Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il presidente iraniano Ebrahim Raisi martedì a Pechino, dove i due leader hanno concordato di approfondire il partenariato strategico globale Cina-Iran. Le due parti dovrebbero aumentare il coordinamento nell’ambito di piattaforme multilaterali come le Nazioni Unite e l’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) e iniettare energia positiva per la pace regionale e globale.

La visita di tre giorni di Raisi in Cina – la prima da quando è entrato in carica nell’agosto 2021 – accelererà l’attuazione dell’accordo della durata di 25 anni tra i due Paesi, hanno affermato gli esperti cinesi. Questo incontro tra i due leader guiderà anche la cooperazione bilaterale a un livello superiore, sottolineando la profonda fiducia reciproca tra i due Paesi nonostante le incertezze geopolitiche, hanno affermato.

La Cina ha sempre visto e sviluppato le sue relazioni con l’Iran da una prospettiva strategica, ha detto Xi a Raisi, osservando che indipendentemente da come cambi la situazione internazionale e regionale, la Cina svilupperà fermamente una cooperazione amichevole con l’Iran, spingendo per un nuovo sviluppo del partenariato strategico globale Cina-Iran e svolgendo un ruolo positivo nella pace mondiale e nel progresso umano.

La Cina sostiene l’Iran nella salvaguardia della sua sovranità, dell’integrità territoriale e della dignità nazionale, e sostiene la sua lotta contro l’unilateralismo, l’egemonia e le forze esterne che interferiscono negli affari interni dell’Iran e ne sabotano la stabilità, ha affermato Xi. La parte cinese è inoltre disposta ad approfondire il partenariato globale approfondendo la cooperazione nel commercio, nell’agricoltura, nell’industria e nelle infrastrutture, nonché ampliando la cooperazione nell’ambito della Belt and Road Initiative.

Da parte sua, Raisi ha affermato che la collaudata amicizia tra Iran e Cina è diventata ancora più solida con il passare del tempo. In quanto due grandi Paesi indipendenti, le relazioni Iran-Cina si basano sullo spirito del rispetto reciproco e sono partner strategici sinceri degni di fiducia reciproca.

L’impegno dell’Iran ad approfondire e migliorare il partenariato strategico globale Iran-Cina è incrollabile e non sarà influenzato da alcun cambiamento nella situazione internazionale e regionale, ha sottolineato Raisi.

Dopo l’incontro, i due leader hanno assistito congiuntamente alla firma di una serie di documenti di cooperazione bilaterale nei settori dell’agricoltura, del commercio, del turismo, della protezione ambientale, della salute, dei soccorsi in caso di calamità, della cultura e dello sport, secondo Xinhua. In occasione della visita del presidente iraniano, le due parti rilasceranno una dichiarazione congiunta, ha riferito Xinhua.

Il presidente iraniano è accompagnato da un team di ampio respiro tra cui il nuovo governatore della Banca Centrale e sei membri del gabinetto di Raisi come i ministri dell’Economia, del Petrolio, degli Affari Esteri e del Commercio, secondo quanto riportato dai media.

Esperti cinesi hanno affermato che, contrariamente all’influenza calante degli Stati Uniti in Medio Oriente, i Paesi della regione, compreso l’Iran, stanno cercando relazioni diversificate con altri Paesi, il che trasmette un significato positivo per la costruzione di un mondo multipolare libero dall’egemonia statunitense.

Cooperazione a pieno ritmo

Cina e Iran hanno stabilito un partenariato strategico globale durante la visita di Xi in Iran nel 2016, e da allora le due parti si sono mosse per promuovere lo sviluppo di questo partenariato, compresa la cooperazione nel quadro della Belt and Road Initiative.

“Lo scopo della visita di Raisi in Cina questa volta è promuovere ulteriormente le relazioni Iran-Cina e l’attuazione del partenariato strategico globale”, ha dichiarato martedì al Global Times Wu Sike, ex inviato speciale cinese per il Medio Oriente.

Nel 2021, Cina e Iran hanno firmato un accordo della durata di 25 anni per rafforzare la cooperazione globale in una serie di settori. In base all’accordo, le due parti sfrutteranno il potenziale della cooperazione economica e culturale e faranno piani per una cooperazione a lungo termine.

“Il programma di cooperazione di 25 anni, che comprende energia, commercio e infrastrutture, ha incontrato ostacoli, soprattutto quando gli Stati Uniti hanno intensificato le sanzioni sia contro l’Iran che contro la Cina. Le due parti probabilmente si concentreranno su come far progredire la cooperazione pratica tra Iran e Cina in mezzo alla crescente incertezze esterne”, ha dichiarato martedì al Global Times Liu Zhongmin, professore presso l’Istituto di Studi sul Medio Oriente dell’Università di Studi Internazionali di Shanghai.

Per quanto riguarda la situazione internazionale, Cina e Iran hanno posizioni comuni o simili. I due Paesi si oppongono all’egemonia e all’unilateralismo e sottolineano il rispetto dei diritti e degli interessi di tutti i Paesi, ha scritto Raisi in un articolo pubblicato lunedì sul Quotidiano del Popolo.

Durante l’incontro con Xi martedì, Raisi ha affermato che l’Iran accoglie con favore più aziende cinesi che investano nel Paese e più turisti cinesi che vi si rechino. L’Iran sostiene fermamente anche la Belt and Road Initiative, la Global Development Initiative e la Global Security Initiative proposte dalla Cina.

Il piano di sviluppo nazionale dell’Iran e la sua strategia di guardare ad Oriente sono altamente compatibili con la BRI e una cooperazione approfondita fornisce una garanzia per uno sviluppo di alta qualità che accelererà la crescita economica dell’Iran e contribuirà a consolidare il suo status nei trasporti e nell’energia, ha dichiarato martedì al Global Times Zhu Yongbiao, direttore esecutivo del Centro di ricerca per la Belt and Road dell’Università di Lanzhou.

“Una cooperazione così approfondita è significativa per la Cina, anche per garantire la sicurezza energetica e promuovere progetti BRI di alta qualità”, ha affermato Zhu.

Durante l’incontro tra Xi e Raisi, le due parti hanno anche concordato di aumentare il coordinamento su questioni regionali e globali e di mantenere un coordinamento attivo sotto gli auspici di organizzazioni multilaterali come l’ONU e la SCO.

Con l’approvazione ufficiale di Tehrān, l’Iran è un passo avanti verso l’adesione alla SCO. In quanto potenza importante nella regione, l’ammissione dell’Iran nella SCO contribuirà ad espandere la sua influenza, ha affermato Wu.

Ruolo attivo

Durante l’incontro tra i due capi di Stato, entrambi hanno sottolineato il rifiuto dell’unilateralismo, dell’egemonia e dell’ingerenza straniera negli affari interni dell’Iran. Gli esperti cinesi ritengono che, contrariamente al declino dell’influenza degli Stati Uniti in Medio Oriente, le iniziative di sviluppo e sicurezza proposte dalla Cina svolgeranno un ruolo più attivo nella promozione della pace e della stabilità e nella risoluzione dei conflitti.

Alcuni media stranieri hanno seminato discordia tra Cina e Iran, sostenendo che la visita è avvenuta dopo l’incontro di Xi con i leader dei Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (GCC) lo scorso dicembre, con la dichiarazione congiunta che ha scatenato il malcontento dell’Iran, o affermando che la cooperazione tra le due parti indebolirà gli sforzi degli Stati Uniti per isolare l’Iran, influenzando ulteriormente le relazioni USA-Cina.

“Lo sviluppo di relazioni amichevoli di cooperazione tra Cina e Iran favorisce il benessere dei due popoli e la stabilità in Medio Oriente e non prende di mira terzi”, ha dichiarato martedì Wang Wenbin, portavoce del ministero degli Esteri cinese.

Xi ha elogiato la volontà dell’Iran di migliorare le relazioni con i Paesi vicini, sostenendo i Paesi della regione per risolvere le controversie attraverso negoziati e svolgendo un ruolo costruttivo nella pace e stabilità regionale. La Cina continuerà a svolgere un ruolo costruttivo nella ripresa dei negoziati completi sull’accordo nucleare iraniano e nel sostenere l’Iran a salvaguardare i suoi diritti legittimi, aiutando la questione nucleare a risolversi presto, ha detto a Raisi.

Rispetto agli Stati Uniti, la Cina è perfettamente in grado di mantenere buone relazioni sia con l’Arabia Saudita che con l’Iran, ha affermato Wu, riferendosi alla lunga ostilità tra questi due Paesi.

“Prima di tutto, la Cina non interferisce negli affari interni di altri Paesi. In secondo luogo, la Cina ha sempre cercato la cooperazione, piuttosto che incoraggiare il confronto. Di fronte alle controversie regionali, la Cina ha sempre svolto un ruolo nel promuovere colloqui di pace e allentare le tensioni”, ha detto.