Il terzo Belt and Road Forum per la cooperazione internazionale (BRF) si è aperto in grande stile il 18 ottobre presso la Grande Sala del Popolo di Pechino. Il presidente Xi Jinping ha partecipato alla cerimonia di apertura e ha tenuto un discorso dal titolo “Costruire un mondo aperto, inclusivo e interconnesso per lo sviluppo comune”, in cui ha esaminato le intenzioni originali alla base della Belt and Road Initiative (BRI) proposta dieci anni, fa e ha riassunto i fruttuosi risultati e le preziose esperienze degli ultimi 10 anni. Ancora più importante è stato l’annuncio del presidente Xi degli otto principali passi che la Cina intraprenderà per sostenere il perseguimento congiunto di una cooperazione di alta qualità sulla Belt and Road, segnalando un decennio promettente per l’iniziativa.

Questi otto passi sono in linea con la direzione del progresso della nostra epoca e, quindi, possiedono un alto grado di lungimiranza. Queste misure specifiche enfatizzano aree come l’economia digitale, l’innovazione tecnologica, lo sviluppo verde e il miglioramento dei mezzi di sussistenza, che sono tutti punti focali degli sforzi dei Paesi di tutto il mondo. Essi sono strettamente intrecciati con lo sviluppo futuro. Per quanto riguarda questa questione di sviluppo altamente preoccupante, alcuni Paesi hanno scelto di adottare l’approccio “piccolo cortile, recinzione alta”, percependolo come una competizione per la sopravvivenza in cui “il vincitore prende tutto”. Tuttavia, gli otto passi della Cina dimostrano un percorso nettamente diverso, che incoraggia tutti a unirsi, sostenersi a vicenda e raggiungere il successo reciproco, garantendo un futuro migliore per tutti.

Come ha affermato il presidente Xi, la cooperazione della Belt and Road si basa sulla convinzione che la fiamma si alza quando tutti aggiungono legna al fuoco e che il sostegno reciproco può portarci lontano. Tale cooperazione mira a garantire una vita buona non solo alle persone di un solo Paese, ma anche a quelle di altri Paesi. Essa promuove la connettività, il vantaggio reciproco, lo sviluppo comune, la cooperazione e risultati vantaggiosi per tutti.

Ciò rappresenta un paradigma completamente nuovo che non è mai esistito in passato. Il viaggio di co-costruzione della Belt and Road presenta chiaramente l’approccio cinese. Negli ultimi 10 anni, la cooperazione Belt and Road è passata dal “disegnare le linee generali” al “definire i dettagli”, e i progetti sono stati trasformati in progetti reali. Sono stati lanciati un gran numero di progetti esclusivi e di programmi “piccoli ma intelligenti” incentrati sulle persone. Inizialmente, la comunità internazionale ha adottato un atteggiamento cauto nei confronti della BRI, ma gradualmente questo si è trasformato in una crescente approvazione e sostegno. Il motivo per cui la BRI è diventata la più grande piattaforma internazionale di cooperazione pubblica al mondo è perché si colloca dalla parte giusta della storia. La dichiarazione del presidente del terzo BRF, rilasciata il 18 ottobre, riassume i ricchi risultati di questo forum, compreso il sostegno della Cina alla cooperazione di alta qualità della Belt and Road attraverso otto fasi principali, un elenco di progetti di cooperazione pratica e l’ampio consenso raggiunto da rappresentanti di vari Paesi nei forum correlati. Si può prevedere che, con l’implementazione di ulteriori progetti, le basi della BRI verranno continuamente rafforzate. Sempre più Paesi e regioni sceglieranno di integrarsi in questa tendenza storica e di diventare partner che nutrono gli stessi ideali e seguono lo stesso percorso.

Il presidente Xi ha affermato nel suo discorso che lo spirito di pace e cooperazione, apertura e inclusività, apprendimento reciproco e vantaggio reciproco della Via della Seta è la più importante fonte di forza per la cooperazione della Via della Seta. Il presidente Xi ha anche sottolineato che il confronto ideologico, la rivalità geopolitica e la politica dei blocchi non sono una scelta per noi, e ciò a cui ci opponiamo sono le sanzioni unilaterali, la coercizione economica, il disaccoppiamento e l’interruzione della catena di approvvigionamento. Questo spirito della Via della Seta non è una proposta unilaterale della Cina, ma una condensazione e un perfezionamento da parte dei partner attraverso secoli di scambi storici sull’antica Via della Seta. Pertanto, è altamente compatibile con i Paesi partecipanti alla BRI. Il motivo per cui lo spirito della Via della Seta ha ricevuto un’accoglienza e un riconoscimento unanime, sia che provenga da Paesi in conflitto, da Paesi in via di sviluppo o da alcuni Paesi sviluppati, non è ovviamente dovuto solo a interessi comuni a livello pratico, ma anche a obiettivi comuni a livello di valori. È proprio per questo che la BRI ha origine dalla Cina, e i suoi risultati e le sue opportunità appartengono al mondo.

Di fronte a un mondo turbolento e in cambiamento, la Cina rappresenta sempre stabilità ed energia positiva, muovendosi sempre nella giusta direzione del progresso storico. Il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha dichiarato alla cerimonia di apertura della BRF che, con il contributo della BRI, il mondo può offrire speranza e progresso a miliardi di persone e al pianeta che condividiamo. I risultati ottenuti dal BRF sono una rara buona notizia per l’economia globale in crisi. La modernizzazione che stiamo perseguendo non riguarda solo la Cina: attendiamo con impazienza e ci impegniamo a promuovere la modernizzazione che migliorerà lo sviluppo pacifico, la cooperazione reciprocamente vantaggiosa e porterà prosperità a tutti. Questa direzione è molto chiara e questo BRF lo dimostra ancora una volta. Pertanto, abbiamo più ragioni per aspettarci che la BRI, che rappresenta la ricerca congiunta dello sviluppo per tutti da parte dell’umanità, scriverà una nuova epopea ancora più magnifica nel prossimo decennio.