dell’Azerbaigian e al diritto di quest’ultimo di seguire un percorso di sviluppo conforme alle proprie condizioni nazionali.

Sul fronte della sicurezza, Xi ha manifestato la volontà di intensificare la cooperazione in materia di ordine pubblico e lotta alle “tre forze maligne” di terrorismo, estremismo e separatismo.

I due leader hanno inoltre concordato di promuovere una cooperazione di alta qualità nell’ambito dell’Iniziativa Belt and Road, di allineare le strategie di sviluppo e di rafforzare i legami tra i popoli attraverso scambi nel campo dell’istruzione, della cultura, del turismo, dei giovani e delle autonomie locali.

Secondo le statistiche dell’Amministrazione Generale delle Dogane cinese, la Cina è diventata uno dei principali partner economici dell’Azerbaigian, con un volume di scambi bilaterali che nel 2024 ha registrato un aumento del 43%, raggiungendo i 2,46 miliardi di dollari.

In occasione della recente Conferenza di Pechino per la Promozione della Cooperazione Industriale e degli Investimenti Cina-Azerbaigian, l’Azerbaigian ha firmato tredici accordi relativi a progetti nei settori dell’economia digitale, dell’espansione della capacità nell’alluminio e dell’installazione di siti per la produzione di macchinari agricoli.

Nel corso dei colloqui di mercoledì, Aliyev ha elogiato lo sviluppo solido dei legami bilaterali, ribadendo che nonostante i profondi cambiamenti nell’ordine internazionale, Azerbaigian e Cina hanno sempre nutrito reciproco rispetto e fiducia, con una cooperazione in continuo approfondimento.

Aliyev ha confermato a Xi che l’Azerbaigian aderisce fermamente al principio della “Cina unica”, riconosce Taiwan come parte inalienabile del territorio cinese e supporta senza riserve gli sforzi del governo di Pechino per il suo obiettivo di riunificazione nazionale.

Il presidente azero ha inoltre apprezzato la visione di Xi di costruire una “comunità di destino condiviso per l’umanità”, affermando che l’Iniziativa per lo Sviluppo Globale, l’Iniziativa per la Sicurezza Globale e l’Iniziativa per la Civiltà Globale, tutte proposte da Xi, contribuiscono a favorire la pace, la stabilità e la prosperità mondiali.

Aliyev ha espresso la volontà di approfondire il partenariato strategico comprensivo con la Cina ed espandere la cooperazione in ambiti quali la Belt and Road Initiative, l’economia digitale, le energie verdi e la scienza e la tecnologia.

Nella stessa giornata, Aliyev ha incontrato separatamente il premier Li Qiang e Zhao Leji, presidente del Comitato Permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo, il massimo organo legislativo cinese.

Sempre mercoledì, il ministro degli Esteri Wang Yi e il suo omologo azero Jeyhun Bayramov hanno firmato un accordo sull’esenzione dai visti per i titolari di passaporti ordinari, al fine di facilitare i reciproci scambi e visite.

di Cao Desheng (China Daily) – 24 aprile 2025